Венеция-2018: Матери-ехидны

СЕГОДНЯ 11:50 2018-09-06T12:00:53+03:00

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Гватемальский фильм «Хосе» (Jose) Ли Чена предъявляет простой взгляд на простую жизнь самых простых людей. Молодой гей Хосе работает в придорожном кафе и живет с матерью, которая безыскусно манипулирует им, привлекая на помощь Иисуса. Не отличающаяся широким кругозором торговка пирожками желает, чтобы сын всегда был рядом с нею, о чем и просит Бога прямо в присутствии сына. Но Хосе, конечно, смотрит на сторону, и рано или поздно из дома сбежит. Похоже, он окончательно крепнет в этом убеждении, припадая к святыням племени майя.

Отношения матери с сыном также в центре другого фильма программы, «Продолжение» (Continuer) бельгийца Иоахима Лафосса. Он рисует печальное путешествие русско-французской матери (Вирджини Эфира) и ее непослушного сына по казахским степям. Сын постоянно ругается с матерью и срывает свою злость на добрых аборигенах, которых считает умственно отсталыми только потому, что те не пользуются компьютером. У него, впрочем, есть все причины бунтовать против матери: она бросила его в младенчестве вместе с нелюбимым мужем. То, что, оказавшись один на один в диком поле, сын-истерик и его ищущая искупления мать рано или поздно сблизятся, ясно с самого начала. Главный вывод, который можно сделать из этого вторичного и второсортного фильма - то, что скача на лошади, легко потерять iPad.

"Продолжение" рисует печальное путешествие русско-французской матери и ее непослушного сына по казахским степям.

Мать-ехидна бросила маленького сына на никчемного отца и в картине под названием «Перл» (Pearl). Леа Перл - мужиковатая культуристка, пожертвовавшая своей женской сутью ради продвижения по линии бодибилдинга. Но ее насильно возвращает к самой себе, скрывающейся где-то под грудой мускулов, маленький мальчик, обаянию которого невозможно противиться. Он появляется в ее жизни в момент, когда нужен ей меньше всего, отвлекая от подготовки к важному соревнованию и, конечно, поставит с головы на ноги всю ее отлаженную, но такую несчастную жизнь. Фильм француженки-дебютантки Эльзы Амиэль любопытно комментирует сегодняшнюю гендерную ситуацию, в которой мужчины не хотят быть мужчинами (смотри фильм «Герл»), а женщины - женщинами (смотри фильм «Перл»), но склоняется все же в консервативную сторону.

Фильм Эльзы Амиэль "Перл" любопытно комментирует сегодняшнюю гендерную ситуацию.

Один из лучших фильмов программы - австрийская «Джой» (Joy) Судабех Мортезай, леденящий портрет такого любопытного явления, как современное (сексуальное) рабство в Европе. В рабство добровольно продают себя чернокожие женщины таким же как они, но поднявшимся в результате тяжелого труда или везения чернокожим. Действие касается нигерийских проституток в Австрии - они упорным трудом послушно отрабатывают своей символической матери, Мадам, деньги, вложенной той на привоз их из Африки. В первой заставляющей ежиться сцене нигерийский шаман проводит омерзительный ритуал вуду, окропляя куриной кровью набор бессмысленных вещей - эта процедура с одной стороны «гарантирует» отбывающим в Европу африканкам «везение» и успех, а с другой - вгоняет их в символический (и не только) долг: теперь они должны отправлять деньги не только сидящей у них на шее семье, но и колдунам, иначе проклянут. Фильм точно расставляет акценты: кажущиеся нам дикими африканские ритуалы не слишком отличаются от каких-нибудь рождественских колядок, так же призывающих удачу в будущем, да и в благополучной Европе героев ждет все то же дикое поле.