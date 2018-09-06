Венеция-2018: Поворот сюжета

СЕГОДНЯ 01:20 2018-09-06T01:20:58+03:00

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Тонкий, прозрачный, оригинально придуманный, но при этом простой фильм режиссеров «Интимных мест» и сценаристов «Гоголя», «Салюта-7» и многих других известных картин рассказывает о нетерпимости, бедности и любви, которая одна только и может спасти, когда ничего уже не помогает. Сюжет укоренен в эталонно бедной российской деревне, но мог бы произрасти и на любой другой почве, над которой витает языческой дух веры в чудо. Универсально понятное кино, после премьеры в Венеции (фильм участвует во втором по значению конкурсе «Горизонты») приглашенное уже многими международными фестивалями, имеет Евгения Цыганова в роли смертельно больного раком егеря, которому ничего не остается, кроме как попытаться примерить на себя байку, рассказанную ему в конце неудачного приема целительницей-алкоголичкой. О том, как гусь избежал смерти, прикинувшись другой птицей. Вот и егерь попытался прикинуться другой птицей. Той, которой он не являлся. Да так, что все поверили. И удивились. Зрителей тоже удивит эта свежая, мало на что похожая притча - ясное и цельное высказывание, не тронутое никаким выпендрежем, с великолепно работающей парой актеров - наделенного уникальной способностью перевоплощаться в своих персонажей без всякого хлопотания лицом Цыганова и Натальи Кудряшовой в роли жены егеря, проходящей с ним все круги ада и частично в него спускающейся.

«Братья Систерс» - лучший фильм Жака Одиара за долгие годы

Одним из лучших фильмов основного конкурса, тем временем, остаются «Братья Систерс» - еще один, после показанной ранее картины братьев Коэнов, вестерн, еще одна большая удача заслуженного режиссера. «Братья Систерс» - лучший фильм Жака Одиара за долгие годы, в разы превосходящий победившего в Каннах «Дипана». При том, что это заказная работа, инициатором которой был актер Джон С. Райли («Чикаго»), сыгравший одного из братьев-головорезов по фамилии Систерз. Второго брата играет Хоакин Феникс, вместе они составляют неподражаемую пару отмороженных и совершенно невинных (как животные, они лишены какого-либо представления о морали) убийц на безжалостных прериях Дикого Запада, где, как уже сообщили Коэны, либо ты, либо тебя. Но и к выгодным альянсам они тоже готовы: когда Систерсам заказывают молодого ученого, разработавшего формулу кислоты для извлечения золота из реки, они объединяются с пасущим его детективом (Джейк Джилленхол). Пересказывать это кино бессмысленно, ни один поворот сюжета предугадать не получится. Только к концу этого гладко и чисто сделанного кино понимаешь, что Одиар рассказывает одну из краеугольных историй человечества. Историю о возвращении домой двух непутевых, недолюбленных матерью и отцом в детстве одиссеев, которые все зарытые ими клады, все намытое золото, отдадут за неуверенное объятие не очень чистой, не очень красивой, не очень благожелательной, но родной женщины. Мамы.