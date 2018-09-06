Исследователь старения из Гарварда Алекс Тышковский: Вся наша жизнь - это накопление биологических ошибок

СЕГОДНЯ 17:00 2018-09-06T18:10:58+03:00

До чего докопались ученые в понимании сути старения организма, какие научные гипотезы и советы по продлению жизни подтвердились, а какие оказались пустышками, «КП» рассказал российско-американский эксперт по антивозрастным технологиям.

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МЕДИЦИНСКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ

Сейчас в научных и медицинских кругах разных стран бурно обсуждается новость: Всемирная организация здравоохранения впервые в истории включила в Международную классификацию болезней (МКБ-11) заболевания, вызванные возрастом, или ассоциированные со старением - «аgeing-related». По сути ВОЗ официально признала то, о чем давно говорят многие антиэйдж-исследователи: первичная и глубинная причина тяжелых возрастных болезней, из-за которых умирает большинство людей — старение организма. И это по-настоящему революционный ход, поскольку он значит: эффективнее всего против инфарктов, рака, диабета и болезни Альцгеймера будут работать препараты и методы, которые заточены именно на борьбу со старением. Ведь, устраняя причину (дряхление организма), мы избавляемся от последствий — тех самых смертельно опасных болезней, поясняют эксперты. И заодно получаем приятный бонус — продление молодости, сохранение бодрости и цветущего внешнего вида.

Кстати, можно гордиться, что решающий вклад в пересмотр и внесение важных дополнений в МКБ внесли российские специалисты. Убеждением Всемирной организации здравоохранения с документами, результатами научных исследований в руках занимались антрополог, заведующая отделением профилактики рисков здоровья Центрального НИИ информатизации здравоохранения Минздрава России Дарья Халтурина и биомедик Юрий Матвеев. О том, до чего же докопались сегодня ученые в понимании сути самого старения, какие научные гипотезы и советы по продлению жизни подтвердились, а какие оказались пустышками, «КП» рассказал эксперт по биомедицинским технологиям, научный сотрудник лаборатории исследований старения Медицинской школы Гарварда, биолог, исследователь Сколковского института науки и технологий, основатель и ведущий Интернет-канала «Real Scientists» (Реальные ученые) Александр Тышковский.

СТАРЕНИЕ СТАРТУЕТ С РОЖДЕНИЯ

- Алекс, вы лично рады тому, что ВОЗ внесла старение в классификацию болезней?

- Да, конечно, это отличная новость для меня как ученого и человека.

- Ну, вам-то до старости еще далеко.

- Не хочется расстраивать ваших читателей, но научные данные говорят о том, что любой человек начинает стареть… с рождения. Точнее, старение стартует даже еще раньше — как только после оплодотворения начинает развиваться зародыш.

- Постойте, как это? Что вы понимаете под старением?

- На сегодня в научном сообществе старение воспринимается как системный процесс, заключающийся в накоплении повреждений на всех уровнях организма: в клетках, тканях, органах. Все химические и физические процессы, которые в нас происходят — а они начинаются с момента образования зародыша — не идеальны. Они приводят к разного рода ошибкам, побочным продуктам и так далее. И это неизбежность, закон природы. Эти повреждения и ведут, в дальнейшем, к ухудшению здоровья и старческим заболеваниям. Например, ошибки, возникающие в генах, - мутации – основная причина развития рака.

- Но ведь известно, что внутри нас работают специальные механизмы для «ремонта», исправления ошибок в ДНК, неизбежно возникающих при делении клеток, и других повреждений. Разве в детстве и юности эти «ремонтные бригады» не справляются на отлично — так, чтобы на 100% устранять все поломки?

- Конечно, без них было бы куда хуже. И у многих долгоживущих животных эти «ремонтные бригады» действительно работают активнее, чем у других. Но суровая правда жизни в том, что эти системы, необходимые для исправления ошибок, тоже не идеальны и сами их допускают, как и все биологические процессы в нашем организме. Поэтому, пока организм молод, прожил мало времени (в масштабах продолжительности жизни данного вида существ. - Авт.), ошибок и повреждений относительно немного. Но дальше поломок становится все больше, и сама система «ремонта» тоже начинает работать хуже. В этом, если упрощенно, и заключается суть старения и причина появления его последствий — тяжелых возрастных заболеваний.

Исследователь старения из Гарварда Алекс Тышковский

АНТИЭЙДЖ-КРЕМЫ — ЭТО ШАРЛАТАНСТВО

- Давайте вернемся к судьбоносному решению Всемирной организации здравоохранения. Вас оно радует как признание очевидного факта, давно открытого учеными? Или все мы можем ждать каких-то изменений на практике?

- Поскольку именно старость признается причиной ряда смертельных заболеваний, то решение ВОЗ открывает дорогу для разработки и официальных клинических испытаний настоящих, реальных лекарств против старения.

- Сегодня в любой аптеке витрины забиты пачками и флаконами с надписью «Антиэйдж»…

- Да. Все это, на самом деле, не более чем манипуляция и обман. Потому что на сегодняшний день нет ни одного препарата или другого средства, которое доказанно замедляло бы старение или продлевало жизнь именно у человека. Но, пользуясь тем, что доказывать эффективность кремов и биологически активных добавок по закону не обязательно (достаточно лишь подтвердить безопасность. - Авт.), дельцы всех мастей радостно пишут на своих упаковках «антиэйдж». А вот для регистрации лекарств, в отличие от БАДов и косметики, потребуются серьезные клинические испытания, подтверждающие реальный антивозрастной эффект. Уровень доверия к таким препаратам будет принципиально другой.

Так что в конечном итоге всем должно стать лучше. Фармкомпании официально получат возможность создавать-испытывать-регистрировать настоящие лекарства против старения. А у нас с вами, у всех людей, теряющих здоровье из-за старения, появится шанс, наконец, увидеть на полках аптек реально работающие препараты с доказанной антивозрастной эффективностью вместо сомнительных кремов и БАДов.

«ОТКРЫТИЯ ИЗ ЖИЗНИ МЫШЕЙ»

- Вы сказали, что для человека железно доказанных способов замедлить старение и продлить жизнь нет. Но, как и в случае с антиэйдж-кремами, мы буквально тонем в непрерывном потоке новостей об открытиях в пользу здорового долголетия. Тоже обман?

- Если говорить об ученых, то, как правило, с их стороны обмана нет. Они же честно пишут в своих научных работах, что открытый ими способ продлевает жизнь подопытным животным. Это черви, дрожжи, плодовые мушки дрозофилы, грызуны. У мышей, кстати, найдено и доказано к сегодняшнему дню более 20 способов продлевать жизнь.

- Здесь прямо в тему высказывание одного из врачей-онкологов: когда я чуть ли не каждый день слышу про очередную научную сенсацию в лечении рака, то понимаю, что почти в 100% случаев это открытие из жизни мышей. А от подопытных мышей до людей еще очень далеко, так?

- С одной стороны, да, а с другой, мыши – это не черви, а все-таки млекопитающие, как и мы с вами. То есть, в целом, у нас довольно много общих принципов работы организма. Так что, с большой вероятностью, то, что помогает мышам, будет работать и на людях. Кстати, именно поэтому все лекарства и испытывают сначала на мышах.

- Тогда можете дать прогноз — если уже есть 20 работающих способов продлить жизнь у мышей, то когда появится хотя бы один метод для человека?

- Если говорить именно о препаратах, лекарствах, то они, скорее всего, появятся быстрее других направлений антивозрастных технологий (другие — это выращивание органов, перепрограммирование клеток для омоложения и проч. - Авт.). С учетом того, что сейчас есть готовые признанные кандидаты в геропротекторы (то есть препараты, защищающие от старения), остается провести полноценные клинические испытания, и, думаю, можно ожидать появления реальных антиэйдж-лекарств в аптеках в течение ближайших 10 - 20 лет.

БУДЬ В КУРСЕ

Работает или не работает?

Как подчеркивает наш эксперт, эффективность каких бы то ни было антивозрастных методов и средств «железно» доказана только на подопытных животных. Для людей эти способы будут работать с большей или меньшей вероятностью — их действенность для человека может оцениваться, например, по косвенным признакам: определенным показателям в анализах, по показаниям биологических часов, внешнему виду и т. д. Вместе с Александром Тышковским мы отобрали те средства, вещества и подходы, антиэйдж-эффект которых неоднократно подтвержден у различных животных и имеет наибольшие шансы сработать у человека.

- Ограничение калорий (диета). Это точно самый универсальный метод — он доказанно продлевает жизнь и у червей, и у мышей, и у обезьян. Однако загвоздка в том, чтобы подобрать правильный «ограничитель», предупреждает исследователь. То есть нужно опытным путем выяснить, на сколько процентов безопасно и полезно урезать свой рацион. Эти показатели разные не только у разных видов животных, но даже у мышей разных линий (это примерно как разные расы у людей). И то, что одним улучшит здоровье и подарит долголетие, другим не поможет, а то и сократит жизнь из-за истощения. Словом, людям с урезанием калорий нужно быть поосторожнее, пробовать сокращать питание понемногу и постепенно, не доходя до экстремального голодания.

- Антидиабетические препараты. Несколько таких лекарств стабильно показывают антивозрастные эффекты у животных, некоторые антиэйдж-активисты уже принимают их, не дожидаясь полноценных клинических испытаний. Однако неясно, какой точно должна быть не лечебно-диабетическая, а именно геропротекторная доза для человека. Плюс есть побочные эффекты, которые хорошо бы смягчить или устранить при доработке, отмечают исследователи. Так что этот метод сейчас практиковать людям не рекомендуется, хотя он является одним из наиболее перспективных для создания лекарств, продлевающих жизнь, в будущем.

- Рапамицин. Это уникальное вещество, которое впервые было обнаружено при изучении жизнедеятельности бактерий на острове Пасхи. Выделяемый ими рапамицин лег в основу лекарства-иммуносупрессора, то есть подавляющего иммунитет, что необходимо при пересадке органов. В лабораторных опытах рапамицин продлевает жизнь различным животным, но для человека опасен его анти-иммунный эффект, поэтому требуется модификация-доработка препарата.

- Также исследователи в рамках крупной программы Interventions Testing Program (программа тестирования воздействий, англ.) проверили на мышах немало веществ, которые сейчас широко рекламируются в качестве, якобы, готовых геропротекторов, - рассказывает Александр Тышковский. Среди них - ресвератрол, экстракт зеленого чая, куркума, рыбий жир. Ни одно из них само по себе, в одиночку, заметного эффекта продления жизни, увы, не дало. Хотя, конечно, никто не отрицает, что в целом для здоровья эти вещества в разумных количествах могут быть полезны или, как минимум, не причинят существенного вреда.

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