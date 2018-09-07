В постели с веганом

СЕГОДНЯ 01:22 2018-09-07T01:22:50+03:00

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Наталья родилась в то время, когда еще не было йогов, лайф-коучей и блогеров, но на склоне лет ее угораздило познакомиться с человеком сложной судьбы Алексеем. Мало того что он коллекционировал фотографии лесных грибов и был администратором группы натуралов в ватсапе, так еще и мяса категорически не ел.

Неромантический ужин

Наталья работала в школьной столовой, и это, конечно, не могло не оказать влияния на ее представления о том, как правильно начинать отношения. На третье свидание она пригласила кавалера в гости и нажарила котлет с чесночком. Ну и еще кое-что приготовила. Уж кому, как не ей, было знать, что проложить путь к сердцу мужчины проще всего с помощью майонеза и дорогой колбасы.

Наталья провела на кухне четыре часа, а когда Алексей отказался даже от чая, сообщив, что так можно все чакры к чертовой матери засорить, едва не подавилась сервелатом.

- Я десять лет эту гадость пил, а потом стал очищаться, - гордо объявил Алексей. - Послушал одного умного мужика в телевизоре... За спиной выросли крылья, ум прояснился, и потянуло на творчество. А еще от мясоедов воняет, - добавил гость, глядя, как хозяйка пытается дожевать колбасу. - Они же все трупоеды, понимаешь?

Наталья категорически не понимала, ведь колбаса за 600 рублей была нечеловечески хороша, но покорно кивала. «Ну и пусть будет веган, главное - непьющий», - думала она.

Презрение к норковой шапке

Своего кавалера Наталья встретила на фотовыставке в местном музее. Не то чтобы она так уж прямо любила фотографию, но подруга посоветовала чаще выходить в люди, чтобы на старости лет не остаться одной. Алексей любовался черно-белым снимком одуванчика. Сейчас бы это ее насторожило. Но тогда показалось необычайно трогательным. Разговорились, сходили в парк, потом в кино.

Работал Алексей крановщиком, а на досуге ходил в лес по грибы и потом собственноручно их мариновал. Ну а чем еще заняться в маленьком городе, когда тебе 65?

- Голова-то от голода не кружится, когда на верхотуру своего крана залезаешь? - робко поинтересовалась Наталья. - Может, тебе раз в неделю разгрузочные дни устраивать? Ну там куриный бульон пить, например, или сосиски есть, в них мяса все равно нет.

Было видно, что Алексея такие вопросы глубоко ранят, но он всеми силами старался быть позитивным и открытым к миру, как учили умные люди в телевизоре. Наталья же упорно пыталась излечить мужчину от новомодной заразы и взахлеб рассказывала о рецептах рыбы в сметане и муссовых пирожных, которые недавно освоила. Однако Алексей был человеком нетрадиционной кулинарной ориентации и есть предпочитал исключительно морковь и огурцы, а еще презирал норковую шапку Натальи, потому что убивать животных ради красоты негуманно.

Через два месяца роман Натальи и Алексея плавно подошел к концу. Любовная лодка разбилась о тарелку наваристого борща, который в очередной раз приготовила настойчивая повариха. Алексей объявил, что больше так не может, ведь их жизненные цели совсем разные.

- Ну я понимаю - бюджетники у нас могут не есть мяса и колбасы, потому что денег не хватает, - рассказывала потом Наталья подругам. - Но чтоб добровольно начать траву есть - такое у меня в голове не укладывается! Да и что это за мужик такой, если он не ест ничего? Одно слово, ни рыба, ни мясо!

Под шашлык даже салат из одуванчиков можно съесть!

Шутки шутками, а жесткие принципы, неготовность идти на компромиссы могут стать серьезной проблемой не только на кухне, но и в спальне. Ведь если мужчина и женщина питаются порознь, то и духовной близости между ними с каждым днем будет все меньше. Не зря говорят, что за общим столом семьи объединяются. Когда еще вести откровенные беседы, делиться проблемами и мечтами. Ну а если партнеры будут заглядывать друг другу в тарелки и лица кривить, то о какой гармонии может быть речь?

Естественно, в любви котлеты не главное, но вот готовность разделить взгляды и пристрастия партнера очень даже важна. И если вам претит сама идея образа жизни другого человека, то, может, лучше и не начинать? Бенджамин Франклин, например, стал вегетарианцем после шестидесяти и ощутил необычайный прилив сил, о чем неоднократно заявлял, а Гиппократ, отказавшись от мяса, прожил 100 лет. Но в мире немало людей, которые жили долго и счастливо, поедая куриные ножки и свиные ребра. Так где же правда и есть ли она вообще? И как ужиться с человеком, который находится на темной гастрономической стороне? И чья сторона темная, может, как раз Натальина?

Можно было, конечно, попробовать комбинированное меню, ведь, как говорится, под водочку с шашлыком даже салат из одуванчиков можно съесть. Но уважающий себя веган на такое никогда в жизни не пойдет. Или наплевать на свои идеалы, проявить гибкость во имя любви и тоже начать питаться бобами и ягодами. Ну да, а годы работы в столовой, выходит, коту под хвост?

В общем, есть о чем подумать. А вы бы что посоветовали Наталье? Может, зря она на рожон полезла со своим борщом?