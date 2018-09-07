13-летний сын Децла копирует стиль папы

СЕГОДНЯ 13:26 2018-09-07T13:45:39+03:00

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Недавно в интервью на Youtube-канале «А поговорить?» Кирилл Толмацкий, он же известный в 2000-х рэпер Децл, рассказал о том, почему угасла его слава. Его клипы и песни перестали ставить в ротациях на радио после того, как молодой исполнитель рассорился со своим отцом, когда тот решил уйти из семьи к молодой любовнице. Но Децл признался, что ни разу не пожалел о том конфликте и старается сделать все для того, чтобы у него с сыном были доверительные отношения. И судя по всему, ему это удается. Ведь 13-летний наследник певца Тони полностью копирует стиль своего родителя. Супруга Децла Юлия Киселева на днях показала детское фото мальчика, на котором видно, что ребенок уже носит дреды, как и его отец.

Кроме того, модель поделилась и свежим снимком мужа и сына. Похожую фотографию в своем инстаграме опубликовал и сам певец.

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«Ваши дреды — это любовь», «Красавцы», - тут же откликнулись поклонники рэпера. Сам Децл сообщил в комментариях, что это уже третьи дредлоки сына. Кроме того, поклонники певца вспомнили, что с дредами мальчик начал ходить уже в три или четыре года.

Напомним, Юлия и Кирилл вместе около 14 лет. В 2005 году у них родился единственный сын. Пара очень долго не показывала сына, опасаясь пересудов, а быть может того, что он может стать жертвой киднеппинга.