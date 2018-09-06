Мышцы крепче, талии - тоньше: В Тимирязевской академии открылись обновленные спортивные залы

СЕГОДНЯ 19:45 2018-09-06T20:08:59+03:00

В новых спортивных залах студенты будут заниматься фитнесом, аэробикой и играть в настольный теннис. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

По поручению ректора вуза Галины Золиной в них провели капитальный ремонт и закупили тренажеры

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К началу учебного года в Тимирязевке открыли свои двери обновленные спортивные залы. Помещения для тренировок разместились в общежитии №8: за лето их полностью переоборудовали и провели капитальный ремонт. Обшарпанные коридоры и комнаты канули в лето, на их месте появились три современных зала. Один - для занятий фитнесом, второй — аэробикой, третий оснащен всем необходимым для игры в настольный теннис.

- Поручение ректора Галины Дмитриевны Золиной выполнено, капитальный ремонт помещений завершен, - рассказывает руководитель студгородка Илья Красный. - В тренажерный зал уже закуплено самое современное и функциональное оборудование для тренировок всех групп мышц. Со дня на день будет полностью оснащено помещение для групповых программ.

Спортивные залы обеспечены всей необходимой инфраструктурой: в спортивном центре появились уютные раздевалки с новой мебелью, душевые и санузлы. Для преподавателя предусмотрена отдельная комната, где можно переодеться перед занятиями и подготовиться к уроку.

В тренажерный зал уже закуплено самое современное и функциональное оборудование для тренировок всех групп мышц. Фото: timacad.ru

Спортивные залы будут задействованы с утра и до вечера: по словам руководителя Центра спортивной, оздоровительной и культурно-массовой работы Рафика Ханбабаева, до обеда на спортивных площадках будут проходить учебные занятия кафедры физической культуры. Во второй половине дня залы будут доступны для тренировок всем желающим. Учащимся будет достаточно прийти и предъявить студенческий билет РГАУ-МСХА. Центр планирует привлечь к занятиям квалифицированных инструкторов и запустить секции по различным видам аэробики для девушек.

Спортивные залы оснащены всей необходимой инфраструктурой: уютные раздевалки с новой мебелью, душевые и санузлы. Фото: timacad.ru

- Отремонтированные помещения полностью соответствуют требованиям для проведения академических занятий, - говорит завкафедрой физкультуры Элина Макарова. –Появилась отличная инфраструктура и для юношей, и для девушек в одном месте, так что мы сможем серьезно разгрузить другие наши спортивные объекты.