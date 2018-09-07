Доставили товар с браком — кому предъявлять претензию?

СЕГОДНЯ 21:00 2018-09-07T21:08:25+03:00

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Свои вопросы вы можете задать в прямом эфире программы «Народный адвокат» на радио «Комсомольская правда» по субботам с 16.00 до 17.00 по московскому времени.

ДЕЙСТВУЕТ ЛИ НАЛОГОВАЯ АМИНИСТИЯ ДЛЯ ЗЕМЛЕВЛАДЕЛЬЦЕВ

Подскажите, распространяется ли налоговая амнистия на уплату налогов за земельные участки?

Надежда

- Да, налоговая амнистия распространяется на все. И не забывайте, что сказал президент: не облагаются налогом участки в 6 соток у пенсионеров. Если у вас 7 — будете платить налог за 1 сотку, если 10 — то за 4 сотки.

КТО ОТВЕЧАЕТ ЗА КАЧЕСТВО ТОВАРА, КУПЛЕННОГО ДИСТАНЦИОННО

Кому нужно предъявлять претензию на возмещение ущерба, если товар куплен у производителя в другом городе и доставляется транспортной компанией? При получении на терминале компании обнаружено, что товар разбит и невозможно его использовать. Составлен коммерческий акт.

Игорь

- Недавно состоялся Пленум Верховного суда России, исходя из решений которого отвечать в таких случаях должна транспортная компания. Они, конечно, будут переводить стрелки на производителя, но вы вправе требовать компенсацию именно с транспортников.

ЗАДОЛЖАЛ ДЕНЕГ БАНКУ И БОЮСЬ, ЧТО ПОТРЕБУЮТ С РОДСТВЕННИКОВ

Я задолжал банку, жду судебных приставов, прописан в квартире дочери. Как сделать, чтобы не арестовали ее имущество?

Глеб

- Дочери в такой ситуации нужно не впускать никого в квартиру. Заявить, что собственник только она, все права на имущество у нее, а она банку ничего не должна. Напомним, что прописка (регистрация) сама по себе никаких прав на имущество не дает.

ПРОДАЕТСЯ УЧАСТОК, МЕЖЕВАНИЯ НЕТ

Можно ли сейчас продать дом на земле без межевания или обязательно его делать перед продажей?

Анна

- Можно продать и без межевания, если у вас есть свидетельство о собственности на землю хотя бы старого образца. Сделку обязаны зарегистрировать, только будет указано, что границы участка не определены. Правда, это может не понравиться покупателю, потому что, скажем, при одной и той же площади участок может быть вытянут или в длину, или в ширину. При неопределенных границах получается, что это точно не зафиксировано, могут быть споры с соседями. Но если покупателя это не смущает, то можно спокойно заключать сделку.