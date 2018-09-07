2018-09-07T13:45:39+03:00
Звезды

13-летний сын Децла копирует стиль папы

Тони уже давно носит дреды, как и его известный отец
Ольга АНТОНОВА
Поделиться:
13-летний наследник певца Тони полностью копирует стиль отца.13-летний наследник певца Тони полностью копирует стиль отца.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети
Изменить размер текста:

Недавно в интервью на Youtube-канале «А поговорить?» Кирилл Толмацкий, он же известный в 2000-х рэпер Децл, рассказал о том, почему угасла его слава. Его клипы и песни перестали ставить в ротациях на радио после того, как молодой исполнитель рассорился со своим отцом, когда тот решил уйти из семьи к молодой любовнице. Но Децл признался, что ни разу не пожалел о том конфликте и старается сделать все для того, чтобы у него с сыном были доверительные отношения. И судя по всему, ему это удается. Ведь 13-летний наследник певца Тони полностью копирует стиль своего родителя. Супруга Децла Юлия Киселева на днях показала детское фото мальчика, на котором видно, что ребенок уже носит дреды, как и его отец.

Кроме того, модель поделилась и свежим снимком мужа и сына. Похожую фотографию в своем инстаграме опубликовал и сам певец.

byakkoreikobyakkoreiko
Почему люди вешают замки в знак любви?
104 отметок «Нравится»5 комментариевInstagram

«Ваши дреды — это любовь», «Красавцы», - тут же откликнулись поклонники рэпера. Сам Децл сообщил в комментариях, что это уже третьи дредлоки сына. Кроме того, поклонники певца вспомнили, что с дредами мальчик начал ходить уже в три или четыре года.

Напомним, Юлия и Кирилл вместе около 14 лет. В 2005 году у них родился единственный сын. Пара очень долго не показывала сына, опасаясь пересудов, а быть может того, что он может стать жертвой киднеппинга.

byakkoreikobyakkoreiko
Кирилл Толмацкий с супругой Юлией.
381 отметок «Нравится»7 комментариевInstagram
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на тематическую рассылку, и не пропускайте материалы, которые пишет Ольга АНТОНОВА

 
Читайте также
Новости 24
МИД РФ: есть доказательства подготовки боевиками химатаки в Сирии
Народный совет ДНР назначил Дениса Пушилина временным и.о. главы республики
«Недопустимая тональность»: Захарова прокомментировала выступления Мэй по теме инцидента в Солсбери
Владимир Путин прилетел в Тегеран для участия в трехстороннем саммите по Сирии
CNN: Москва дважды уведомила Вашингтон о готовности ударить по контролируемым США районам Сирии
Российский турист "скрылся" в море с 10 порциями украденного шашлыка
Актер Алексей Панин прокомментировал слухи о своей «эмиграции»
Число жертв землетрясения в Японии возросло до 16
В тайном захоронении в Мексике нашли останки более 160 человек
Путин распорядился назначить Силуанова координатором России по делам СНГ
МИД РФ потребовал незамедлительно освободить Вышинского
Пресс-атташе Бабкиной не комментирует сообщения о конфликте интересов из-за работы артистки в Мосгордуме
Россияне смогут контролировать использование своих персональных данных
Спецпредставитель США по Сирии: Существует «множество доказательств» подготовки Химатаки в Идлибе
За неделю истребители ВКС РФ 13 раз поднимались на перехват иностранных разведчиков
Меркель впервые поддержала российскую военную операцию в Идлибе
МИД Китая подтвердил визит Си Цзиньпина на Восточный экономический форум
NYT: В последние годы Сергей Скрипаль консультировал испанскую разведку
Белоусов: Компании представили инвестпроекты на 6 трлн рублей