2018-09-06T12:59:37+03:00
Умные вещи

Пользователей предупредили о сбоях в работе интернета 11 октября

Причиной станет первое в истории обновление настроек защиты системы криптографических ключей
Григорий ПУШКАРЁВ
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11 октября пользователи интернета по всему миру могут столкнуться со снижением скорости работы в сети и недоступностью сайтов.11 октября пользователи интернета по всему миру могут столкнуться со снижением скорости работы в сети и недоступностью сайтов.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами (ICANN) предупредила, что 11 октября пользователи интернета по всему миру могут столкнуться со снижением скорости работы в сети и недоступностью сайтов. Причиной этого станут перебои из-за первой в истории смены криптографических ключей.

“Хотя корпорация ICANN предполагает, что последствия смены KSK в корневой зоне для пользователей будут минимальные, ожидается, что небольшой процент интернет-пользователей испытает сложности при разрешении доменных имен, что на нетехническом языке значит, что у них возникнут проблемы с достижением онлайн-пункта назначения”, - сказано в сообщении в корпорации.

Иными словами, сайты не будут открываться при преобразовании имени ресурса в числовой IP-адрес, который компьютеры используют для соединения друг с другом. Из-за таких сложностей у части пользователей, возможно, не получится открыть указанный ими в адресной строке браузера сайт.

По оценке экспертов, временные проблемы с интернетом могут возникнуть у четверти пользователей по всему миру. Причем сложности будут разными: у некоторых могут не открываться сайты, у других - замедлится скорость работы, в худшем случае интернет перестанет работать полностью.

В корпорации отметили, что 11 октября - предварительная дата перехода на новые ключи. Точная дата перехода будет утверждена на заседании правления ICANN, которое должно состояться 12 сентября.

Криптографические ключи появились в 2010 году. Они применяются в расширении DNSSEC для обеспечения безопасности и целостности системы интернет-адресации. Ключи предотвратили уязвимость, благодаря которой злоумышленники могли перехватить запрос компьютера пользователя и незаметно подключить его к своему серверу.

ICANN является международной некоммерческой организацией, созданной в 1998 году при участии правительства США. Она управляет доменными именами и IP-адресами.

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