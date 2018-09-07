Что дал стране Хрущев: свободу, космос и «хрущевки» или голод, кукурузу и расстрелы?

СЕГОДНЯ 01:05 2018-09-07T01:18:48+03:00

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7 сентября 1953 на пленуме центрального комитета партии Никита Хрущёв был избран первым секретарём ЦК КПСС. То есть 65 лет назад у Советского Союза появился новый лидер. Каким было его правление и к чему привело — мы попытались разобраться с историком Александром МЯСНИКОВЫМ.

ЗАБРАЛ СЕБЕ ВЛАСТИ БОЛЬШЕ, ЧЕМ СТАЛИН

- Хрущев был главным разрушителем СССР, Горбачев был уже вторичен, - сразу же ошарашил нас историк. - Вообще ситуация с Хрущевым показательна - вот, что бывает, когда к власти приходит человек, который не имеет ни одного класса образования. Все его начинания в конце концов обернулись для страны колоссальными убытками. Пытаясь "догнать и перегнать Америку по мясу и молоку" страна надорвала деревню. При Сталине было запрещено продавать за рубеж сырую нефть - только продукты нефтехимии. А при Хрущеве построили нефтепроводы, на которых мы до сих пор сидим, как на игле. Внедрение кукурузы - это вообще пародия! Он мало в чем разбирался, ничего выдающегося ждать было нельзя.

Первый секретарь МК и МГК партии Н.С.Хрущев (1935 г.). Фото Н.Петрова. Репродукция Фотохроники ТАСС

- Погодите, в космос же именно при Хрущеве полетели!

- Это было заложено еще при Сталине. В космос первый пуск был в 1948 году. Хрущев просто продолжал начатое, не могли не полететь в космос, потому что машина работала.

Мы сейчас какую дату отмечаем? 65 лет начала фактической узурпации Хрущевым власти в формально больших, чем у Сталина объемах. Он стал не только во главе компартии, но еще и правительства. То есть объединил должности главы государства и главы партии. Преемником Сталина был фактически Маленков, но он совершил роковую ошибку. Захотев, чтобы во главе страны было коллективное руководство, он оставил себе должность премьера, а Хрущеву отдал пост первого секретаря ЦК. Но Маленков стал наводить порядок, который не устроил партноменклатуру — он, например, запретил зарплату в конвертах. А все секретари партии получали то, что мы сейчас называем серой зарплатой, помимо основных окладов еще и партийные деньги. При окладе, например, в 200 рублей им в конверте полагалось еще столько же. И первая же попытка переворота, которую устроил Хрущев, было смещение в 1955 году Маленкова с помощью партноменклатуры. Вместо Маленкова поставил Булганина, который был просто тенью Хрущева. А с 1958 года Хрущев просто забрал обе должности себе.

Первый секретарь ЦК КПСС Никита Хрущов на пресс-конференции в Париже, 1960 год. Фото ИТАР-ТАСС/PHOTAS/DPA

ЗОЛОТОЙ ЗАПАС - ЗА ЗЕРНО И НЕФТЯНАЯ ИГЛА

- Разоблачение культа личности Сталина у Хрущева все-таки не отнимешь.

- За полгода до ХХ съезда (на котором Хрущев произнес знаменитую речь о преступлениях Сталина, - ред.) 200 сотрудников МГБ шерстили все архивы и уничтожали все документы с упоминанием Хрущева и его причастности к репрессиям. Мы делали выставку и не смогли найти вообще ни одного такого документа! Хотя страшнее Хрущева, как инициатора расстрелов, ни в Москве, ни потом на Украине не было никого. Даже Сталин возмущался, говорил ему: Никита, что ты делаешь, по полторы тысячи человек в неделю предлагаешь отправлять на расстрел! Хрущев пытался себя обезопасить, сваливая всю вину на Сталина и Берию.

- А амнистия и реабилитация заключенных? Это не заслуга Хрущева?

- По амнистии Хрущева было освобождено 200 тысяч человек. По амнистии Маленкова и Берия - миллион. Говорить можно что угодно, но народ не обманешь. Про Маленкова сочиняли частушки вроде "Пришел Маленков - поели блинков". Именно Маленков разрешил приусадебные хозяйства: держать коров, свиней, кур, огороды. Хрущев потом это все уничтожил. Все должно было быть обобществленное. Обложили налогом даже яблони! И люди со слезами вырубали яблони у себя в садах, коров резали...

- Сейчас подойди к любому человеку на улице и спроси "Три достижения Хрущева?" Ответят: «Космос, целина, хрущевки».

- Целина привела к полному развалу сельского хозяйства. Только в конце 40-х годов стали возвращаться солдаты, победившие Гитлера. Это сказки все, что в 1945 всех демобилизовали. И первыми демобилизовались мужики, которым было под пятьдесят. Войну-то выиграли взрослые люди. Это одна из проблем журналистики - пойди-ка найди фотографии веселых молодых лиц конца войны. Там все мужики с усами и бородами, некоторые еще с царскими георгиевскими крестами рядом с советскими медалями. Они вернулись, начали что-то возрождать, и тут это безумие с целиной, которая три урожая дала, а потом ветер всю землю поднял и унес в сторону Марокко. Целина убила сельское хозяйство в центральной России, откуда согнали людей в голую казахскую степь.

С Фиделем Кастро на трибуне Мавзолея, 1961 год.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

- К чему это привело?

- В стране случился голод, хлеба было не купить. Никому не могло в голову прийти, что победившая в войне страна снова будет голодать. Именно при Хрущеве страна стала продавать золотой запас для покупки зерна. Американцы спросили Хрущева - почему бы ему не платить те же деньги советским крестьянам. Он ответил, что это категорические нельзя, так как они станут богатыми и независимыми.

А первый в истории расстрел в Темиртау на всесоюзной комсомольской стройке из-за нечеловеческих условий? Солдаты отказались стрелять в безоружных, тогда прислали охрану из лагерей. Это 1959 год! А в 1962 году расстрел рабочих в Новочеркасске? Такого при советской власти ещё не было. Ну и конечно, подарок Украине - Крым!

ПРИ НЕМ МИР ДВАЖДЫ СТОЯЛ НА ПОРОГЕ ВОЙНЫ

- Так, а хрущевки-то? Переселили людей из бараков, коммуналок, подвалов пусть в маленькие, но свои квартиры.

- На самом деле их строительство началось еще при Сталине. Главная задача их возведения была - вытянуть людей из деревень. Не хватало рабочей силы в городах на производстве, вот для них преимущественно и строили.

- Хрущев поссорился с Мао Цзедуном.

- При Хрущеве мы дважды стояли на грани новой мировой войны. Одну историю все знают - это Карибский кризис, когда мы разместили ракеты на Кубе. Слава богу, в США во главе государства стоял Кеннеди, который смог остановиться. А вторая история - Индонезия в начале 60-х, которая де-факто была голландской. У меня в детстве была пластинка, где бархатный голос пел "Морями тёплыми омытая, лесами древними покрытая, страна родная Индонезия, в сердцах любовь к тебе храним". Это была страшнейшая вещь! Хрущев отправил туда весь Тихоокеанский флот, подлодки, авиацию, солдат переодетых в форму индонезийской армии...

Никита Хрущев и Джон Кеннеди перед началом переговоров в Вене.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

- Погодите, а оттепель? Изменилась атмосфера в стране.

- Это художественный образ. Какая может быть оттепель при 100-процентном партийном руководстве? Атмосфера изменилась внутри узкой прослойки интеллигенции, которая народ мало касалась. При этом была выставка в Манеже, где Хрущев матом объяснял, как надо и как не надо художникам рисовать. Это оттепель? Чем она закончилась? Ничем!

- Но у многих в памяти это осталось, как светлое время, глоток свободы.

- Просто потому что у них на это время пришлась молодость, которая всегда светлое время. Кроме того Хрущев создавал романтическую иллюзию счастья - "нынешнее поколение советских людей будет жить при коммунизме". Мол, у нас сейчас немного нехорошо, но зато к 1980 году будет коммунизм. Народ в это почему-то верил, но потом все поняли, что вранье. И появилось самое страшное для любой власти - ирония. Если над руководителем начинают смеяться, рассказывать анекдоты про Никиту и ту же кукурузу, которую он внедрял даже за Полярным кругом - это уже приговор.

Никита Хрущев о кукурузе.

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- Я помню, да. Так вот, формально, когда было заседание вот этого ЦК, в момент, когда Сталин умирал или умер, то Берия предложил разделить власть. Считалось, что Совет Министров более мощная структура, а Хрущеву надо дать что-то, но так, чтобы можно было с ним потом справиться. Поэтому Берия не считал себя, что ему возможно, как грузину и полицейскому, возглавить Совет Министров, поэтому он сказал Маленкову – Егор, ты будешь председателем, а я у тебя буду первым заместителем. А Никита будет во главе ЦК.

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