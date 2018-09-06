2018-09-06T01:20:58+03:00
Звезды

Венеция-2018: Поворот сюжета

На Венецианском фестивале показали вторую режиссерскую работу Наташи Меркуловой и Алексея Чупова «Человек, который удивил всех»
Стас ТЫРКИНкинообозреватель
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Кадр из фильма «Человек, который удивил всех»Кадр из фильма «Человек, который удивил всех»
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Тонкий, прозрачный, оригинально придуманный, но при этом простой фильм режиссеров «Интимных мест» и сценаристов «Гоголя», «Салюта-7» и многих других известных картин рассказывает о нетерпимости, бедности и любви, которая одна только и может спасти, когда ничего уже не помогает. Сюжет укоренен в эталонно бедной российской деревне, но мог бы произрасти и на любой другой почве, над которой витает языческой дух веры в чудо. Универсально понятное кино, после премьеры в Венеции (фильм участвует во втором по значению конкурсе «Горизонты») приглашенное уже многими международными фестивалями, имеет Евгения Цыганова в роли смертельно больного раком егеря, которому ничего не остается, кроме как попытаться примерить на себя байку, рассказанную ему в конце неудачного приема целительницей-алкоголичкой. О том, как гусь избежал смерти, прикинувшись другой птицей. Вот и егерь попытался прикинуться другой птицей. Той, которой он не являлся. Да так, что все поверили. И удивились. Зрителей тоже удивит эта свежая, мало на что похожая притча - ясное и цельное высказывание, не тронутое никаким выпендрежем, с великолепно работающей парой актеров - наделенного уникальной способностью перевоплощаться в своих персонажей без всякого хлопотания лицом Цыганова и Натальи Кудряшовой в роли жены егеря, проходящей с ним все круги ада и частично в него спускающейся.

«Братья Систерс» - лучший фильм Жака Одиара за долгие годы

«Братья Систерс» - лучший фильм Жака Одиара за долгие годы

Одним из лучших фильмов основного конкурса, тем временем, остаются «Братья Систерс» - еще один, после показанной ранее картины братьев Коэнов, вестерн, еще одна большая удача заслуженного режиссера. «Братья Систерс» - лучший фильм Жака Одиара за долгие годы, в разы превосходящий победившего в Каннах «Дипана». При том, что это заказная работа, инициатором которой был актер Джон С. Райли («Чикаго»), сыгравший одного из братьев-головорезов по фамилии Систерз. Второго брата играет Хоакин Феникс, вместе они составляют неподражаемую пару отмороженных и совершенно невинных (как животные, они лишены какого-либо представления о морали) убийц на безжалостных прериях Дикого Запада, где, как уже сообщили Коэны, либо ты, либо тебя. Но и к выгодным альянсам они тоже готовы: когда Систерсам заказывают молодого ученого, разработавшего формулу кислоты для извлечения золота из реки, они объединяются с пасущим его детективом (Джейк Джилленхол). Пересказывать это кино бессмысленно, ни один поворот сюжета предугадать не получится. Только к концу этого гладко и чисто сделанного кино понимаешь, что Одиар рассказывает одну из краеугольных историй человечества. Историю о возвращении домой двух непутевых, недолюбленных матерью и отцом в детстве одиссеев, которые все зарытые ими клады, все намытое золото, отдадут за неуверенное объятие не очень чистой, не очень красивой, не очень благожелательной, но родной женщины. Мамы.

Кадр из фильма «Братья Систерс»

Кадр из фильма «Братья Систерс»

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