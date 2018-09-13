Роскачество проверило творог 9-процентной жирности: треть брендов не безопасны

СЕГОДНЯ 08:00 2018-09-13T01:09:34+03:00

Изучили 73 торговые марки, которые занимают большую часть творожного рынка страны. В топ лучших не попали самые популярные марки. Зато 22 бренда - с плесенью и кишечной палочкой

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Исследование проведено Роскачеством совместно с Россельхознадзором и Роспотребнадзором по поручению Правительства РФ в лабораториях сразу двух контрольно-надзорных органов.

Пристальное исследование прошли 73 торговые марки творога, которые занимают более 70% рынка. Специалисты провели испытания творога по 25 показателям качества и безопасности, проверив наличие плесени, дрожжей, опасных микроорганизмов и антибиотиков, изучили качество молока и закваски. Также искали фальсификаты.

Всем обязательным требованиям соответствуют 27 торговых марок из 73. Нарушителями по тем или иным параметрам в большинстве случаев являются не самые крупные торговые марки - товары с нарушениями (разного уровня серьезности) в категории творог из исследованного количества образцов занимают 34,7% рынка.

Самые лучшие марки творога жирностью 9 процентов

+ Белый город (Белгородская область),

+ Кубанская Буренка (Краснодарский край),

+ Вятушка (Кировская область),

+ Вожгалы (Кировская область),

+ Красногорский (Кировская область),

+ СЛАВМО (Республика Карелия),

+ Першинский (Тюменская область).

Где больше всего пользы

Качественное молоко и закваска – важные элементы вкусного и полезного творога. Качество закваски у специалистов Роскачества вопросов не вызвало – у всех участников исследования она была с характерной для творога микрофлорой, без каких-либо посторонних клеток. Кроме того, по результатам исследования эксперты выделили топ лучших брендов по содержанию полезных бактерий:

+ Балтиком Юни,

+ Калория,

+ Кубанская буренка,

+ Снежок.

Потенциально опасные

Отклонения по микробиологии - это камень преткновения молочной продукции. Болезнетворные бактерии могут начать развиваться в твороге, молоке, сметане из-за нарушения условия хранения, перевозки. И зачастую производитель не виноват в том, что в его продукте обнаруживают лишние бактерии - на производстве-то у него все хорошо.

Но потребителям от этого не легче. Вот и в этот раз потенциально опасными могут быть признаны 22 из 73 брендов проверенного творога - у них превышения норм по микробиологическим показателям. В том числе дрожжи, плесень, общая бактериальная обсемененность, кишечная палочка или недостаток молочнокислых бактерий.

- Дрожжи и плесени обнаружены в Лакомо, Милава, Ваш выбор, Вкуснотеево, СМК, Молочная ферма, Агрофирма Лебедевская, Молочная благодать, Первый вкус, ПК Молоко.

- Бактерии группы кишечной палочки найдены в Северная долина, Васькино счастье, Крестьянское хозяйство Бархатное, Фермерское подворье, Зеленые листья.

- Пониженное количество молочнокислых бактерий выявлено ГринАгро, Стожок, Косулинское молоко, Первый вкус, Полевское, Фермер-центр.рф, Каждый день, Вкуснотеево, Киржачский молочный завод. Хотя это не опасно для здоровья, но и совершенно не полезно.

И антибиотики

Превышение количества антибактериальных веществ над разрешенным уровнем было обнаружено в 9 торговых марках. Это Савушкин Хуторок, Тульский, Кубанский молочник, Чабан, Зелёный луг, Деревенский Молочный Завод, Камарчагский, «Северодвинск-Молоко», Добрая Кормилица.

Причинами являются несоблюдение требований к сырью или невозможность проверить молоко на входе, когда его привозят на производство.

Фальсификата меньше 10 процентов

Немолочные жиры найдены в 6 случаях:

- Волжаночка,

- Добрая буренка,

- Давлеканово,

- СМК,

- Молочная ферма,

- Вяземский.

КОММЕНТАРИЙ ЭКСПЕРТА

Обманывать стали меньше, но хранить хуже

- Результаты проверки показали две ключевые тенденции. Первая приятная - снижение числа случаев обмана потребителей в части состава продукта. Вторая - рост опасений по поводу соблюдения технологий хранения и перевозки по всей цепочки. Большая часть нарушений может быть результатом именно невнимательного отношения к такой чувствительной категории, как творог, и это показывает, что мы совместно с логистикой и торговле должны обратить на это внимание, - считает Андрей Даниленко, председатель правления Национального союза производителей молока (Союзмолоко).