2018-09-07T20:12:21+03:00
Звезды

Леонтьев отменил концерты из-за тяжёлой болезни

Врачи запретили артисту выходить на сцену
Алина ЧЕРНОВА
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У Валерия Яковлевича пневмония, но, к счастью, не в острой формеУ Валерия Яковлевича пневмония, но, к счастью, не в острой формеФото: Личная страница героя публикации в соцсети
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Журналисты так и не дождались Валерия Яковлевича на сегодняшней репетиции творческого вечера Ирины Аллегровой на «Новой волне» в Сочи.

Как выяснилось, Валерий Леонтьев серьёзно болен. Об этом в Инстаграме сообщил сам музыкант: «Дорогие друзья! Жаль огорчать вас, но я, скорее всего, не смогу принять участие в сегодняшнем и завтрашнем концертах на «Новой волне». Врачи диагностировали пневмонию и категорически запретили мне выходить на сцену. Я не хочу, чтобы моя болезнь обрастала домыслами и слухами, поэтому открыто говорю вам об этом. Надеюсь, до концерта закрытия я встану на ноги».

«КП» дозвонилась и до директора артиста Бориса Чигирева.

valera_leontievvalera_leontiev
Дорогие друзья! Жаль огорчать вас, но я, скорее всего, не смогу принять участие в сегодняшнем и завтрашнем концертах
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- Валерия Яковлевича действительно сегодня и завтра не будет на «Новой волне», - сказал «Комсомолке» представитель Валерия Леонтьева. - Он сейчас находится в Сочи. У Валерия Яковлевича пневмония, но, к счастью, не в острой форме. Эта болезнь достаточно давно у него протекает, просто Валерий Яковлевич не обращал на неё внимания, пока не возник кризис. У него сегодня плохая температура -37,2. И кашель достаточно сильный, он себя очень плохо чувствует. Два дня отдыха и капельницы помогут Валерию Яковлевичу поправить здоровье.

«Комсомолка» желает здоровья любимому артисту!

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