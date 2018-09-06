Российские школьники вошли в пятерку лучших на Международной олимпиаде по информатике

СЕГОДНЯ 12:13 2018-09-06T12:30:31+03:00

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Российские школьники заняли 4-5 места на международной олимпиаде по информатике IOI, которая в этом году проходит в Цукубе (Япония). Наша команда разделила это место со сборной из Белоруссии, показавшей аналогичный результат — две золотые и две серебряные медали. Первые два места достались "азиатским тиграм" — командам из Китая и Кореи. А на третьей позиции расположились США.

- Чтобы попасть в сборную, наши школьники прошли пять этапов отбора, - рассказал руководитель команды Алексей Малеев, проректор по международным программам и технологическому предпринимательству МФТИ. - Они упорно и много работали, чтобы добиться этого результата. С ними занимались многие преподаватели в кружках, в летних и зимних школах. Из этих ребят вскоре вырастут профессионалы высшего класса.

ФОТО Пресс-служба МФТИ

Всего в нашу сборную попали четыре человека. Рамазан Рахматуллин из казанского лицея имени Лобачевского и Владимир Романов из московской школы-интерната имени Колмогорова завоевали золотые медали. Серебряные награды достались выпускнику Президентского физико-математического лицея № 239 Михаилу Анопренко (Санкт-Петербург), а также самому юному участнику команды – девятикласснику московской школы "Интеллектуал" Егору Лифарю.