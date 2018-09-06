2018-09-06T18:52:26+03:00
Политика

Шойгу сделал первое пожертвование на главный армейский храм

Его возведут на личные средства военнослужащих на территории Военно-патриотического парка культуры и отдыха "Патриот"
Александр БОЙКО@AlexBoykoKP
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По данным Минобороны России строительство храма будет идти исключительно на добровольные пожертвованияПо данным Минобороны России строительство храма будет идти исключительно на добровольные пожертвования
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На селекторном совещании Министр обороны России Сергей Шойгу показал пример своим подчиненным - первым внес пожертвование на строительство Главного храма Вооруженных сил России.

"Главный храм Вооруженных Сил Российской Федерации в честь Вознесения Христова будет построен с благословения Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла на территории Военно-патриотического парка культуры и отдыха "Патриот", - сообщил офицерам министр.

По информации специально учрежденного по этому случаю Благотворительного фонда «Воскресение», на сайте которого указаны финансовые счета для пожертвований всех желающих, новый Храм украсят иконы святых покровителей российских воинов, воинские геральдические знаки, а также росписи с батальными сценами из Священного писания и военной истории России.

По данным Минобороны России строительство храма будет идти исключительно на добровольные пожертвования военнослужащих, членов их семей, а также всех неравнодушных граждан и организаций.

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