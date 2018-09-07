2018-09-07T19:15:35+03:00
Общество

"Иногда просыпаюсь утром и хочу быть женственной": лучшая сварщица России играет в футбол, но любит каблуки

19-летняя девушка рассказала "Комсомолке", как обошла в "мужском" конкурсе всех парней
Алиса ТИТКО@AlisaTitko
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Диана Багаутдинова стала лучшей сварщицей РоссииДиана Багаутдинова стала лучшей сварщицей РоссииФото: Личный архив
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Соцсети сражены наповал: 19-летняя москвичка Диана Багаутдинова стала лучшей сварщицей России. Да-да, юная девушка. Диана поехала на всероссийский конкурс сварщиков WorldSkills в Южно-Сахалинск и своими умениями обошла 60 участников. «КП» дозвонилась девушке, которая доказала, что сварка — не только мужское дело.

- Мне предложили поучаствовать, я и согласилась, - скромно говорит Диана.

- На учебе или работе? - спрашиваю.

- Сварка — это не моя профессия. Я училась в колледже по специальности «Монтаж и проектирование систем отопления, снабжения и вентиляция», где была практика по сварке. Педагог сказал, что у меня рука хорошая, и посоветовал участвовать, а что — у меня каникулы, делать нечего.

19-летняя девушка рассказала "Комсомолке", как обошла в "мужском" конкурсе всех парней Фото: Личный Архив

19-летняя девушка рассказала "Комсомолке", как обошла в "мужском" конкурсе всех парнейФото: Личный Архив

- А среди участников еще были девушки?

- Нет, я была одна. Парни нормально ко мне относились, не подкалывали, не обзывали. Они относились ко мне также, как и к другим — на равных.

На конкурсе за три дня Диане, как и другим участникам, предстояло выполнить четыре модуля (сварка трубы, сосуд под давлением, конструкция из алюминия, конструкция из нержавейки). И судьи оценили качество швов и отдали девушке первое место. Многие соперники были не готовы, что будут стоять на пьедестале рядом с девушкой.

- У вас, наверное, родственники занимаются сваркой? - продолжаю спрашивать.

- Нет, я первая в семье. Родители порадовались моим успехам, - говорит Диана. - Я и дальше сейчас продолжаю заниматься, мне еще есть куда расти. Но пока я не определилась кем хочу работать. Сварка — это увлечение. Сейчас я учусь в Российской открытой академии транспорта по специальности «Теплоэнергетика и теплотехника».

- А это единственное такое мужское увлечение?

- Ну, я иногда еще играю в футбол с братом.

Лучшая сварщица России играет в футбол, но обожает каблуки Фото: Личный архив

Лучшая сварщица России играет в футбол, но обожает каблукиФото: Личный архив

- Платья не носите, на каблуках не ходите?

- Это от настроения зависит. Иногда я просыпаюсь утром и хочу быть женственной, тогда достаю каблуки, делаю макияж. После конкурса сейчас отдыхаю, делаю все, что хочу: гуляю, сплю, смотрю фильмы. В общем делаю все, что не могла, когда тренировалась к чемпионату.

- Вы-то сами понимаете, что утерли нос всем парням сварщикам?

- Не знаю. Просто делала, что должна была.

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