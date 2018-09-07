Смиритесь: евро за 80 рублей - это надолго

СЕГОДНЯ 14:27 2018-09-07T14:32:28+03:00

Наш колумнист объясняет, почему рубль не будет растит еще минимум два месяца

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Евро колеблется вокруг 80 рублей, доллар – вокруг 69 рублей. В эту пропасть рубль упал не сразу. Было и 63 за доллар, и 67. И после очередного скачка, мы нервно ловили каждый откат назад, хоть на 10 копеек. Надеясь, что все вернется на исходную. Но оно как-то не возвращалось. За небольшим откатом следовал новый скачок с уже большей амплитудой. Валюта медленно, но верно забиралась все выше и выше. Вот и сейчас вы не решаетесь наконец попрощаться со своими рублями – перевести их в доллары/евро, ожидая, что валюта чуть упадет.

Вам не надоело играть в это аж с апреля - уже четыре месяца? Чего вы ждете, какого чуда? Послушайте, что говорит министр финансов Антон Силуанов:

"В целом, мы считаем, что сегодня курс рубля достаточно недооценен. Связано это с двумя факторами - ожидание второй волны санкционного давления, с одной стороны, с другой, - это нестабильность на рынках в странах с развивающимися экономиками".

Министр не врет. Мы сколько угодно можем считать рубль недооцененным. Можем и себя считать недооцененными работодателями или несостоявшимися любовниками. Никто не мешает даже по совету Остапа Ибрагимовича обратиться с жалобой в Лигу сексуальных реформ или МВФ, ООН – мол, воздействуйте на несознательных ивесторов, недооценивают они нас. Рынку на ваше мнение плевать. Рубль продолжит падать к двум мировым валютам и дальше, по крайней мере, в течение двух месяцев.

Почему? Да сам же Силуанов это и объяснил: ожидание второй волны санкций. Напомним, что это такое. 22 августа Госдеп ввел против России санкции «по делу Скрипаля» - ограничения на поставку нам технологий и еще по мелочи. И дал нам 90 дней на «исправление» - допустить на своих химические заводы международных наблюдателей, доказать, что мы не производим и не распространяем химоружие. Понятно, никаких наблюдателей мы никуда не пустим. А значит, в районе 22 ноября нам грозит второй санкционный пакет. Там уже все значительно жестче: бойкот торговли, отказ от обслуживания коррсчетов наших госбанков (ограничения международных долларовых расчетов), минимизация дипломатических контактов.

Введут ли эти санкции в полном объеме и введут ли вообще, никто не знает. Но пока инвесторы от греха подальше из России сматываются – обменивают рубли и прочие активы на валюту и выводят ее из страны. То есть, скупают доллары и евро.

Аналогично ведет себя и Минфин РФ. Мало ли, что там дальше будет. И тоже закупается валютой.

Процесс этот не закончится до 22 ноября, ну или когда там Госдеп наконец окончательно определится со своими действиями. А это может затянуться значительно дольше обозначенного срока.

Все это время неопределенности рубль будет лихорадить. Но с четким результирующим вектором вниз.

Если же санкции таки введут в самом жестком варианте, то, теоретически, нас ждет обвал курса. Практически, масштабы и скорость падения будут зависеть от политики Минфина и ЦБ. А они, судя по всему, закупая валюту именно к этому и готовятся.