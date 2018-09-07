"Мама больше не пустит эгоистичного ублюдка домой": Бориса Джонсона выгнали из семьи за бесконечные измены

СЕГОДНЯ 17:42 2018-09-07T17:50:33+03:00

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Самый одиозный британский политик Борис Джонсон не дает о себе забыть и после отставки: бывший министр иностранных дел, который недавно покинул свой пост из-за разногласий с Терезой Мэй по процессу выхода Британии из ЕС, снова на всех обложках. Вслед за работой у вечно взъерошенного блондина заштормило и в личной жизни. Борис и его супруга Марина после 25 лет брака объявили о своем расставании. Причину не скрывают - постоянные измены любвеобильного Бориса.

- Несколько месяцев назад мы решили, что в наших интересах будет расстаться. Мы решили развестись и сейчас находимся в процессе развода. Мы в качестве друзей будем поддерживать наших четырех детей в последующие годы. Никаких комментариев давать не будем, - говорится в заявлении пары.

У Бориса Джонсона и Марины Уилер двое сыновей и две дочери. Есть у экс-министра и внебрачная дочь от консультанта по вопросам искусства Хелен Макинтайр.

В 2003 году он признался в романе с писательницей Петронеллой Уайатт. Марина тогда выгнала его из дома. А Петронелла пережила выкидыш, а во вторую беременность сделала аборт. В 2008 году он расстался с Петронеллой и вернулся к Марине. Примирение чудесным образом совпало с баллотированием Джонсона на пост мэра Лондона. Напомним, успешным.

А в 2009 году уже Макинтайр рожает ему дочь, и Марина снова выгоняет изменщика из дома. Но потом опять прощает. К слову, она сама в свое время увела его от первой жены, с которой он познакомился во время учебы в Оксфорде. И бумеранг, как видим, вернулся быстро и неоднократно.

Не удалось ему потом скрыть и связь с журналисткой Анной Фазакерли, уже в статусе министра иностранных дел. Бдительные коллеги Анны застукали его выходящим из ее квартиры.

- Он эгоистичный ублюдок. Мама закончила с ним отношения. И больше никогда его не примет, - приводит британский таблоид The Sun слова 25-летней дочери Джонсона Лары, которая она якобы сказала своим подружкам.

Кстати, теперь Джонсон хочет подсидеть Терезу Мэй, но за кресло премьер-министра придется бороться уже без жены. Посмотрим, как отреагирует на такой сексуальный шлейф пуританский избиратель...