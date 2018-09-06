Певица Юта: «Донбасс вернётся в Россию»

СЕГОДНЯ 19:00 2018-09-06T19:30:55+03:00

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Убийство главы ДНР Александра Захарченко вновь всколыхнуло конфликт на юго-востоке сопредельной страны. Но пока одни «деятели культуры» истерично требуют «деоккупировать» Донбасс, другие его защищают — словами и музыкой. Среди таких патриотов, которых либералы пренебрежительно именуют «ватниками», — певица и автор своих песен Юта. Каково это: выступать с концертами на охваченной войной земле, и можно ли примирить наше общество, расколотое «украинским вопросом», — мать троих детей рассказала в эфире Радио «Комсомольская Правда».

ЕЛЬЦИН СОВЕРШИЛ ПРЕСТУПЛЕНИЕ

— Юта, вы свою карьеру начали в девяностые. Когда было свободы больше: сейчас или тогда?

— Начну издалека. В 1971 году среди советских школьников провели эксперимент. Ребят по одному заводили в класс с двумя мишенями. Предлагалось выстелить в любую. За левую давали рубль, но его можно было потратить на свои прихоти, за правую —тоже рубль, но исключительно на общественные нужды. Перед выстрелом детям предлагали заведомо ложную статистику: якобы все твои друзья выбрали левую. Каждый ребёнок искренне удивлялся, и, тем не менее, 80% выстрелов всё равно делалось в правую мишень! Вот так нас раньше воспитывали! Помогать людям, жить нуждами других. В девяностые это стало не актуально. Люди думали о себе. Та «свобода», которую воспевают, то безбашенное отсутствие рамок, — это просто опасно. Всё равно, что маленького ребенка выпусти на улицу и скажи: «Всё можно!»

— Песни когда легче писались: тогда или сейчас?

— Я была юна, политикой не интересовалась, что происходит в государстве — не понимала. Песни я пишу о любви. Они (у меня, по крайней мере) в любую эпоху создаются мучительно и колоссально приятно одновременно. И иррационально. Различие в том, что сейчас я пишу с высоты опыта чувств, а тогда просто ловила волну.

— В то время вам не казалось, что команда Ельцин обманула людей?

— Я считаю, что Ельцин совершил преступление перед русским народом, и ему перед Господом Богом за это отвечать. Оптимизм и желание начать новую жизнь сподвигло многих поддержать Бориса Николаевича. Прошло 20 лет, и многие поменяли свою точку зрения.

НИКТО «НАЗАД НА УКРАИНУ» НЕ ХОЧЕТ

— Вы ездили с концертами в Донбасс. Сложно было решиться?

— Интуитивно понимала: я там должна быть. Переживала только, как к этому отнесется моя мама — я единственный кормилец в семье, одна воспитываю троих детей. Но это профессия музыканта: если ты своих слушателей поддержать можешь, то значит — обязан. Поэтому ездила в Донбасс. Дважды.

Звезда рок-музыки рассказала «КП», легко ли было давать концерты на воюющей землеФото: Личный архив

— Впечатления?

— Меня поразила внутренняя стойкость людей и абсолютное отсутствие истерики. Люди несут свой крест. Много лозунгов: «Россия, мы с вами!», «Россия, мы вместе!». После концерта на День города в Донецке захожу в номер, вдруг на улице — бабах! Смотрю в окно, думаю: Господи, только бы это салют был… Луганск пострадал больше, 2 месяца люди в городе сидели без воды и электричества.

— Всех волнует вопрос, куда же дальше двинется Донбасс.

— Думаю, вернётся в Россию. НИКТО из живущих там не хочет в состав Украины.

— При этом Запад лил слёзы о судьбах «угнетённых женщин», но закрыл глаза на «Горловскую мадонну» (молодую мать, убитую вместе с ребёнком при артобстреле Горловки украинской армией летом 2014-го — Ред.)

— Запад не только закрывает глаза, но и отчаянно врёт. Антироссийская пропаганда просто бушует по всему миру. Каждый день военной кампании в Донбассе стоит огромных денег, и есть люди, которым это выгодно. Но, опять-таки, Запад большой. То тут, то там возникают альтернативные точки зрения, люди рассуждают, думают.

ЗАПРЕЩАТЬ ВЪЕЗД ЛАЙМЕ НЕ НАДО

— Некоторые звёзды эстрады в этом конфликте тоже заняли «не нашу» позицию. Вот недавно певица Лайма Вайкуле заявила: «Не буду выступать в Крыму, сколько бы денег ни предложили».

— Вряд ли Лайма предполагала, с каким шквалом негатива столкнётся после. Включите человечность: она гражданка государства, где та самая антироссийская пропаганда сейчас на пике (речь идёт о Латвии — прим. ред.). Она живет в тех условиях. Не стоит ее осуждать. Представьте, сейчас она в эту комнату войдёт. Повернется ли язык у интернетных писак сказать ей в лицо слова осуждения? И тут мы подходим к главному вопросу — нашего собственного поведения. Лайма просто спровоцировала тех, кто рад «спровоцироваться».

— Многие предлагают крутые меры. Типа, въезд в РФ ей запретить.

— Любой экстремизм — сила разрушающая. Запрет въезда в страну — одно из проявлений экстремизма. Нам это надо?

— Вы извините, я про «причуды звёзд» продолжу. Земфира на концерте в 2015 году повязала на микрофон украинский флаг. Зачем?

— Не знаю, что у нее в голове было и чем она руководствовалась. Я не могу залезть к ней в душу. Понимаете, это ее сцена, это ее аудитория! Может, она просто хотела поддержать простых честных украинцев, которых огромное количество. Чем дальше, тем больше люди начинают понимать, что происходит у них в стране. Посмотрите на рейтинг Порошенко, он же меньше минимума (по последним соцопросам — 8-9% — прим. ред.). И отстаньте уже, наконец, от Земфиры. Пусть она говорит, что думает. Тем она и ценна.

ХОРОШО, ЧТО ЕСТЬ АРМИЯ

— Как же тогда примирить расколотое (в том числе украинскими событиями) российское общество?

— Знаете, всё идёт из семьи. Что в тебя вложили родители, насколько велико твое желание развиваться — от этого зависит, как ты будешь жить, мыслить и действовать. Тут к молодым мамочкам и папочкам обратиться стоит: от того, как вы воспитываете своих детей, зависит наш будущий мир. Или его отсутствие.

— А своих детей как Вы воспитываете? Как не перейти к «квасному патриотизму»?

— «Квасной патриотизм» — это когда лозунги вывешивают да флагом машут. На самом деле патриотизм — это добросовестный и каждодневный труд. Заниматься спортом, следить за собой, младшим помогать и слабым, не мусорить в подъезде — простые вещи, на которых он построен. Сверхзадача общества — сделать свою жизнь лучше. Но как ее сделать лучше? С чем сравнивать? Вот для этого и надо знать свою историю.

— Вы писали музыку для популярного телесериала «Солдаты». Русский воин — он кто для вас?

— Прежде всего — мой дед, Николай Михайлович Коврижных. Ушёл в армию в 38 году, в возрасте 18 лет, и дошёл до Берлина, с ранениями, с контузией. Был красавцем, интеллектуалом, верил в Сталина, в русское великодушие, в справедливость. Вернулся, взял в жёны бабушку, попал по распределению в Свердловск. Мог получить хорошую квартиру, но год прожил в землянке с молодой женой и ребёнком. Иной выбор считал бы несправедливым по отношению к другим. Вот что такое русский солдат. Это культурное явление. Защитник-освободитель.

— Вам перед ними доводилось выступать?

— Много раз. Была и в Сирии. Поразила меня их немногословность, внутренняя, настоящая мужская сила. Армия закаляет характер. Почему сейчас молодые люди идут в армию? Любой стремится стать сильным. Сильный мужчина всегда защищает свою семью, свой дом. Пока есть такие парни, нам ничто не страшно.