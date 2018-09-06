Рывок на уровне провала

СЕГОДНЯ 18:11 2018-09-06T18:36:56+03:00

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Согласно опубликованным расчетам Минэкономразвития средний курс доллара в 2019 году – 63,9 руб., в 2024 году – 68 руб. Может показаться, что анализ старый, без учета американских санкций. Но нет – корректировка уже сделана. И, получается, санкции нам не страшны: ВВП будет медленно, но верно расти с 1,3% в 2019 году до 3,3% в 2024 году. Супостаты не помешают даже росту реальных зарплат (с поправкой на инфляцию): в 2019 году - 1,4%, а в 2024 году – уже 2,9%. Инфляция же все следующие 6 лет предсказывается на уровне 4%.

В СМИ эти расчеты уже разнесли в пух и прах, даже назвали сказочкой для президента. На самом деле, прогноз далеко не оптимистичный – просто его нужно правильно прочитать.

Мало двигаться – надо успевать

Мы на пароходе в океане. Как-то плывем вперед. Штурман из Минэкономразвития ежедневно сообщает скорость. Вычисляет по звездам и прочим ориентирам, вроде данных Росстата. Как несведущим в навигации, нам остается только верить на слово. 1,8% ВВП в 2018 году? Хорошо. 1,3% в 2019? Ну, тоже не худшим образом – главное, что не стоим, движемся верным курсом к суше. И приплывем рано или поздно. Штурман щадит наши нервы. Нет, не врет. Но недоговаривает. Проблема в том, что в этом океане мировой экономики мы не одни – впереди нас идут большие современные суда-страны. Сегодня их скорость уже ниже, чем когда-то, порядка 2% ВВП. Но они вырвались далеко вперед. Идут и забирают на встречающихся по ходу островах у инвесторов воду, еду, горючее и запчасти. А мы, когда подгребаем, довольствуемся уже тем, что осталось. Нам не удается пополнять запасы, производить своевременный ремонт. Двигатели чадят, обшивка трещит. И если не поторопиться, если не нарастить скорость хотя бы до 3-4%, а в идеале 5% ВВП, то мы можем вообще не дотянуть до следующей рембазы. Для страны с развивающейся экономикой, к которой мы, увы, сейчас относимся - 1,3% роста ВВП (фактически, порядка статистической погрешности) означает не рост. Формально – застой, реально – падение.

Разрыв статистики

Интересно, а откуда же тогда рост 3,3% в 2024 году? Может быть, нефть взлетит за 6 лет до $100 за баррель? А вот и нет – согласно прогнозу, будет падать: с $63,4 в 2019 году до $53,5 в 2024 году. По расчетам Минэкономразвития страну вытащит подъем промышленного производства (до 3,3% в год), инвестиций (около 6%), производительности труда (до 3,1%). Ложь? Ну, зачем так грубо. Обычная статистика. На чем основываются любые прогнозы? На статистике наблюдений в прошлом. За неимением лучшего чиновники оперируют данными Росстата. «Цифры Росстата – это успокоительная пропаганда, реальная картина иная», - заметит скептик. Спорить не стану. Но, в данном случае, достоверность статистики вообще не имеет значения. Просто потому, что это уже история. Минэкономразвития прогнозирует, как если б мы продолжили жить в прежнем мире. В котором нас не отрезали санкциями от новых технологий, не грозят торговым бойкотом, сбежали еще не все иностранные, да и внутренние инвесторы. Новые экономические реалии будут другими. Они неизвестны, а потому их последствия плохо предсказываются. И как строить предсказания на том, чего пока нет? Впрочем, инсайдеры замечают, что у Минэкономразвития всегда есть несколько вариантов прогноза, учитывающие разные сценарии развития событий. В данном случае, худший сценарий, при котором, мы попадаем в изоляцию как Иран, поставляем нефть в обмен на продовольствие, тоже должен быть. Просто он исключительно для служебного пользования капитана судна.