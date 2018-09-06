Мария Голубкина – об отчиме Андрее Миронове: «Он все время орал на меня. Морда красная»

СЕГОДНЯ 02:00 2018-09-06T02:31:10+03:00

Мария Голубкина всегда считала Андрея Миронова отцом, даже когда, по словам актрисы, доброжелатели сообщили ей, что это не так. Фото: кадр видео.

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Мария Голубкина стала гостьей очередного выпуска программы Бориса Корчевникова «Судьба человека»: 44-летняя актриса рассказала о своем детстве и личной жизни. Маленькая Маша выросла в звездной семье: мама – звезда «Гусарской баллады» Лариса Голубкина, папа – любимец миллионов зрителей Андрей Миронов. Актер воспитывал девочку как родную – при том, что на самом деле не был ей отцом. И Мария всегда считала его папой, даже когда, по словам актрисы, доброжелатели сообщили ей, что это не так.

Как вспоминает Голубкина, ее родители придерживались довольно жестких методов воспитания. Особенно сильно на дочь кричал Андрей Миронов.

- Если говорить честно, то он был истерически-психическим, - рассказала Мария. - Я понимаю, что у него все время болела голова. У него была аневризма. Но, думаю, это доставляло ему удовольствие. Он все время орал на меня. Морда красная. Мама тоже на меня кричала по любому поводу и доводила до истерики. Но папа меня так воспитывал, а мама просто выносила мозги.

Актриса считает, что главным ее воспитателем все-таки был Миронов – а Лариса Голубкина просто ею не занималась.

- Папа много работал, но в перерывах он все же пытался меня воспитывать. Только благодаря ему я хоть что-то умею, - признается она.

Звездное семейство: Лариса Голубкина, Мария Голубкина, Андрей Миронов и Мария Владимировна Миронова (в центре).

В это время рядом подрастала родная дочка Миронова – тоже Маша, которую артисту родила звезда сериала «Семнадцать мгновений весны», исполнительница роли радистки Кэт Екатерина Градова. Девочки даже учились в одной школе, но никогда не общались. Позже Мария Голубкина и Мария Миронова снялась вместе в фильме «Свадьба» Павла Лунгина. Они были настолько похожи, что зрители воспринимали их как сестер.

Маша очень тяжело перенесла смерть Миронова. Некоторое время после его ухода она даже продолжала носить одежду отчима. Когда актера не стало, девочке было 13 лет. Миронов умер от сердечного приступа на гастролях в Юрмале. Его жена Лариса Голубкина и дочь Маша в этот момент были рядом.

В 21 год Мария Голубкина вышла замуж за солиста группы «Секрет» Николая Фоменко. По словам актрисы, Фоменко был абсолютно «ее человек», это была любовь с первого взгляда. На тот момент артист был женат, но его брак потерпел полный крах – жена была беременна от другого мужчины, за которого она потом вышла замуж. Закрутив роман с Глубкиной, Фоменко немедленно развелся. Пара прожила вместе 13 лет, у них родились двое детей – дочь Настя и сын Иван. Однако в какой-то момент любовь закончилась. По словам актрисы, инициатором разрыва была она. Поклонники узнали об их разводе в прямом эфире радиостанции, на которой вместе работали Николай и Мария.

- В какой-то момент мне все надоело, - говорит Голубкина. – Когда мы разводились, он тут же занялся обустройством личной жизни. Я Николая Фоменко люблю как родного человека, но спать с ним уже не буду никогда. Я его не хочу. Я его воспринимаю как отца моих детей, не более того.

Родная дочь Андрея Миронова и актрисы Екатерины Градовой Мария Миронова.Фото: Евгения ГУСЕВА

Последний громкий роман актрисы случился с сыном «Шерлока Холмса» Василия Ливанова – Борисом Ливановым. Как признается Мария, они неоднократно сходились и расходились, и даже собирались пожениться, но эти планы рухнули – пара просто поняла, что жить вместе они не могут.

- На самом деле я его очень люблю. Но жить мы вместе не можем, - признается Голубкина. - Благодаря Боре я смогла иначе посмотреть на свои отношения с мамой и наконец смогла нормально с ней общаться. Сейчас я живу с мамой, это мой долг. Ей 78 лет, я не знаю, сколько еще она будет рядом. А все остальное подождет.