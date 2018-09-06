Скандальные мемуары бывшей сотрудницы Белого дома: Мелания мечтает о разводе, но Трамп может отомстить ей депортацией

СЕГОДНЯ 01:03 2018-09-06T01:30:41+03:00

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Дональда Трампа и его команду настиг новый книжный удар: на сей раз за перо села бывшая помощница руководителя аппарата Белого дома Омароса Маниголт-Ньюман. По ее словам, окружение президента США предлагало ей контракт за молчание с выплатой 15 тысяч долларов в месяц, но обиженная женщина его отвергла. И быстро издала книгу «Свихнувшийся: взгляд на Белый дом Трампа изнутри». Публикуем самые интересные фрагменты:

«А ВОЛОСЫ У НЕГО НАСТОЯЩИЕ?»

Многие удивлялись, почему я была при Трампе почти 15 лет. Простой ответ на этот очень сложный вопрос: потому что я была ему преданной. Он был одним из самых знаменитых людей в Америке, бизнесменом, которым я восхищалась и кому хотела подражать. Перемены в мыслях и сердце вызваны суммой факторов, но главное - моим растущим осознанием того, что Дональд Трамп действительно расист, упрямец и женоненавистник. Люди думают, что это так круто - знать Дональда Трампа лично. Очень часто ко мне подходили и говорили: «Вау, ты его знаешь! А какой он на самом деле? А волосы у него настоящие?». Они были очарованы им и мной за знакомство с ним. Дональд Трамп-2018 - это не тот же человек, что в 2003 году. Он идентифицировал себя с демократами и поддерживал контроль за оружием, легализацию марихуаны, всеобщую программу здравоохранения и даже налоги на богатых. Считал Хиллари Клинтон «великим» сенатором и жертвовал деньги на ее кампании и минимум 100 тысяч долларов в ее фонд.

Многие из высокопоставленных сотрудников Белого дома говорили со мной в частном порядке с открытым презрением, что шокировало бы многих людей, если бы они это услышали. На публике же они были сердечными. Два важных исключения, мужчины, которые относились ко мне с добротой, достоинством и уважением, - бывший советник по делам внутренней безопасности Том Боссерт и сам президент.

Дональд любит победителей. Он любит людей, которые зарабатывают ему деньги, обеспечивают ему внимание и заголовки. Я все это делала для него и для его шоу. Я давала ему рейтинги, а он мне, цветной женщине, возможности, снова и снова, благодаря которым он мог сказать: «Я не расист и не женоненавистник! Посмотрите на все, что я сделал для Омаросы!». Не было момента в нашей преданной связи, когда бы я остановилась и подумала: «Он меня использует?». Мы оба вносили огромный вклад, присутствуя длительное время в жизни друг друга - личной и профессиональной. Я не могла представить, что что-то может измениться... Что касается моей дружбы с Дональдом, то это уникальный тип деловой дружбы и сейчас, 10 лет спустя, я чувствую глубокое уважение.

«МОЙ БЕЛЫЙ ДОМ БУДЕТ ЛУЧШИМ»

Мелания стояла прямо за ним, и я помню, что еще подумала: она улыбается! Мелания редко улыбается. Сообщения о том, что она провела день выборов, рыдая в углу, неверны. Мелания была на таком подъеме, какой я ее не видела за 13 лет знакомства, и была очень вовлечена в происходящее. Она, как и все, хотела победить, отчаянно. Я полагаю, у нее были некоторые озабоченности относительно того, как изменится ее жизнь завтра, но в ту ночь она надеялась на победу...Сотни кричащих сторонников сошли с ума, когда Дональд появился на сцене. И я была возле него. Это была кульминация всего, что мы сделали. Вся тяжелая работа, поездки, митинги, интервью, смертельные угрозы. Все они стоили этого момента. В тот момент я жила американской мечтой. Трамп сказал: «Ты же поедешь со мной в Белый дом? Мой Белый дом будет великим, лучшим. Эй, Омароса, я хочу тебе кое-что дать». Он протянул мне коробку с галстуками Трампа: «Отдай их своему жениху. Он их полюбит».

Книга «Свихнувшийся: взгляд на Белый дом Трампа изнутри»

ПАРАНОЙЯ ИЗ-ЗА УТЕЧЕК

Он протестовал против факта, что у него ужасная команда. Он ненавидел персонал из-за цунами утечек. Он был параноиком и постоянно раздраженным. Очень неприметно Иванка (дочь и советник Трампа. - Ред.) собрала настоящих трамповцев, преданных солдат, и попросила составить список потенциальных сливщиков. В финальном списке было 10 имен: секретарь Спайсера, секретарь Ранса и другие. Энтони Скарамуччи (тогдашний директор по коммуникациям в Белом доме. - Ред.) должен был уволить всех.

ТРАМП ХОТЕЛ ПОДРУЖИТЬСЯ С ПУТИНЫМ

«Трамп сказал: «Вопреки вашим рекомендациям я собрался уволить Коми (директор ФБР. - Ред.). Когда я решил это сделать, я сказал себе: «История про Трампа с Россией сфабрикованная. Это оправдание демократов за поражение в выборах, которые они считали выигранными».

Мы предупреждали его насчет пропутинской риторики, говоря: «Он не тот, с кем вам нужно стоять рядом». Мгновенно стало понятно, что Трампу не хватает общих знаний об очень сложных взаимоотношениях США и бывшего Советского Союза, современной России.

Он не понимал, почему. Казалось, что история для него не имеет значения. Дональд не изучал историю. Он никогда не был большим читателем, я была бы в шоке, если бы он когда-либо прочел книгу о холодной войне. Не думаю, что он уделял внимание и документальным фильмам о России. Он зациклился на Владимире Путине как на пугающем, уважаемом и обожаемом лидере. Думаю, он завидовал тому контролю, который имеет Путин над своими людьми. Внутреннее чувство говорило Трампу: «Мне нравится Путин. И я хочу, чтобы он стал моим другом». Ничего больше не имело значения».

ОДЕРЖИМОСТЬ ГЕНЕРАЛАМИ

Трамп выбирал преданность вместо логики. Это его наваждение приводило ко многим плохим решениям. Если вы посмотрите на рекомендации и весь ужасный багаж Сешнса (генпрокурор США. - Ред.), вы поймете, что это был ужасный выбор. Но он был верен Трампу, когда каждый глумился над ним и считал его выдвижение шуткой.

Все любили указать на одержимость Дональда генералами. Он признался мне, что считал, что генералы пошлют миру сигнал: «Он - зверь».

Личности Пенса (вице-президент США. - Ред.) и Трампа и взгляды на мир диаметрально противоположны. Но Пенс соглашался со всем, что Трамп говорил или делал. В реальности никто бы не излучал такое почтение все время, когда на вас смотрит. Если бы кто-то смотрел на вас подобным образом, вы бы забеспокоились и издали запретительный указ. Но Трамп не был нормальным, и ему нравилось обожание Пенса - настолько, что они ввели еженедельные совместные ланчи. Возможно, его привязанность к Пенсу была знаком его одиночества. Никто в жизни больше не смотрел на него с таким обожанием, разумеется, и жена отныне тоже. Может быть, Иванка?

ЧТО ТЕРПЕЛА МЕЛАНИЯ

У меня было много возможностей наблюдать за их отношениями на мероприятиях. Она глазела на него с обожанием. Она любила его. Что касается его чувств, то здесь я не была столь уверенной. Я видела его на мероприятиях, которые не посещала Мелания, - вечеринки в честь дня рождения, турниры по гольфу - и он вел себя как сорвавшаяся с поводка собака. Он никогда не скрывал своей тяги к красивым женщинам. Только Мелания знает о сделке, которую она заключила с собственным разумом, чтобы терпеть поведение мужа. Я бы сказала, что она невероятная мать. Она посещает все мероприятия Бэррона (сын. - Ред.) и встречается со всеми его учителями. Мир не видит эту сторону, а я вижу и глубоко ее за это уважаю. У меня всегда было отличное общение с Меланией, и я болтала с ней, где бы ее не увидела. Многие не приближались к ней на мероприятиях, потому что считали ее красоту пугающей. От нее исходила аура, говорящая: «Держитесь от меня на расстоянии двухсот футов». Но у меня не было проблем подойти к ней и задать привычные вопросы: «Как дела? Как малыш?». Она загоралась, когда говорила о Бэрроне. Прямо напротив нас Дональд позировал с женщинами в нижнем белье. Меланья не вздрагивала. Она просто стояла, стоически элегантная. Ее супруг был в центре событий, а она смотрела и ждала, когда пойдет домой к сыну. У него была вся власть, у нее - никакой. Это изменилось, когда она стала первой леди.

До его победы на выборах она всегда носила бесстрастную маску. Изменить его поведение было не в ее власти, поэтому она его терпела. В качестве защитного барьера Мелания возвела стену безразличия между собой и любопытными наблюдателями. Во время кампании стена Мелании была на месте, поскольку она редко появлялась с мужем или вообще на публике. СМИ не могли ее найти. Все изменилось, когда Трамп выиграл выборы. В день инаугурации Трамп смутил ее тем, что не подождал ее, когда они выходили из лимузина к Белому дому поприветствовать Барака и Мишель Обама. По ступенькам она поднималась одна - разительный контраст с другими президентскими парами, которые проделывали этот путь вместе. Позднее, во время инаугурации, камеры поймали ее улыбку в адрес Трампа, а как только он отвернулся, улыбка превратилась в горький и косой взгляд. На инаугурационном бале той ночью, когда пара нервно танцевала, Мелания, как показалось всему миру, ответила на прикосновение мужа с отвращением. Результатом стал хештег #ОсвободитеМеланию.

ЖЕНА НАКАЗЫВАЕТ ДОНАЛЬДА ЯЗЫКОМ ЖЕСТОВ И ОДЕЖДЫ

Статус первой леди позволил Мелании найти свой голос, хоть и без актуальных слов. В любое время она может унижать его публично маленькими и двусмысленными жестами, как он открыто унижал ее своими изменами. Задолго до ее переезда из Нью-Йорка было понятно, что у нее будет отдельная спальня в резиденции. Как и в Трамп Тауэр.

22 июня 2018 года она возвела свой одежный протест на новый уровень, надев жакет Zara с надписью на спине: «Меня это реально не волнует. А тебя?». Это было во время визита к детям задержанных иммигрантов на границе Техаса. Посыл жакета обсуждали в прессе на протяжении нескольких дней. Посылы ее нарядов не всегда понятны, но они никогда не случайны. Я считаю, что Меланья использует свой стиль, чтобы наказать мужа.

В мире Трампа часто обсуждалось, что Дональд что-то предпринял для того, чтобы Мелания получила редкую визу Эйнштейна, которую выдают иммигрантам с «экстраординарными способностями» или «устойчивым национальным и международным признанием». Многие спрашивали о ее квалификации для получения такой визы и предполагали, что Трамп мог использовать свои связи для ее получения или продления. Поскольку Дональд имеет полное представление о том, как она получила гражданство, он мог бы в случае чего принять меры и как-либо его аннулировать. Он мстительный, и я ничего не могу исключать. Если бы Мелания попыталась проявить высшую степень унижения по отношению к нему и оставить его во время президентского срока, то он бы нашел способ ее наказать. По моему мнению, Мелания считает каждую минуту, пока он не покинет эту должность, и она не разведется с ним.

О ВОСХИЩЕНИИ ИВАНКОЙ

«Когда Иванка закончила свою речь, она представила отца: «Мой отец и наш следующий президент Дональд Трамп!». Номинант вышел к дочери, положил свои руки на ее оголенные плечи и поцеловал ее. Затем он переместил их вниз к ее бедрам, продолжая хвалить ее, и похлопал ее по бедру. От местонахождения его рук всем стало неловко. Но я привыкла к этому неприятному чувству, когда они касались или целовали друг друга, или когда он открыто восхищался ее формами. Обычно это было в частном порядке, как незадолго до конвента, в ходе кампании, когда Трамп, я и еще несколько человек были на встрече. Иванка зашла в комнату в облегающей юбке. Встречу пришлось остановить, чтобы он смог восторженно высказаться. «Ты выглядишь великолепно! Мне нравится, как облегает эта юбка. Иванка выглядит великолепно?». Он настаивал на том, чтобы мы все согласились с тем, что его дочери очень идет узкая юбка. Мне казалось, что Иванка привыкла к его прикосновениям в такой манере, которая коробит остальных, и больше не замечает ее или же целенаправленно это позволяет - как я говорила, Иванка использует его зацикленность на ней ради собственной выгоды.

Как и ее отец, Иванка тонкокожая и не выносит шутки над собой. Он хотел убрать Джареда (зятя и советника. - Ред.) и Иванку из Белого дома. Ему было больно, когда люди нападали на нее. Они делали это, чтобы достать его, и это работало. Когда она отправлялась на важные мероприятия - такие, как встреча с Папой Римским или саммит «большой семерки», - над ней смеялись по всему миру. Он это знал из-за своей ненасытной страсти к кабельным новостям. Все советники это знали, но никто не осмеливался предложить альтернативу. Иванку, его драгоценную, красивую дочь, и ее семью разрушала пресса, и он ничего не мог с этим поделать.

21 июля 2016 года Трамп благодарил любимую дочь Иванку за выступление во время его выдвижения в президенты. Если верить автору книги, то этот жест заставил всех присутствовавших чувствовать себя неловко.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

ЕСЛИ СЫН БУДЕТ ЛУЗЕРОМ?

Мое сердце сопереживало Дону (Дональд-младший. - Ред.), когда я видела его общение с отцом. Потеряв собственного отца в раннем детстве, я понимала, как Дон ищет его одобрения, которого все нет. Его мать Ивана в своих мемуарах писала, что когда они с мужем выбирали имя сыну и она предложила Дональда-младшего, Трамп был против. Она спросила, почему, и он ответил: «А что, если он будет лузером?». Отец боялся, что сын его смутит. Дональд-младший борется с этим негативным ожиданием с самого рождения.

ВОСЕМЬ БАНОК КОЛЫ И СОЛЯРИЙ КАЖДЫЙ ДЕНЬ

Его ужасные привычки одолели его. Его отказ заниматься спортом (за исключением гольфа). Его пристрастие к бигмакам и жареной курице. Его ежедневные автозагарные сессии (он предпочитает делать это утром, чтобы потом весь день «хорошо выглядеть»). Дональд может хвастать хорошими генами, но даже они не могут выдержать все то, чему он подвергает свой организм. Мир уже знает о его привычке пить диетическую колу. Сколько я его знаю, она всегда у него в руке. Он выпивает по 8 банок в день. 8 банок в день, это 43800 банок за последние 15 лет. В Белом доме он просто нажимает на кнопку на своем столе. С помощью этой кнопки он может потребовать все, что угодно. Когда бы я не заходила к нему, он нажимал на нее и заказывал всем диетическую колу.

СПРАВКА «КП»

Омароса МАНИГОЛТ-НЬЮМАН родилась 5 февраля 1974 года в Огайо. Участвовала в реалити-шоу Трампа «Подмастерье» и «Звездный кандидат», работала в администрации вице-президента США Альберта Гора и президента Билла Клинтона, затем в предвыборной кампании Трампа. Январь 2017 - январь 2018 гг. - помощник руководителя аппарата Белого дома.

Елена Чинкова

1:15 (14 мин. назад)

кому: internet

Добавьте в самый конец еще, пжл, реакцию Трампа https://www.kp.ru/daily/26878.4/3921281/

РЕАКЦИЯ

"Вовремя уволили эту собаку"

- Книга изобилует ложью и ошибочными обвинениями - вместо того, чтобы содержать правду насчет все того хорошего, что президент Трамп и его администрация делают в целях обеспечения безопасности и процветания Америки. Печально, что обозленный бывший сотрудник Белого дома пытается нажиться на этих лживых нападках, а еще хуже то, что пресса теперь предоставляет ей платформу, хотя прежде не воспринимала ее всерьез, когда она говорила исключительно позитивные вещи о президенте в период работы в администрации, - отреагировала на сочинение пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс.

А сам Трамп высказался куда жестче.

- Когда вы уступаете сумасшедшей, оплакивающей свою жалкую жизнь, и даете ей работу в Белом доме, я был уверен, что это не сработает. Отличная работа генерала Келли, который оперативно уволил эту собаку!",- написал он в Твиттере.