2018-09-06T17:04:27+03:00
Экономика

Мамам будут давать сертификаты на платные детсады

Минтруд предполагает так помочь женщинам быстрее выходить на работу
Роман СУАРДО
Поделиться:
Комментарии: comments1
Смысл инициативы - создать более благоприятные условия для того, чтобы женщины с детьми могли делать карьеру и вообще быстрее возвращаться на работуСмысл инициативы - создать более благоприятные условия для того, чтобы женщины с детьми могли делать карьеру и вообще быстрее возвращаться на работуФото: Мария ЛЕНЦ
Изменить размер текста:

Нуждающимся семьям, возможно, будут возмещать затраты на платные детские сады. С таким предложением выступил Минтруд.

Детали — кому, по каким критериям и в каком объеме будет оказываться подобная помощь — пока неизвестны, проект только разрабатывается. Подготовить его ведомство обещает к ноябрю 2019 года. Известно только, что предполагается выдавать сертификат, который и позволит покрыть расходы на платный детский сад или ясли.

Смысл инициативы, как утверждают в министерстве, - создать более благоприятные условия для того, чтобы женщины с детьми могли делать карьеру и вообще быстрее возвращаться на работу. В частности, например, сократить очереди в ясли для детей до трех лет — это сейчас реальная проблема.

Предполагаемое новшество — часть нацпроекта «Демография», финансирование которого составит порядка 3 трлн рублей за шесть лет.

- Это обсуждают года с 2010-го. Бэби-бума сейчас нет, поэтому стимулирующие его меры, конечно же, нужны, - считает Сергей Шульгин, заместитель заведующего Международной лабораторией демографии и человеческого капитала Института прикладных экономических исследований Российской академии народного хозяйства (РАНХиГС). - Наши проблемы во многом повторяют те, с которыми уже столкнулись многие развитые страны. Женщины не хотят заводить детей в молодом возрасте, потому что это вредит карьере. То, что предлагает Минтруд, - на Западе один из самых популярных механизмов, который помогает совмещать карьеру и воспитание детей. Такие программы существуют, например, во Франции и странах Скандинавии.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
Верховная рада одобрила закон о равных правах мужчин и женщин в армии
Подозреваемый в отравлении Скрипалей Петров рассказал о своем "участии" в покушении
Медведев: уровень налоговой нагрузки в России сохранится в течение шести лет
Путин внес в Государственную думу поправки к законопректу о пенсионных изменениях
Россия и Вьетнам расширят использование национальных валют
Минфин нашел средства на ближайшие шесть лет на реализацию майских указов президента
Курс доллара преодолел отметку в 69 рублей
Источник рассказал, кто «просверлил» дырку в корабле «Союз»
Симоньян поздравила своего зама с назначением пресс-секретарем премьера
Источник: РКК «Энергия» рассматривает версию преднамеренного повреждения обшивки корабля «Союз»
Трамп заявил, что Ким Чен Ын провозгласил «непоколебимую веру» в него
Вышинский заявил о нарушениях при рассмотрении его ходатайства об отводе судье
Специалист рассказал, кого затронут перебои в Интернете 11 октября
Продюсер Иосиф Пригожин прокомментировал эмиграцию Юлии Самойловой
Причиной смерти солистки The Cranberries назвали несчастный случай
Меркель рассказала, что обсудила с Путиным и Эрдоганом обстановку в Идлибе
Банки ограничат в блокировке счетов россиян
В Совфеде отреагировали на готовность Франции нанести удар по Сирии
Орешкин рассказал анекдот про Брежнева, комментируя ситуацию с рублем
Всего одна бессонная ночь повышает риск развития диабета