Мамам будут давать сертификаты на платные детсады

СЕГОДНЯ 16:23 2018-09-06T17:04:27+03:00

Смысл инициативы - создать более благоприятные условия для того, чтобы женщины с детьми могли делать карьеру и вообще быстрее возвращаться на работу Фото: Мария ЛЕНЦ

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Нуждающимся семьям, возможно, будут возмещать затраты на платные детские сады. С таким предложением выступил Минтруд.

Детали — кому, по каким критериям и в каком объеме будет оказываться подобная помощь — пока неизвестны, проект только разрабатывается. Подготовить его ведомство обещает к ноябрю 2019 года. Известно только, что предполагается выдавать сертификат, который и позволит покрыть расходы на платный детский сад или ясли.

Смысл инициативы, как утверждают в министерстве, - создать более благоприятные условия для того, чтобы женщины с детьми могли делать карьеру и вообще быстрее возвращаться на работу. В частности, например, сократить очереди в ясли для детей до трех лет — это сейчас реальная проблема.

Предполагаемое новшество — часть нацпроекта «Демография», финансирование которого составит порядка 3 трлн рублей за шесть лет.

- Это обсуждают года с 2010-го. Бэби-бума сейчас нет, поэтому стимулирующие его меры, конечно же, нужны, - считает Сергей Шульгин, заместитель заведующего Международной лабораторией демографии и человеческого капитала Института прикладных экономических исследований Российской академии народного хозяйства (РАНХиГС). - Наши проблемы во многом повторяют те, с которыми уже столкнулись многие развитые страны. Женщины не хотят заводить детей в молодом возрасте, потому что это вредит карьере. То, что предлагает Минтруд, - на Западе один из самых популярных механизмов, который помогает совмещать карьеру и воспитание детей. Такие программы существуют, например, во Франции и странах Скандинавии.