2018-09-06T12:30:31+03:00
Общество

Российские школьники вошли в пятерку лучших на Международной олимпиаде по информатике

Наша сборная завоевала две золотые и две серебряные медали
Ксения КОНЮХОВА
Поделиться:
ФОТО Пресс-служба МФТИФОТО Пресс-служба МФТИ
Изменить размер текста:

Российские школьники заняли 4-5 места на международной олимпиаде по информатике IOI, которая в этом году проходит в Цукубе (Япония). Наша команда разделила это место со сборной из Белоруссии, показавшей аналогичный результат — две золотые и две серебряные медали. Первые два места достались "азиатским тиграм" — командам из Китая и Кореи. А на третьей позиции расположились США.

- Чтобы попасть в сборную, наши школьники прошли пять этапов отбора, - рассказал руководитель команды Алексей Малеев, проректор по международным программам и технологическому предпринимательству МФТИ. - Они упорно и много работали, чтобы добиться этого результата. С ними занимались многие преподаватели в кружках, в летних и зимних школах. Из этих ребят вскоре вырастут профессионалы высшего класса.

ФОТО Пресс-служба МФТИ

ФОТО Пресс-служба МФТИ

Всего в нашу сборную попали четыре человека. Рамазан Рахматуллин из казанского лицея имени Лобачевского и Владимир Романов из московской школы-интерната имени Колмогорова завоевали золотые медали. Серебряные награды достались выпускнику Президентского физико-математического лицея № 239 Михаилу Анопренко (Санкт-Петербург), а также самому юному участнику команды – девятикласснику московской школы "Интеллектуал" Егору Лифарю.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
ПФР: Пенсии по старости проиндексируют на 7,05% с 1 января 2019 года
Орешкин: Минэкономразвития не видит долгосрочных причин для ослабления рубля
Три российских ведомства выступили за отдельные полки для молочных продуктов
Количество детей-сирот в российских детдомах упало до рекордно низкого уровня
«Оппозиционный блок» потребовал отставки спикера Рады за его слова о Гитлере
В офисах могут появиться специальные детские комнаты
Мэр итальянского города обезвредил вооруженного мигранта
Устроивший стрельбу мужчина сорвал встречу кандидата в губернаторы Подмосковья с избирателями
«Вопросы здоровья»: В пресс-службе Самойловой объяснили ее планы эмигрировать в Европу
За 12 лет уровень потребления алкоголя в России снизился на 40 процентов
Названы самые посещаемые музеи мира
Пользователей интернета предупредили о возможных перебоях в работе сети после 11 октября
Тюменский государственный университет собирает Сибирские Правовые чтения
Землетрясение на Хоккайдо: Число погибших возросло до восьми