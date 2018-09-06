Лепс показал свою коллекцию икон стоимостью в десятки миллионов долларов

СЕГОДНЯ 01:24 2018-09-06T01:26:49+03:00

Изменить размер текста: A A

До сих пор увидеть уникальные иконы из коллекции Григория Лепса могли лишь друзья певца - собрание хранится в его доме. Но Григорий Викторович давно обещал показать коллекцию, которую собирал более 20 лет, публике.

И вот с 6 сентября в Государственном историческом музее все интересующиеся смогут оценить шедевры XVI - начала XX веков на выставке «Предивное художество». Иконы из собрания Григория Лепса».

«Комсомолка» одной из первых смогла увидеть 200 потрясающих работ, и все они являются памятниками музейного значения. В собрании иконы мастеров Оружейной палаты и работавших в ее традициях иконописцев XVIII века, старообрядческих изографов Поморья, Москвы, Романово-Борисоглебска, Поволжья, иконописцев Мстеры и Палеха и знаменитых выходцев из этих иконописных сел Михаила Дикарева, Иосифа Чирикова, Василия Гурьянова. Посетителей выставки ждет знакомство с несколькими произведениями тонких, но ранее не очень известных мастеров XIX - начала XX веков Захария Бронина, Ивана Краузова, Александра Бороздина.

Самая старая икона в коллекции - «Спас Нерукотворный», или «Спас Мокрая Брада». Написана в первой половине XVI века неизвестным иконописцем.Фото: Елена БОДУЭН

«У меня была икона, которая мироточила»

Григорий Викторович приехал проинспектировать, как идет подготовка к открытию выставки, и провел для корреспондентов «КП» экскурсию. Мы для начала узнали о впечатлениях от увиденного - ведь его коллекция впервые настолько масштабно показывается публике.

- Я очень доволен тем, как все получилось. Это моя первая выставка, надеюсь, что не последняя. В экспозиции не все работы. Но то, как она выглядит, мне нравится - скромно, аккуратно, со вкусом.

- Я вижу, все иконы в прекрасном состоянии...

- Мы следим за работами, потому что температура и внешняя среда (дожди, влага, копоть), безусловно, оказывают на них влияние. Со мной работает специалист, который контролирует сохранность икон. Все, что перед вами, - настоящее, за любую икону могу отвечать.

- Мне кажется, что к таким людям, как вы, обязательно будут пытаться пробиться мошенники с подделками...

- Их масса в антикварном мире - тех, кто нечестен на руку, на поступки. Но у меня, слава богу, есть дружественные консультанты, к которым я обращаюсь в случае сомнений. Они, можно сказать, ведут мою коллекцию, благодаря им я ее собираю, и, надеюсь, она будет увеличиваться. Просто это дело, скажем так, совсем не дешевое. Есть работы, которые стоят до миллиона долларов.

За иконой «Богоматерь Корсунская» (1708 год) иконописца Оружейной палаты Алексея Квашнина Григорий Лепс охотился почти 15 лет.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

- Какая самая старая икона в коллекции?

- «Спас Нерукотворный», или «Спас Мокрая Брада». Написан в первой половине XVI века. Я много лет хотел ее приобрести, но в те времена не обладал необходимой суммой для покупки. Потом ее купил другой человек, и уже затем я ее выторговал.

- А какая из икон самая любимая?

- Я ко всем очень трепетно отношусь, но есть, конечно, несколько особенных - в том числе «Спас Мокрая Брада», есть несколько работ Алексея Квашнина, иконописца начала XVIII века. У меня их две, а всего, по-моему, осталось около пяти. Что-то представлено в Третьяковской галерее.

- Бывает, что у вас пытаются иконы переманить?

- Ну переманить нет, а вот купить - да. Столько лет - все пытаются.

- А с вашими иконами случались чудеса? Может, мироточили?

- У меня была такая икона. Я подарил ее очень большому человеку и не жалею об этом. Имя его назвать не могу. Она действительно мироточила, не после каких-то событий, а такой мне уже досталась. Почему иконы мироточат - не может объяснить никто. Второй такой иконы у меня нет. Но все возможно - это же непредсказуемо.

За икону неизвестного автора первой четверти XVIII века «Деисус» Григорий Лепс отдал автомобиль Audi A8 и ни секунды не пожалел об обмене. Фото: Андрей ЕРЕМЕНКО

«Я поменял машину на великолепную работу «Деисус»

- Как иконы попадают в вашу коллекцию?

- В основном я приобретал их на аукционах или у антикваров. Вот икона «Деисус», написанная в первой четверти XVIII века неизвестным автором, ее я поменял на машину Audi A8. За иконой «Богоматерь Корсунская» иконописца Алексея Квашнина я приходил каждый день на Старый Арбат - она продавалась в антикварном магазине. Дело было 15 лет назад, она стоила 400 тысяч долларов, и тогда я не мог ее купить. В итоге она досталась другому коллекционеру. А года три или четыре назад мне сказали, что она снова продается. И теперь она в моей коллекции.

- Я читала, что вы ездили по областям - Ярославской, Нижегородской - искали раритеты для коллекции.

- Я и сейчас езжу, очень много икон в Ярославской области, в Костроме висят в храмах, их невозможно приобрести. Я приезжаю и просто смотрю на них. Часто беру с собой бинокль, чтобы лучше было видно иконостас.

К разговору подключается Лев Вольфсон, куратор собрания Лепса:

- Григорий об этом не скажет, но я расскажу. В Ярославской области есть храм в Романово-Борисоглебске. В нем находится самая большая в мире чудотворная икона. Григорий дал деньги на реставрацию этого образа XVII века, который долгие годы не могли привести в порядок.

- Есть разные типы коллекционеров икон: кто-то приобретает их для престижа, кто-то - для красоты, кто-то спасает наследие. Вы к какому типу относитесь?

- Я пытаюсь сохранить наследие, но не уверен, что у меня это получится. Когда-нибудь меня не станет, и что делать с коллекцией, я понятия не имею. Мои дети еще малы, кроме старшей дочери от первого брака, которая неплохо разбирается в искусстве. Бывает, уходит хозяин произведений и начинается дележ. Это, конечно, не очень хорошо. Прежде чем уйти из этого мира, я постараюсь разобраться со своей коллекцией. Может быть, я ее передам какому-нибудь музею. Или, возможно, появится цена расставания - и такой вариант есть. Но я надеюсь, что этого не произойдет. Я все же известный человек и пока достаточно неплохо зарабатываю.

Музыкант и продюсер Григорий Лепс собирал свою уникальную коллекцию больше 20 лет. Фото: Андрей ЕРЕМЕНКО

КСТАТИ

- Григорий Викторович, наивный, но важный вопрос: как вести себя на выставке таких святынь? Вроде бы не в церкви, но, думаем, многие заходят перекреститься, помолиться поцеловать икону...

- Вести себя надо тихо, мирно, аккуратно, спокойно, скромно. Рассматривать, думать, изучать.

НЕ ПРОПУСТИ!

Выставка «Предивное художество». Иконы из собрания Григория Лепса» продлится в Государственном историческом музее до 5 ноября.

Цена взрослого билета - 400 руб., льготного - 200 руб.