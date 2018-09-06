Тимирязевская академия будет сотрудничать с университетами Юго-Восточной Азии

СЕГОДНЯ 01:20 2018-09-06T01:28:50+03:00

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Тимирязевская академия расширила свои международные связи: главный аграрный вуз России заключил договоры академического сотрудничества с ведущими вузами Индонезии – Национальным университетом республики и Аграрным Университетом города Богор. Российский и индонезийские вузы собираются обмениваться студентами и совместно разрабатывать образовательные программы, в том числе с применением информационных технологий и дистанционного обучения.

Ректор РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева Галина Золина 5 сентября приняла у себя почетных гостей – академию впервые посетили ректоры университетов Индонезии Ариф Сатриа и Муххамад Анис. Руководитель главного аграрного вуза России рассказала индонезийским коллегам, что по итогам 2018 года Тимирязевская академия была признана лучшим университетом Вышеградской ассоциации, объединяющей аграрные и классические вузы Восточной и Центральной Европы, Азии, США и стран СНГ. Уже 153 года Тимирязевка дает своим студентам качественное образование, которое высоко котируется в России, и за рубежом.

Академию впервые посетили ректоры университетов Индонезии Ариф Сатриа и Муххамад Анис. Фото: timacad.ru

Аграрный университет не одно десятилетие обучает студентов из-за рубежа: из 14 тысяч учащихся Тимирязевки 800 человек - иностранцы.

- Тимирязевка – интернациональный вуз, и в планах руководства довести число иностранных студентов до 1000 в ближайшие годы, - рассказал проректор по международной деятельности Евгений Кошкин.

Сейчас на подготовительных курсах академии учится 3 представителя Индонезии, в будущем году, освоив русский язык, они станут студентами Тимирязевки. Наверняка теперь, с подписанием договоров о сотрудничестве, учащихся из этой страны в главном аграрном вузе России станет гораздо больше. По словам Евгения Кошкина, несмотря на отдаленность и разные климатические пояса, направления подготовки в Тимирязевке и в индонезийском Аграрном университете практически полностью совпадают. Специалисты из Юго-Восточной Азии могли бы многому научиться у тимирязевских селекционеров и биотехнологов.

Тиимирязевцы предложили индонезийским коллегам после окончания бакалавриата на родине отправлять молодых ученых на обучение в Россию. А представители аграрных вузов Индонезии предложили российским студентам пройти стажировку в их стране и отучится в индонезийских вузах хотя бы один семестр. К слову, Национальный университет Индонезии входит в число 500 лучших вузов по всему миру. Уже не один год в индонезийском университете действует программа изучения русского языка.