2018-09-05T22:10:20+03:00
Спорт

Фигуристка Евгения Медведева прилетела в Россию

Через несколько дней ее ожидают контрольные прокаты перед сезоном [фото]
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
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Евгения Медведева.Евгения Медведева.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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Сменившая перед началом сезона личного тренера двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева в среду, 5 сентября, вернулась в Россию. Она в компании своих наставников прибыла в Москву рейсом из Франкфурта в аэропорт "Домодедово".

Вместе с Медведевой в Россию приехал и ее новый тренер - Брайан Орсер. Помимо них, Женю в поездке сопровождает и ее хореограф - Дэвид Уилсон.

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Евгения Медведева приехала в Россию
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Уже через несколько дней Евгению Медведву ожидает первая серьезная проверка перед сезоном. В столичном дворце спорта "Мегаспорт" у Жени - генеральные контрольные прокаты перед сезоном, как и у всех фигуристов национальной сборной России.

Они состоятся на одной из главных ледовых арен страны в воскресенье, 9 сентября.

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Напомним, что в прошлом сезоне Евгения Медведева, которая победила до того на двух подряд чемпионатах мира по фигурному катанию, пережила трудности в сезоне. Она получила травму, из-за чего пропустила часть соревнований. Ну а потом она уступила на чемпионате Европы и Олимпиаде 2018 в Пхенчхане своей подруге - Алине Загитовой, которая тренировалась вместе с ней у Этери Тутбердизе. Дважды на главных стартах Медведева занимала второе место, а после Игр в Пхенчхане пропустила чемпионат мира.

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