Шум во дворе и в жилом доме в Москве: В какие часы должны соблюдать тишину, куда жаловаться

СЕГОДНЯ 01:00 2018-09-06T19:16:08+03:00

Существуют правила, которые контролируют шум во дворе и в жилом доме в Москве

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В моем доме соседи постоянно делают ремонт. Причем стучат и сверлят не только днем, но иногда и ночью. Кроме того, в нашем дворе часто собираются посторонние шумные компании, особенно по выходным. В нашем ДЕЗе сказали, что ничем помочь не могут. Куда жаловаться на шум во дворе и в жилом доме в Москве?

Екатерина Анисимова. Центральный округ.

Шум во дворе и в жилом доме в Москве по действующим в городе правилам контролируют так:

- нельзя шуметь с 23.00 до 07.00, в том числе на улице и в домах;

- те, кто делает ремонт в доме, должны соблюдать тишину с 19.00 до 9.00, с 13.00 до 15.00, а также по воскресеньям и праздничным дням.

Как объяснили в столичной мэрии, по нормам безопасным уровнем шума в квартире считается 55 децибел. Его положено придерживаться с 7.00 до 23.00. А по ночам с 23.00 до 07.00 уровень шума не должен превышать 45 децибел. Для сравнения: шелест листвы в ветреную погоду - 30 - 35 децибел, спокойный разговор или пение птиц - 50 децибел.

ЧТО ДЕЛАТЬ, КОГДА ТИШИНУ НЕ СОБЛЮДАЮТ

Если беспокоит шум во дворе и в жилом доме в Москве, то действовать нужно так:

В квартире

- на шум от ремонта, музыки или животных, можно пожаловаться по номеру 102. Диспетчер переключит вас на оператора справочно-информационного центра дежурной части ГУ МВД России по Москве. Или звоните напрямую в местное отделение полиции вашего района или округа (телефоны можно узнать на сайте столичного управления МВД). Там же на сайте можно отправить письменную жалобу через электронную приемную;

- на шум от инженерного оборудования или вентиляции, от торговых точек, магазинов и погрузочных работ в них, шум от предприятий, в том числе ТЭЦ, - в столичное управление Роспотребнадзора по обычной почте (129626, Москва, Графский переулок, д. 4, корп. 2, 3, 4) или через электронную приемную на сайте ведомства. Обратите внимание! Срок рассмотрения обращений, поступивших через электронную приемную, - до 30 календарных дней. Обратите внимание! Разгрузку по ночам в магазинах закон не запрещает, но при этом с 23.00 до 7.00 шуметь нельзя. Товар обязаны разгружать с торца дома, где нет окон. При этом машины должны заглушить двигатели, прекратить работу шумного оборудования, громкие переговоры между сотрудниками. Кроме того, для снижения уровня шума в магазине, к примеру, могут вместо железного пола в зоне разгрузки сделать прорезиненное покрытие.

Во дворе или рядом с домом

- на шум от соседней стройки можно жаловаться в единый контактный центр Комплекса градостроительной политики и строительства Москвы любым удобным способом: по телефону - (499) 401-01-01 с 9.00 до 18.00 в будни; по электронной почте - help@str.mos.ru; через электронную приемную на сайте ведомства - stroi.mos.ru/goriachiie-linii.

Кроме того, обращения по поводу шума от ночных работ на стройке принимают в Департаменте природопользования и охраны окружающей среды Москвы - по телефону единой справочной службы мэрии Москвы (495) 777-77-77 или через электронную приемную.

По правилам в столице действуют некоторые требования и ограничения при проведении строительных работ ночью. На стройплощадке обязаны по ночам глушить двигатели машин во время стоянки; выключать громкоговорящую связь; прекратить забивку свай, шпунта и другие работы, сопровождаемые сильным шумом, а также работу техники с уровнем шума и вибрации, превышающим допустимые нормы (согласно постановлению правительства Москвы № 299-ПП от 19.05.15 г.);

- на шум от вывоза мусора ночью, а также шум от коммунальной техники - в Объединение административно-технических инспекций (ОАТИ) письменно по обычной почте (121099, г. Москва, ул. Новый Арбат, д. 36) или через электронную приемную;

- на шум от транспорта (самолеты, машины, метро и МЦК, трамвай) - в столичное управление Роспотребнадзора по обычной почте (129626, Москва, Графский переулок, д. 4, корп. 2, 3, 4) или через электронную приемную ведомства.

ЧТО ГРОЗИТ НАРУШИТЕЛЯМ

За шум во дворе и в жилом доме в Москве с 23.00 до 7.00 обычных горожан могут наказать предупреждением или штрафом от одной до двух тысяч рублей. Штраф для должностных лиц - от 4 тысяч до 8 тысяч рублей, для юридических лиц - от 40 тысяч до 80 тысяч рублей.

За превышение норм шума ночью во время подготовительных, земляных, строительных и других работ должностным лицам светит штраф в 40 тысяч рублей, юридическим лицам - 300 тысяч рублей.

ПРЯМАЯ СВЯЗЬ

Если у вас есть вопросы к власти, звоните ежедневно, кроме выходных и праздничных дней, с понедельника по четверг с 9.00 до 16.00, в пятницу - с 9.00 до 15.45 по телефону прямой связи столичного правительства с жителями города: (495) 957-04-44.

На этой неделе у аппарата дежурят сотрудники таких организаций:

10 сентября - Государственная инспекция по контролю за использованием объектов недвижимости Москвы;

11 сентября - Департамент финансов Москвы;

12 сентября - Департамент природопользования и охраны окружающей среды Москвы;

13 сентября - Московская административная дорожная инспекция Москвы;

14 сентября - Департамент информационных технологий Москвы.

Горожане также могут звонить для консультации в круглосуточную справочно-информационную службу правительства Москвы - (495) 777-77-77.

ВОПРОС РЕБРОМ

Почему после летних отключений воды не оформляют перерасчет квартплаты?

В моем доме в августе отключали горячую воду во время летнего ремонта. Но почему-то в квитанции за «коммуналку» оплату оставили прежней. А ведь жильцам пришлось почти две недели пользоваться только холодной водой. В управляющей компании сказали, что в платежке все указано правильно. Хотелось бы узнать, почему после летних отключений воды не оформляют перерасчет квартплаты?

Мария Дмитриевна, Щелковское шоссе.

В Комплексе городского хозяйства правительства Москвы на этот вопрос отвечают так:

- В квитанции за квартиру написана плата за жилищные и коммунальные услуги за календарный месяц. По правилам минимальный срок, на который могут отключить горячую воду во время летнего профилактического ремонта коммуникаций, - 10 дней. В остальное время жильцы услугой пользуются. Но волноваться не стоит, поскольку москвичи платят за горячую воду исключительно по факту ее потребления, то есть по данным квартирных или общедомовых водосчетчиков. Сколько истратили, за то и заплатили. Именно поэтому в квиточках перерасчет за горячую воду во время профилактического отключения не делают.

Напомним, по правилам перерасчет за «коммуналку» положен тем, кто временно уезжает из своей квартиры. К примеру, пожить на дачу, на лечение, в поездку, отпуск или на праздничные каникулы (согласно постановлению правительства России № 354 от 6.05.11 г.). По правилам временным отсутствием считается срок более пяти дней. При этом сэкономить получится на оплате за газ, холодную и горячую воду, канализацию, если в квартире нет счетчиков. Если счетчики есть, то платить нужно только за то, что они «накрутили».

Что касается общедомовых приборов учета, то управляющая компания каждый месяц передает их данные в районный центр госуслуг «Мои документы». Для тех, у кого в квартирах нет водосчетчиков, ежемесячную плату рассчитывают так. Из воды, потраченной всем домом, вычитают траты на общедомовые нужды, на арендаторов-юридических лиц (если они есть в доме), а также всю воду, использованную квартирами с водосчетчиками. Потом остаток раскидывают по квартирам без водосчетчиков пропорционально количеству проживающих, но не выше двух нормативов потребления на каждого человека. Сейчас норма расхода в столице составляет для горячей воды - 4,745 кубометра, для холодной - 6,935 кубометра, для канализации - 11,68 кубометра в месяц на человека.

При этом во время отключений горячей воды сэкономить на квартплате могут те, у кого есть квартирный водосчетчик. Для этого в дни отключки нужно перекрыть в своем санузле стояк горячей воды. Иначе за холодную воду придется платить как за горячую. Поскольку полностью тепленькую не отрубают, а просто не нагревают из-за ремонта теплообменной техники в сетях. При этом из крана с горячей водой течет холодная вода. А приборы учета как квартирные, так и общедомовые «считают» такую воду как горячую и платить за нее придется так же - по цене почти в три раза большей, чем за холодную.

Подготовила Светлана ВОЛКОВА.