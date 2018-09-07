Президент ПАО «Транснефть» Николай Токарев: Компания заинтересована в сохранении опытных кадров

СЕГОДНЯ 01:00 2018-09-06T19:09:03+03:00

Каждый пятый сотрудник компании старше 50 лет. Глава «Транснефти» рассказал, на какие социальные гарантии от работодателя они могут рассчитывать

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«Транснефть» является одной из крупнейших инфраструктурных компаний топливно-энергетического комплекса, работает во многих регионах России, с самыми разными условиями жизни и труда. Большая часть сотрудников - это представители рабочих и инженерно-технических профессий, то есть люди, работающие непосредственно «на земле», вовлеченные в достаточно трудоемкий и тяжелый производственный процесс. Как в «Транснефти» реализуется защита интересов работников старших возрастов, какие льготы и формы социальной поддержки получают пенсионеры компании? Об этом - разговор с президентом ПАО «Транснефть» Николаем Петровичем ТОКАРЕВЫМ.

Президент ПАО «Транснефть» Николай Петрович Токарев.

Случайным людям здесь не место

- Николай Петрович, проект пенсионной реформы, пожалуй, самая злободневная тема на сегодняшний день. Не секрет, что в российском обществе раздается много голосов - как за, так и против - решения об увеличении пенсионного возраста, одобренного президентом В. В. Путиным. В пользу обеих точек зрения приводятся достаточно серьезные аргументы. И среди самых болезненных вопросов, волнующих граждан, выделяется вопрос о трудовой защите людей предпенсионного возраста…

- Вы затронули действительно один из самых чувствительных вопросов, связанных с пенсионной реформой. Прежде всего хочу подчеркнуть, что президент абсолютно прав, когда говорит о необходимости создания условий для защиты трудовых прав граждан предпенсионного возраста. В первую очередь речь идет о гарантиях сохранения трудоустройства и реальных возможностях для профессионального развития и повышения квалификации.

В компании «Транснефть» принципы сохранения и развития кадров, выстраивания долгосрочных взаимоотношений между работодателем и работником являются основополагающими. Такова сама специфика нашей деятельности. Мы в первую очередь сами заинтересованы в сохранении опытных кадров.

Трубопроводный транспорт - сложная технологическая отрасль. Любой наш производственный объект - это крупное техническое сооружение, с большими мощностями, большими энергиями, высокими скоростями.

Просто для наглядности: представьте себе работающий магистральный насосный агрегат. Это металлическая конструкция размером с грузовик, где все крутится и движется на высоких скоростях, под напором. У некоторых насосов мощность приводящего электродвигателя составляет 8 - 12 мегаватт - больше, чем у локомотивов поездов. А на любой нефтеперекачивающей станции, которых у нас в системе более 500, установлено несколько таких насосов. Или, скажем, резервуар на пятьдесят тысяч кубометров. Сооружение площадью почти в половину футбольного поля, высотой с 5-этажный дом, наполненное нефтью, которая находится в точно рассчитанном движении - поступление, хранение, слив. Магистральный нефтепровод - это тысячи километров трубы, которую необходимо контролировать, обслуживать, охранять. А самое главное - все эти технологические элементы объединены в огромную систему, протянувшуюся от Балтики до Тихого океана, от Заполярья до Черного моря, и эта система должна работать слаженно, бесперебойно и безопасно. На принятие решения и выполнение команд в случае различных нештатных ситуаций отводится порой от нескольких секунд до нескольких минут. Такие у нас нормативы, такой производственный темп.

Разумеется, здесь не место случайным людям, зашедшим за случайным заработком. От любого сотрудника, работающего в системе «Транснефть», требуются профессионализм, дисциплина, самообладание, высокая мотивация. Эти качества можно ждать от работника, только если он пришел в систему навсегда или по крайней мере на долгие годы. Когда он реально заинтересован, когда чувствует ответственность за результаты своих действий не только в ближайшей, но и в отдаленной перспективе.

Опыт тоже приходит с годами, а в работе на трубопроводе опыт имеет, пожалуй, большее значение, чем самые глубокие теоретические знания.

В «Транснефти» мы очень высоко ценим опыт старшего поколения специалистов, повсеместно применяем и поощряем институт наставничества, когда молодые работники перенимают навыки и знания от старших товарищей. Так что сотрудники старшего возраста в системе «Транснефть» - в почете и авторитете. Более того, их стаж - а у нас есть люди, проработавшие и 30, и 40, и даже 50 лет, - еще один сильный стимул для молодого поколения. Приходя в «Транснефть», молодой специалист видит, что люди работают здесь десятилетиями, проходят большой трудовой путь. Это, безусловно, мотивирует молодежь, показывает реальные перспективы.

- Среди опасений, высказываемых в связи с пенсионной реформой, одно из самых серьезных касается так называемого «возраста дожития». Люди боятся, что многим просто не дожить до нового пенсионного возраста, либо же срок пребывания на пенсии окажется очень непродолжительным. Как с этим обстоят дела в «Транснефти»?

- Приведу конкретные цифры. Всего в системе «Транснефть» на сегодняшний день работает порядка 119 тысяч человек. При этом сотрудников старше 50 лет - более 25 тысяч, или 21,6% от общего числа. Как видите, показатели вполне благоприятные. Кроме того, у нас по системе сейчас 26 тысяч корпоративных пенсионеров, которые получают пенсию из нашего негосударственного пенсионного фонда «Транснефть».

Что касается «возраста дожития», то самым старым пенсионерам в системе «Транснефть» - 90 лет. А всего у нас более 7 тысяч корпоративных пенсионеров-мужчин и более 6,5 тысячи женщин старше нового пенсионного возраста, то есть 65 и 60 лет. Почти 3,5 тысячи человек - это работающие сотрудники, уже перешагнувшие действующий сегодня пенсионный рубеж в 60 лет для мужчин и 55 лет для женщин. Они продолжают активно и успешно работать, вносят свой вклад в производственную деятельность «Транснефти».

Как я уже говорил, опыт в нашей работе - это ценнейший ресурс, и мы нередко сами просим остаться специалистов, уже достигших пенсионного возраста. Остаться, чтобы делиться своим опытом и знаниями с молодым поколением, работать в качестве экспертов, консультантов, советников.

Карьера длиною в жизнь

- Допустим, такая перспектива возможна для людей умственного труда, «белых воротничков». А как быть с представителями рабочих специальностей? Какие перспективы для них в свете повышения пенсионного возраста на пять лет?

- Ну, во-первых, цифры, которые я только что озвучил, касаются всего коллектива. Речь шла не только и не столько о «белых воротничках». Кстати, рабочих и служащих, включая инженерно-технический персонал, у нас в системе почти поровну - около 64 тысяч рабочих и порядка 55 тысяч специалистов. Это инженерно-технические кадры, научные работники, эксперты, административный персонал. Между прочим, в числе наших пенсионеров с самым почтенным возрастом есть работники физического труда.

Во-вторых, вынужден вас поправить по существу вопроса. Вы не вполне корректно делите коллектив компании «по цвету воротничков», воспринимая их как две разные группы, почти никак друг с другом не связанные. Дело обстоит с точностью до наоборот.

Очень важное положительное следствие принципов преемственности, долгосрочных трудовых отношений заключается как раз в том, что «карьера длиною в жизнь» открывает перед человеком серьезные возможности для роста и развития. Многие нынешние руководители и специалисты самого различного уровня свою трудовую биографию в нашей системе начали как раз «на земле» и не понаслышке знают, что такое прокладка трассы в вечной мерзлоте или запасовка диагностического снаряда в трубу. Таких примеров у нас в компании тысячи, это скорее правило, чем исключение. Возьмите биографию почти любого нашего производственника, от инженера-технолога до руководителя регионального управления или вице-президента.

Достойные условия для жизни и труда

Ну и самое главное: вне зависимости от того, какие изменения в профессиональном и социальном статусе человека произошли за годы его работы в «Транснефти», у нас для всех сотрудников доступен широкий набор социальных программ, направленных на создание достойных условий жизни и труда.

Несколько примеров.

У нас действует масштабная программа добровольного медицинского страхования работников.

Ежегодно более 3 тысяч работников и членов их семей на весьма льготных условиях пользуются услугами нашего корпоративного санаторно-оздоровительного комплекса на Черном море. Еще для почти 20 тысяч человек мы частично компенсируем расходы на путевки и проезд в другие пансионаты, санатории и дома отдыха.

Реализуются проекты строительства жилья, школ, детских дошкольных учреждений для сотрудников в регионах деятельности компании.

Активно развивается корпоративный спорт. Всего спортом на постоянной основе у нас в системе занимается более 6,5 тысячи человек, из них почти треть - более 2 тысяч - участвуют в регулярно проводимых корпоративных спартакиадах «Транснефти», зимней и летней.

Ведется пропаганда здорового образа жизни. Самый простой пример из повседневной практики: на производственных объектах «Транснефти» категорически запрещено курить. Осуществляется самый тщательный контроль за соблюдением этого требования. Таким образом мы не только обеспечиваем промышленную и пожарную безопасность на объектах, но и создаем более здоровую и чистую среду для всех сотрудников, поощряем отказ от вредных привычек. Разумеется, это лишь один из примеров.

Сейчас в пилотном режиме мы испытываем проект мобильных медицинских комплексов. Суть идеи - обеспечить возможность прохождения регулярного, качественного и комплексного медицинского осмотра для сотрудников, работающих в удаленных и малонаселенных районах, на которые приходится значительная часть нашей производственной инфраструктуры. Первые результаты, полученные в ходе пилотного проекта, позволяют рассчитывать на очень серьезное улучшение ситуации с ранней выявляемостью заболеваний. Процент выявляемости - вы только вдумайтесь! - возрастет в 6 - 8 раз, и одновременно с этим потери рабочего времени на прохождение медосмотров без отрыва от производства также снижаются примерно в 8 раз.

Ведется активная работа с молодежью, реализуются программы по поддержке молодых специалистов, развитию кадрового потенциала. Ежегодно проводится Научно-техническая конференция молодежи «Транснефти», конкурс профессионального мастерства «Лучший по профессии». Мы сотрудничаем с профильными вузами и образовательными учреждениями по всей стране, обеспечивая возможности для повышения квалификации тысячам сотрудников.

Коллектив «Транснефти» - это в буквальном смысле слова «здоровый дух в здоровом теле».

Считаю, это важнейшее достижение компании в сфере социальной и кадровой политики. Заботиться о человеке надо не только тогда, когда он уже подходит к рубежу выхода на пенсию. Заботиться о здоровье сотрудников, об условиях их жизни и работы, о поддержании высокого морального духа в коллективе надо всегда, начиная с молодых лет, с первого трудового дня. Тогда и в категории предпенсионного возраста будет

В компании поощряется институт наставничества, когда молодые работники перенимают навыки и знания от старших товарищей. Автор фото: Михаил ГУЛКИН

благоприятная картина.

- А что ждет сотрудника компании после выхода на пенсию? Ведь условия его жизни резко изменятся, в том числе уровень доходов и всех доступных ему благ, и это должно быть весьма чувствительным, особенно для людей более старшего возраста, когда сил и ресурсов на амортизацию подобных перемен в жизни остается значительно меньше.

- Мы создаем благоприятные условия для наших пенсионеров. Они получают корпоративную пенсию либо регулярные выплаты, в определенных пределах мы оказываем им материальную помощь на лечение и обследование, приобретение путевок, возмещение ущерба от стихийных бедствий и бытовых происшествий. Предусмотрены единовременные выплаты, приуроченные к праздникам и юбилеям. Специальные льготы имеются для участников Великой Отечественной войны, ветеранов боевых действий и участников ликвидаций последствий чрезвычайных ситуаций.

Корпоративная пенсия назначается не только по старости, но и по инвалидности, в случае потери кормильца. Для работников, занятых на вредных и тяжелых работах, проживающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним районах, предусмотрены льготы по досрочному назначению негосударственной корпоративной пенсии. Аналогичные льготы, кстати, могут применяться и в случае потери постоянного места работы в связи с ликвидацией организации, сокращением численности или штата работников, если до пенсионного возраста осталось не более 2 лет. Это в прямом виде социальная гарантия для людей предпенсионного возраста, но, подчеркну еще раз, сейчас мы говорим уже скорее об экстремальных ситуациях.

Дать льготы тем, кто их заслужил

- Можно сказать, в «Транснефти» почти все готово для работы в новых условиях. Однако руководство страны и президент понимают, что защита интересов граждан старшего возраста - задача общая и что одними административными мерами обеспечивать эту защиту не совсем правильно. Правительству дано поручение разработать стимулы для бизнеса. Какие предложения «Транснефть» могла бы дать в этой связи?

- Безусловно, механизм реализации пенсионной реформы требует самой тщательной проработки, и тут предстоит сказать свое веское слово и юристам, и профсоюзам, и представителям бизнеса. Что касается собственно «Транснефти», то мы недавно вышли на Минэнерго с предложением актуализировать информацию о категориях работников, имеющих право на льготные условия выхода на пенсию. Это сотрудники, занятые на вредных и тяжелых производствах, проживающие в районах Крайнего Севера и приравненных к ним районах и так далее. Считаю, это один из аспектов, который требует тщательного и детального изучения в формате «бизнес - правительство». В крупных компаниях, в частности, топливно-энергетического комплекса, подобная ситуация - норма, и, конечно, необходимо предпринять все меры для защиты и обеспечения прав таких особых категорий работников. Люди заслужили это право, мы обязаны о них заботиться. В то же время нельзя допустить создания лазеек, позволяющих обходить закон, необоснованно расширять категорию льготников в угоду каким-то недобросовестным интересам работодателя.

Решение по пенсионной реформе принято, и теперь наша общая задача - обеспечить эффективное внедрение в практику новых норм, твердо придерживаясь принципов законности, справедливости, ответственного и внимательного отношения к человеку. Над этим всем нам предстоит упорно работать в ближайшие годы.