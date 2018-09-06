Маринованный цикорий по-тимирязевски: В сельскохозяйственной академии готовятся собрать первый урожай

СЕГОДНЯ 20:30 2018-09-06T20:37:01+03:00

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В Тимирязевской академии проводится уникальный опыт: впервые в этом году на Полевой опытной станции на площади 300 квадратных метров был посеян корневой цикорий сорта Ярославский. Семена Тимирязевке предоставила Ростовская опытная станция. Это единственное в России учреждение, специалисты которого занимаются выведением новых сортов цикория.

Цикорий — растение-волшебник: это полезный продукт, о достоинствах которого многие из нас, к сожалению, знают совсем немного. В России культивируются два его вида – салатный и обыкновенный. В корне растения, который может достигать в длину до 15 метров, содержится масса витаминов и полезных веществ. Главное из них — инулин (органическое вещество из группы полисахаридов, один из распространенных пребиотиков). Благодаря высокому содержанию инулина цикорий оказывает благотворное влияние на обмен веществ и пищеварительную систему. Кроме инулина, в корне цикория содержатся витамины группы В, каротин, дубильные вещества, органические кислоты, а также макро- и микроэлементы.

Все части цикория полезны: корнеплоды, стебли, листья и даже нежно-голубые цветы. Из корня изготавливают вкусный напиток, листья используют для приготовления салатов и даже полноценных гарниров, а цветы можно применять как противовоспалительное средство от многих болезней.

Все лето студенты изучали свойства и особенности роста корневого цикория. Фото: timacad.ru

Все лето студенты под руководством декана факультета агрономии и биотехнологии Владимира Леунова изучали свойства и особенности роста корневого цикория. Осенью урожай выкопают и поместят цикорий в овощехранилище. Затем студенты проведут оценку сохраняемости корнеплодов при длительном хранении и проанализируют изменение его показателей качества.

Студентка третьего курса академии Светлана Рыбина собирается написать работу «Оценка сохраняемости корнеплодов цикория при его возделывании в Центральной зоне РФ». Другое важное направление работы будущих технологов - разработка оригинальных кулинарных рецептов.

Осенью урожай выкопают и поместят цикорий в овощехранилище. Фото: timacad.ru

- Традиционно овощные маринады пользуются высоким спросом у населения, - рассказывает магистрантка первого курса Елизавета Румянцева. – Думаю, что цикорий маринованный по-тимирязевски найдет своих поклонников благодаря острому пикантному вкусу. Моя выпускная квалификационная работа так и называется «Разработка рецептуры и технологии производства маринованных продуктов из цикория».