2018-09-07T17:01:50+03:00
Телевизор

Ведущая шоу "Орел и решка" Алина Астровская рассталась с мужем

В этом она сама призналась во время пресс-конференции
Ольга АНТОНОВА
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Астровская отметила, что ее сердце сейчас свободно, а все свое время она посвящает работеАстровская отметила, что ее сердце сейчас свободно, а все свое время она посвящает работеФото: Личная страница героя публикации в соцсети
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По старой традиции шоу «Орел и решка» ведущие расстаются со своими бойфрендами после того, как начинают работать в проекте. Мол, расстояния, перелеты, невозможность видеть друг друга не лучшим образом сказываются на отношениях. Но в ситуации с новой ведушей тревел-программы, экс-солисткой группы Real O Алиной Астровской все получилось совсем наоборот. Она сначала рассталась со своим вторым супругом, а уже после укатила снимать программу о путешествиях. Об этом она сама рассказала во время онлайн-конференции, опубликованной на YouTube-канале "Орел и решка".

Астровская отметила, что ее сердце сейчас свободно, а все свое время она посвящает работе. "Пока что я путешествую. Сейчас я могу уделять максимально много времени только проекту "Орел и решка", его операторам, режиссеру и всем остальным мужчинам нашего коллектива. Замуж я не собираюсь, но эта позиция открыта в моем сердце", – рассказала телеведущая.

Напомним, первым мужем Алины Астровской был футболист Евгений Бредун, с которым она прожила вместе шесть лет. Вторым мужем стал бизнесмен по имени Игорь, за него она вышла замуж в 2016 году. Предшественницей Алины Астровской на проекте "Орел и решка" была ее коллега по группе Real O Регина Тодоренко.

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