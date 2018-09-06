Предпринимателям предлагают открыть в офисах детсады. Работающие мамы против!

СЕГОДНЯ 17:15 2018-09-06T18:15:43+03:00

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Министерство труда решило проявить заботу о работающих мамах. В рамках нацпроекта «Демография», министерство выступило с инициативой открыть при офисах специально оборудованные комнаты, куда мамы, приходя на работу, могли бы привести своих детей.

Первое, что бы мне хотелось сказать Минтруду, будучи работающей мамой с двумя детьми: они покусились на святое. Работа – это единственное место, куда мама может вырваться от подгузников, соплей, человечков из желудей и пророщенных ростков пшеницы. Да, мы звоним детям домой, да мы беспокоимся о них и берем больничные. Но кто вам сказал, что мы хотим, чтобы дети сидели весь день в офисе у нас под боком?

Я представила себе эту идиллическую картину глазами чиновницы в Минтруде. Счастливая мама (я) приехала на городском транспорте на работу – метро и автобус, все вместе не меньше часа. Со мной улыбающийся малыш 4-5 лет в нарядном матросском костюмчике. Мы заходим в детскую комнату, прощаемся и малыш радостно бежит играть с другими детьми. Я иду на свое рабочее место, благословляя Минтруд, звучит «Марш Энтузиастов» Дунаевского...

А вот реальность. Уже на этапе городского транспорта все устали, потому что утром, днем и всегда, кроме выходных, в метро давка. Маму пару раз размазали вдоль толпы, у ребенка отодрали пуговицу и была потеряна любимая игрушка. Пока ждали автобус, ребенок упал в лужу, вылил на себя воду и раз пятнадцать спросил: «А долго еще ехать?». К моменту прихода в офис все уже на взводе, потому что по дороге пришлось искать туалет. Вот она комната. И тут: «Ой, мамочка, а можно я пойду с тобой? Ну можно? Аааааа!!! Хочу-хочу-хочу-хочу! Не хочу сидеть тут! Тут нет Человека-паука!». Ну, и так далее.

Когда ты оставляешь детей где-то – у бабушки, в детском саду, с подругой – то действует формула «расстояние помноженное на время». Чем дальше мама от ребенка на какое-то определенное время, тем он спокойнее. Чем ближе - тем больше у него желания лишний раз прийти, позвонить, поплакать и потребовать маму в личное пользование. С этой точки зрения информация о том, что мама работает на третьем этаже, будет равноценна тому, что сказать ему, что мама ест шоколад с мороженым втихаря за углом.

В плане министерства отмечается, что данное нововведение может повысить занятость среди женщин. Возможно, занятость оно повысит, но сразу возникает вопрос к качеству этой работы.

Потом все, что я слышала про детские комнаты – всегда и везде – упиралось в санитарные нормы (СанПиН). Там должно быть необходимое количество метров, личная гигиена персонала, отопление и вентиляция, санитарные нормы, связанные с пищевой продукцией и многое другое. Кто будет с детьми заниматься? Нужен воспитатель, няня. Это же фактически детский сад! А как насчет медработника. А еще ведь есть детский сон! Если речь идет о группах по присмотру и уходу за детьми без образовательной деятельности, то организаторы таких групп смогут избежать лицензирования. Но все равно – СанПиН. Возможно, компании-гиганты это смогут себе позволить. Но далеко не все мы работаем в гигантах. Как пел Семен Слепаков, «это общий газ, а мечты сбываются только у вас».

Все эти нормы и требования ставят работодателя среднего звена перед тяжелым выбором. Ему, скорей всего, легче отказаться от такой комнаты и от мамы с ребенком, чем все это соблюсти. Ну а мне, как маме, остается надеяться, что Минтруд позаботится обо мне, как-то более по-человечески, а не ради галочки и яркого заявления в прессе.