Загадочная эпидемия: “кашляющий самолет” Дубай - Нью-Йорк с 500 пассажирами отправили в карантин

СЕГОДНЯ 15:45 2018-09-06T15:42:13+03:00

Врач и пилот объясняют, что это могло быть и как не подхватить инфекцию во время полета

Изменить размер текста: A A

Всех пассажиров «кашляющего самолета», летевшего 5 сентября из Дубая в Нью-Йорк - а это 521 человек! - американские власти сразу после приземления поместили в карантин. Когда лайнер авиакомпании Emirates еще находился в воздухе, командир экипажа передал на землю тревожное сообщение о том, что на борту наблюдается массовое недомогание: около 100 человек непрерывно кашляют, а у некоторых высокая температура. Как только самолет отбуксировали на стоянку, к нему тут же прибыли кареты скорой помощи, полицейские и сотрудники Центра по контролю и профилактике заболеваний. Врачи осмотрели всех без исключения путешественников, перед выходом из самолета каждому измерили температуру. В результате 3 пассажира и 7 членов экипажа были госпитализированы, остальные через некоторое время смогли покинуть карантинную зону, пройти таможню и выйти в город.

Какая инфекция стала причиной эпидемии на борту воздушного судна, пока не сообщается. Известно, что в салоне находилась группа паломников из Мекки, где зафиксирована вспышка кишечного гриппа.

По одной из версий, причиной массовой вспышки заболевания могла стать система вентиляции самолета: в течении длительного перелета пассажиры находились в тесном помещении и дышали одним воздухом с зараженными людьми.

Прокомментировать эту версию мы попросили бывшего командира воздушного судна, специалиста по безопасности полетов Александра Романова.

- Самолет - это гигантский переносчик инфекции из-за системы вентиляции?

- Я в эту версию не верю, - говорит Романов. - Рейс совершался самолетом Airbus A380. Это один из новейших авиалайнеров, ему от роду всего около 10 лет. Там установлены самоочищающиеся системы вентиляции - одни из самых надежных и современных. Неправильно думать, что пассажиры дышат одним и тем же воздухом. Он закачивается извне под давлением, поскольку на высоте атмосфера разряжена. Во время полета воздух в салоне прогоняется через фильтры примерно 25 раз в течение часа. На старых простых фильтрах, если их не чистить 5-10 лет, теоретически могли накапливаться бактерии. Сейчас в дорогостоящие системы вентиляции ставят серебряные фильтры или даже фильтры из вспененного титана. Не могли там пассажиры нахватать бактерий, тем более за такой ограниченный промежуток времени (перелет Дубай-Нью-Йорк занимает 17-18 часов - Ред.).

- Что могло произойти?

- Скорее всего, пассажиры и члены экипажа могли заразиться при непосредственном контакте с больными людьми. Я был в Мекке сотни раз, видел условия, в которых проживают паломники, они, мягко говоря, спартанские. Люди [во время полета] трогают ручки, спинки кресел, подлокотники... Такая версия заражения в полете выглядит более убедительно.

- Часто ли целые самолеты отправляют в карантин?

- Время от времени я об этом слышу. Хотя у меня лично такого не случалось. Но были истории, когда после возвращения из Африки, уже после полета пассажир попадал в больницу с экзотическим заразным заболеванием. И приходилось по всей стране искать остальных пассажиров этого рейса, чтобы так же направить их в карантин, провести необходимые исследования... В общем, специальные службы проводили довольно трудоемкую работу, чтобы эпидемию приглушить в зародыше.

СОВЕТЫ ВРАЧА

Как не заразиться в полете

Не смотря на современные системы очистки воздуха (а еще большой вопрос, насколько эффективно они работают, если авиакомпания экономит на обслуживании своего парка), риск заражения от больного пассажира воздушно-капельным путем серьезно повышается, предупреждают инфекционисты. Во время полета может снижаться иммунная защита организма. Во-первых, потому что из-за сухости воздуха в самолете нередко пересыхает слизистая оболочка в носу, которая служит первым барьером на пути инфекций, задерживает вирусы. Во-вторых, при перелетах с резкой сменой часовых поясов (когда перепад по времени составляет более 4 — 5 часов) сбиваются циркадные ритмы, биологические часы человека, и это также ослабляет иммунитет.

Как снизить риск заболеть, если на соседнем сидении или через пару рядов кто-то кашляет и чихает? Вот что советует опытный педиатр, главврач одного из медицинских центров Москвы Евгений Тимаков.

1. В сезон гриппа и простуд я всегда рекомендую перед посадкой в самолет использовать спреи или мази для носа, которые обволакивают слизистую, защищают ее от пересушивания и снижают риск прикрепления вирусных частиц в носу (подходящее средство посоветует врач-педиатр или терапевт).

2. Если разрывается от кашля ваш ближайший сосед, и у него не хватает сознательности или совести, чтобы надеть медицинскую маску, наденьте ее сами. Все вирусные частицы она, конечно, не задержит, но хотя бы затормозит часть капель слюны, содержащей вирус. Не забывайте, что маску нужно менять на новую через каждые 2 — 3 часа.

3. Не включайте вентилятор над сиденьем вблизи больного человека, иначе расширите и ускорите распространение инфекции по салону.

4. Из напитков, которые предлагает стюардесса, лучше всего выбирать простую воду. Сладкие либо соленые соки, газировка и кофе способствуют снижению уровня жидкости в организме, а во время полета его, наоборот, нужно повышать (но без фанатизма, чтобы не было отеков).

5. Перед полетом со значительной сменой часовых поясов сходите к врачу-неврологу и посоветуйтесь, какое адаптивное средство вам лучше взять, чтобы снизить нагрузку, истощающую организм.