Роскачество проверило замороженные креветки: почти в половине льда много, а креветок мало

СЕГОДНЯ 08:00 2018-09-07T00:16:05+03:00

Ни в одном исследованном образце креветок нет ничего плохого: ни антибиотиков, ни бактерий Фото: Евгения ГУСЕВА

Из 25 популярных торговых марок в 10 глазури оказалось больше, чем разрешено законом

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На российский рынок в основном поступает 3 вида: северная креветка или креветка глубоководная, дикая, а также креветка ваннамей (королевская) и тигровая. Эксперты Роскачества исследовали дикие креветки и королевские. Закупленные креветки (среди них Fish House, Kaluri, «Бухта изобилия», Polar, Vici, Aro, «Ашан», «Лента») проверили по 35 показателям качества и безопасности.

Почти все безопасные, но чуть-чуть с мышьяком

Ни в одном исследованном образце креветок нет ничего плохого: ни антибиотиков, ни бактерий. Но в некоторых образцах было обнаружено превышение допустимых норм микроорганизмов (КМАФАнМ) – это указывает на начальную микробиологическую порчу продукта. По словам экспертов, в этом виноваты нарушения в условиях транспортировки и хранения продукции. Для человека обнаруженные отклонения не опасны, но говорят о проблемах при транспортировек и хранении.

Одним из важных моментов исследования стала проверка креветок на мышьяк: дикие креветки – донные обитатели морей и океанов, поэтому в их организме по умолчанию возможно присутствие мышьяка (как и полихлорированных бифенилов (ПХБ) и тяжелых металлов (свинец, ртуть, кадмий). Мышьяк был обнаружен в креветках торговой марки «Ашан», продающиеся «на развес»: содержание мышьяка в них превышает нормы. Однако, по мнению экспертов, он не опасен для человека.

Как рассказала заместитель руководителя Центра организации лабораторных исследований по вопросам качества рыбной продукции ФГБНУ «ВНИРО» Любовь Абрамова, в организме водных беспозвоночных и водорослях, мышьяк присутствует преимущественно в виде органических соединений, в частности, – арсенобетаина, который считается не токсичным.

- Но в нашей стране мышьяк не классифицируется на органический и неорганический, в креветках измеряется лишь общее содержание мышьяка, которое не должно превышать 5 мг/кг, - сказала Любовь Абрамова.

Тем не менее, сразу после получения результатов исследований Роскачества, торговая сеть «Ашан» изъяла продукцию из продажи и направила претензию поставщику.

Не все одинаково вкусные

Проверка на «вкус и цвет» проводились высокопрофессиональной органолептической комиссией Роскачества. Согласно результатам испытаний, консистенция мяса у 20 из 25 брендов креветок сочная и плотная, а вкус и запах – приятные и свойственные креветкам.

Продукция пяти торговых марок оставляет желать лучшего:

Globster и Vici (неочищенные) - неприятные вкус и запах. При этом исследование показало, что у продуктов этих марок нет нарушений и все показатели соответствуют нормам ТР ТС. По мнению экспертов, продукт может приобретать неприятный вкус и запах в результате многократного замораживания, в том числе в процессе движения товара от производителя до торговой полки.

В упаковках Billa и Kaluri много поврежденных креветок.

А в пакете торговой марки «Первым делом» обнаружены разнокалиберные креветки.

Сколько можно класть льда

Самым важным моментом исследования стало изучение количества глазури на креветках. Конечно, она помогает сохранить креветкам товарный вид, но платить за лишнюю воду тоже совсем не хочется. А часто толстый слой глазури скрывает реальный размер креветок.

На креветки введен новый техрегламент (ЕАЭС 040/2016): массовая доля глазури для очищенных креветок не должна превышать 7%, а для неразделанных – 14% от общего веса. И производители должны привести свою продукцию в соответствие по содержанию глазури до 1 сентября 2019 года.

Но тем не менее, уже новому критерию досрочно соответствовала продукция 13 торговых марок: «Ашан» (неразделанные), «Бухта изобилия» (очищенные), «Бухта изобилия» (неразделанные), «Мореслав» (неразделанные), «Новый океан» (неразделанные), «Первым делом» (неразделанные), Agama (неразделанные), Aro (неразделанные), Delight (не полностью очищенные), Fine life (неразделанные), Fish House (неразделанные), Globster (неразделанные), Kaluri (неразделанные).

При этом в продукции 12 торговых марок слой льда превышал нормы нового технического регламента. До окончания переходного периода данное отклонение официально не является нарушением, однако эти товары не смогут претендовать на российский Знак качества.

Но у десяти товаров помимо превышения норм по глазури выявлено и отклонение по массе, то есть креветок в пакете оказалось меньше, чем указано на упаковке:

Лента (очищенные),

Billa (очищенные),

Магуро (креветка ваннамей),

Polar (северные неразделанные),

Emborg (очищенные),

Polar (ваннамей неразделанные),

Бухта изобилия (очищенные),

Vici (очищенные),

Океан вкуса (неочищенные),

Каждый день (неразделанные).

Да и размерчик не тот...

Специалисты Роскачества также оценили размер креветки и сравнили этот показатель с указанным на упаковке. Креветки подразделяются на 4 размерные группы: крупные, средние, мелкие и особо мелкие: чем больше креветка, тем меньше штук приходится на килограмм. Например, если креветки крупные (неразделанные сыромороженые), то в одном килограмме должно быть 50 штук и менее, средние – от 50 до 80, мелкие – от 80 до 260, особо мелкие – свыше 260 штук на килограмм. То есть чем больше цифра на упаковке, тем мельче креветка..

В шести случаях за счет увеличения массовой доли глазури производители увеличивали размер креветки:

Лента,

Billa,

Магуро (ваннамей),

Polar (неразделанные),

Vici (королевские неразделанные),

Каждый день (неразделанные).

Как правильно выбирать креветки, мы вам рассказывали чуть раньше.