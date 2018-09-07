2018-09-07T13:03:46+03:00
Звезды

Суррогатная мать родила Робби Уильямсу третьего ребёнка

Малышку назвали Коллет Джозефина Уильямс
Ольга АНТОНОВА
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Робби Уильямс с супругой Айдой Филд.Робби Уильямс с супругой Айдой Филд.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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Супруге Айды Филд – 39 лет, у них с Робби Уильямс уже есть двое детей, но пара не раз заявляла в интервью, что не собирается останавливаться на достигнутом и хотели бы еще одну девочку. Однако, третьего ребенка актриса решила рожать не сама, возможно, из-за проблем со здоровьем. Звездная пара обратилась к услугам сурругатной матери, которая 7 сентября родила на свет дочь Коллет (Коко) Джозефина Уильямс. Об этом сама Айда сообщила на своей странице в сети.

"Мы хранили особенную тайну! Счастливы сообщить, что у нас родилась девочка, — написала она. — Добро пожаловать в мир, Коллет (Коко) Джозефина Уильямс!"

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I spy with my little eye an extra little hand So we have been keeping a very special secret!
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Жена исполнителя рассказала, что девочка биологически их дочь, но рождена с помощью суррогатной матери, которой семья будет всегда бесконечно благодарна.

Напомним, Роберт Уильямс и Айда Филд поженились в 2007 году в Лос-Анджелесе, а еще через два года - 17 сентября 2012-го - у них родилась дочь Теодора Роуз, ставшая для обоих звезд первенцем.

"Роды напоминали мне картину "Айда против Хищника". У моей жены такое же чувство. А еще это напоминало первые 30 минут фильма "Спасти рядового Райана", - рассказал Робби, который присутствовал при родах жены и лично перерезал пуповину.

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@robbiewilliams feeling snuggly
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Став отцом, Уильямс полностью изменил свою жизнь. Он не раз признавался в интервью, что его ценности сместились на сторону семьи:

"Мне так сложно говорить о дочери. Она очень сильно на меня повлияла. Все, что я сейчас делаю, я делаю для нее. Каждый раз, когда я открываю рот, я готов петь ей дифирамбы. Я не собирался иметь детей или жениться, но однажды я встретил удивительную девушку и влюбился. Я полностью изменил свое отношение к этим вещам", - признавался певец.

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Guess who's gotten with Game Of Thrones...
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27 октября 2014 года у Айды и Робби родился второй ребенок - сын Чарлтон Валентин. Уильямс не только присутствовал при родах, но и делился видео из клиники со своими поклонниками: пока Айда лежала на койке, Робби танцевал и шутил, а во время схваток исполнял жене песню Candy.

"Я никогда еще не был так сильно влюблен и никогда так сильно не гордился своей женой. Она абсолютно удивительный человек. Вселенная снова подарила нам это счастье. Это были совершенно невероятные и потрясающие часы. Мы очень счастливы и горды, что вы отправились в это путешествие вместе с нами",- написал Робби в Twitter после рождения Чарлтона Валентина. Второй ребенок, по признанию Уильямса, сделал его по-настоящему счастливым.

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