VR: погрузился и поплыл

СЕГОДНЯ 00:45 2018-09-06T00:47:02+03:00

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Главный вывод, который можно сделать после просмотра сотен стендов IFA: на ближайшие годы самые высокие темпы развития будут у технологий, основанных на искусственном интеллекте и на виртуальной реальности.

Возможности VR (виртуальной реальности) расширяются не по дням, а по часам. Главное - улучшение качества и формата картинки, «потеря» проводов и подключение в контур реальных объектов.

В основном улучшения качества картинки сводится к совершенствованию двух факторов: разрешения и плавности. Последнего — за счет ускорения частоты обновления, которая сейчас на большинстве аппаратов 90 Гц.

Несколько другим путем пошла компания Acer. На IFA состоялся закрытый показ новой StarVR. Ее отличие в том, что за счет особой формы, производители смогли увеличить угол обзора. Теперь он 180 градусов и когда в дело включается периферическое зрение, то по ощущениям погружение в виртуальный мир гораздо глубже.

Кроме того, в StarVR производитель использует технологию отслеживания движения глаз. Технология применяется еще в нескольких шлемах и используется для того, чтобы четко прорисовывать только те участки картинки, куда сейчас смотрит пользователь. Это нужно для того, чтобы меньше грузить процессор и сохранять заряд батареи. Кроме того, таким образом набирается статистика о том, куда обычно человек смотрит, на какие объекты. А такие исследования уже можно использовать в маркетинге.

Второй тренд — это «потеря» проводов. Тут преуспела компания HTC. Зимой у них вышла модель HTC Vive Pro, которая передает все данные по протоколу, близкому к Wi-Fi, а летом была представлена система HTC Focus.

Первая обладает высокой производительностью и предназначена прежде всего для игр. Вторая попроще: у нее хорошее разрешение, но меньшая частота обновления (75 Гц). Мощности ее не хватит на игры, но зато она держит заряд 2-3 часа и подойдет для того, чтобы, например, погрузить в комнату, заставленную виртуальными объектами, или проиграть видео.

HTC FocusФото: Кирилл МИЛКУС

Опять же Acer удалось успешно объединить реальные и виртуальные объекты. Кроме систему Life Fitness они добавили в велотренировки геймификацию. Во время езды на велотренажере можно надеть шлем виртуальной реальности и оказаться в гоночном автомобиле, скакать на лошади, собирать уточек на каноэ, летать на Пегасе, ехать на танке или участвовать в велозаезде. Программа называется Virzoom и выполнена на базе Windows Mixed Reality.

Продолжает развивать свое 4D направление и Samsung. В этот раз они привезли на выставку 4D гонки, в которые играешь, находясь на подвижной платформе. На прошлых выставках они уже представляли 4D полеты на спортивных самолетах, прыжки в жерло вулкана, когда человек, надевший шлем, пролетал несколько метров в свободном полете, и даже 4D кинотеатр.

Тогда же, год назад, на IFA было показано оборудование, на котором можно было лежать на животе и полностью управлять телом, оказавшись в виртуальном полете.

4D гонки от SamsungФото: Кирилл МИЛКУС

Что еще нового? Компании Huawei и Samsung показали несколько игр с дополнительными датчиками движений, которые крепятся на руки и ноги.

На стенде Samsung можно было таким образом поиграть в футбол с соперником: один бьет по мячу, а другой стоит на воротах.

Виртуальный футбол. На таком поле будут проходить игры футболистов будущегоФото: Александр МИЛКУС

Huawei же показал виртуальный пин-понг против робота. Если учесть, что недавно компания Disney совместно с университетом MIT представили прототип куртки, передающей ощущения от виртуального мира, то понимаешь, что события фильма Спилберга «Первому игроку приготовиться» не так уж далеки от реальности.

Huawei показал виртуальный пинг-понгФото: Кирилл МИЛКУС

Другая реальность

Дополненная реальность — это когда в специальных очках или шлеме виртуальной реальности смотришь на реальные объекты, которые дополняются объектами виртуальными.

Самый известный шлем дополненной реальности — Microsoft Hololens. На выставке представляли две игры на его базе: в одной стены рушились и оттуда выползали разные чудища, которые нужно было убивать, а в другой можно было опять же, играть в футбол, только для этого немецкая телекоммуникационная компания построила целое поле. Однако Hololens используется уже и в бизнес кейсах. С помощью шлема можно поставить виртуальный 3D объект и решать с ним какие-то задачи, а также сканировать окружающее пространство и решать задачи геометрические.

Microsoft HololensФото: Кирилл МИЛКУС

Не отстает и HTC. На стенде этой телекоммуникационной компании можно было надеть уже упомянутый Vive Pro. Но... открыв портал, провалиться в мир виртуальный. Совместив это с технологией 5G в будущем можно будет фактически телепортироваться в другие уголки планеты. Правда для этого нужно будет, чтобы и на другом месте стояла камера и соответствующее оборудование для передачи данных по 5G.