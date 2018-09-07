Венеция-2018: Показательный «Процесс»

СЕГОДНЯ 14:31 2018-09-07T14:33:58+03:00

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Фильм Лозницы представляет собой монтаж архивных материалов по делу "промышленной партии", как выяснилось в 1930 году, наладившей вредительство и саботаж буквально во всех отраслях народного хозяйства Российской Федерации. Так утверждает гнусавым голосом знаменитый сталинский прокурор Андрей Януарьевич Вышинский, а обвиняемые, сплошь профессура и сливки технической интеллигенции (есть даже члены президиума Госплана и других высших инстанций), согласно ему кивают, дружно признавая себя виновными по всем пунктам. И даже кое-что еще добавляя от себя. И интервенцию стран Антанты они готовили (вместе с французами и белогвардейцами), и свержения советской власти добивались, и кризис в промышленности организовывали, и темпы индустриализации замедляли. При этом подсудимые отнюдь не выглядят так, как будто им накануне загоняли иголки под ногти. Улыбаясь речам прокурора, они обстоятельно, как на научной конференции, развивают тему своей измены первому социалистическому государству. Благодарят советскую власть, вовремя остановившую их падение по наклонной плоскости. Они явно участвуют в показательном процессе и, кажется, не слишком переживают за свою жизнь - им явно пообещали ее сохранить в обмен на признание.

Кадры заседаний самого справедливого в мире суда перемежаются кадрами демонстраций рабочего класса, требующего расстрелять всех врагов как бешеных псов.

Голоса инженеров и профессоров столь уверены, их речи столь подготовлены, что невольно закрадывается мысль о том, что, как с тех пор говорят, дыма без огня не бывает и, скорее всего, эти начитанные интеллигентные люди действительно не возражали бы против прихода французов. И пролетариат они явно не любили, как не любил его булгаковский профессор Преображенский. Что, конечно, не помешает им признать в последнем слове, что инстинкт пролетариата оказался выше всяких научных соображений, и в слезах обещать искупить свою вину и компенсировать советской власти нанесённый ими ущерб.

Для тех, кто не помнит или забыл дело «промпартии», финальные титры станут большим сюрпризом. Выяснится, что мы наблюдали спектакль, все участники которого играли строго регламентированные заранее утвержденным сценарием роли. Они, впрочем, поменяются, и довольно скоро. Никто из обвиняемых не был расстрелян, по крайней мере сразу после процесса. Некоторых из них расстреляли в 1938 году - как и изрыгавшего проклятия на их головы прокурора Крыленко, ставшего впоследствии министром юстиции СССР. Он сам был расстрелян в 1938-м году по делу «фашистской террористической организации альпинистов и туристов» - организации столь же фантасмагорической, как и «промышленная партия». Придуманный против нее процесс открыл эпоху кровавого сталинского абсурда, который откликается в выдуманных и фальсифицированных судебных делах до сих пор.