Илон Маск покурил марихуану в прямом эфире и обвалил акции Tesla на 8%

СЕГОДНЯ 18:30 2018-09-07T18:32:26+03:00

Маск отметил, что редко курит траву, поскольку она не оказывает на него эффекта Фото: скриншот видео

А пока предприниматель рассказывал об идее создания электросамолета, из компании ушли двое топ-менеджеров

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Акции Tesla упали более чем на 8% после того, как два топ-менеджера компании объявили о своем уходе, а видеоролик с Илоном Маском, курящем марихуану и пьющим виски в популярном подкасте Joe Rogan Experience, начал распространяться в социальных сетях.

Немного марихуаны?

Исполнительный директор Tesla разговаривал с комиком Джо Роганом, когда тот предложил ему покурить марихуану в прямом эфире. На вопрос, пробовал ли Маск траву раньше, предприниматель сказал: “Да, я думаю, что однажды попробовал”.

После этого предприниматель решил уточнить, не будет ли у него проблем с законом из-за этого. “Я имею в виду, что это законно, верно?” - спросил Маск, прежде чем попробовать. Шоу проходило в Калифорнии, где рекреационная марихуана разрешена.

В итоге Маск отметил, что редко курит траву, поскольку она не оказывает на него эффекта. Он также сообщил о негативном воздействии этого растения на собственную продуктивность.

Уход топ-менеджеров

В тот же день, когда был опубликован подкаст, два топ-менеджера Tesla объявили о своем уходе из компании. Главный бухгалтер Дейв Мортон заявил, что покидает компанию из-за того, что ему не нравится количество внимания, которое публика оказывает автопроизводителю. “Я хочу четко заявить, что твердо верю в Tesla, ее миссию и ее будущие перспективы, и у меня нет разногласий с руководством или ее финансовой отчетностью”, - добавил он.

Стоит отметить, что Мортон работал в компании всего месяц. А вскоре после его объявления Bloomberg сообщил, что HR-директор Tesla Габриэль Толедано не вернется в компанию после отпуска.

В итоге, по меньшей мере 48 руководителей покинули Tesla в этом году. Но в компании говорят, что такие массовые отставки характерны для любой крупной фирмы.

Падение акций

На фоне новостей о сразу двух увольнениях топ-менеджеров и “перекуре” Маска акции Tesla на предварительных торгах упали более чем на 8,5%. Акции компании падают уже не первый день. 4 сентября они подешевели на 4,2% после отказа предпринимателя общаться с некоторыми аналитиками во время традиционного конференц-звонка.

На следующий день они потеряли еще 3% из-за высказываний Маска в адрес аквалангиста Вернона Ансворта, который спас тайских детей из затопленной пещеры. Напомним, глава Tesla провторно обвинил Ансворта в педофилии.

Сверхзвуковой электросамолет

В рамках подкаста Рогана Маск заявил, что обдумывает создание сверхзвукового электросамолета. Предприниматель считает, что его электрический самолет будет лучше, чем обычные воздушные суда. Он будет способен к вертикальному взлету и посадке (VTOL), а также сверхзвуковому полету на больших высотах.

Однако генеральный директор Tesla и SpaceX признал, что для него это не является приоритетом. “Электрические автомобили важны, важна солнечная энергия, важно постоянное хранение энергии”, - сказал Маск.

После этого бизнесмен эмоционально описал зависимость человечества от ископаемого топлива, назвав его “самым тупым экспериментом в истории человечества”.