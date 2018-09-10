2018-09-07T22:21:51+03:00
Звезды

Наталья Андрейченко, Марина Зудина и Наталья Белохвосткова: «Легко и приятно играть возлюбленную Костолевского»

10 сентября замечательному актеру исполняется 70 лет
Анастасия ПЛЕШАКОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Мы позвонили актрисам, с которыми Костолевский снимался, и попросили назвать главные качества Игоря МатвеевичаМы позвонили актрисам, с которыми Костолевский снимался, и попросили назвать главные качества Игоря МатвеевичаФото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

Как ни странно, при такой прекрасной внешности, завидной популярности и народной любви, какая есть у Игоря Матвеевича, он остается скромным и даже стеснительным человеком. Повышенный интерес к своей персоне его пугает. И он бежит от внимания поклонников и журналистов, как Подколесин удирает от своей невесты Агафьи Тихоновны. Как раз накануне дня рождения Костолевский исполнит эту роль в спектакле «Женитьба» в театре им.Маяковского, в котором служит 45 лет.

Но его скромность не помешает другим, его друзьям и коллегам, объясниться ему в любви и рассыпаться в комплиментах. Тем более он этих признаний действительно заслуживает. Мы позвонили актрисам, с которыми Костолевский снимался, и попросили назвать главные качества Игоря Матвеевича. И вот что получилось.

Наталья БЕЛОХВОСТИКОВА: «Интеллигентный и умный»

Наталья Николаевна снималась с Костолевским в детективе «Тегеран-43» и в мелодраме «Законный брак». В обоих случаях на экране между их героями вспыхнули большие чувства.

Игорь Костолевский и Наталья Белохвостикова в фильме "Тегеран 43" Фото: кадр из фильма

Игорь Костолевский и Наталья Белохвостикова в фильме "Тегеран 43"Фото: кадр из фильма

- У нас были очень тяжелые съемки в Париже, когда мы играли пожилых героев (речь идет о «Тегеране-43» - Ред.). Каждое утро в течение пяти часов нам делали сложный «возрастной» грим. Потом - съемочный день. Мы не могли разговаривать вне съемки, не могли есть. Игорь все это мужественно терпел.

В следующей нашей картине «Законный брак» у нас были съемки в Гобустане под Баку. Там было полно змей. На всякий случай, если вдруг кто-то из гадов нас укусит, на площадке дежурила медсестра. У нее был наготове шприц с противоядием. Так что мы с Игорем работали в экстремальных условиях. Все эти тяготы преодолевать было легко. У Игоря прекрасное чувство юмора. Не говоря о том, что он замечательный артист, очень глубокий, интеллигентный, умный человек. Когда во время съемок «Тегерана-43» мы переходили Елисейские поля и нам, двум «старичкам» в гриме уступали дорогу, это было по-настоящему смешно. В ту пору нам было по 30 лет.

Наталья АНДРЕЙЧЕНКО: «Комфортный и легкий»

Партнерша Костолевского по фильмам «Степанова памятка» и «Прости».

Игорь Костолевский Наталья Андрейченко в фильме "Прости" Фото: кадр из фильма

Игорь Костолевский Наталья Андрейченко в фильме "Прости"Фото: кадр из фильма

- С Игорем нас связывают долгие годы любви и уважения. Мы познакомились на съемочной площадке фильма по сказкам Бажова «Степанова памятка», где я играла дочку мастера-рудознатца Танюшу, а Игорь – влюбленного в меня барина. Я была студенткой первого курса ВГИКа. Это было счастьем для начинающей актрисы встретиться с таким красивым, молодым партнером. Я не устояла и влюбилась в него по-настоящему. Лет через 10 нас снова свела судьба на съемках фильма «Прости», где мы играли мужа и жену. Мы снова изумительно встретились… Очень нежно друг к другу отнеслись. Нам вместе было комфортно.

Марина ЗУДИНА: «Деликатный и внимательный»

В фильме «По главной улице с оркестром» играла юную возлюбленную героя Костолевского, женатого врача.

Игорь Костолевский и Мария Зудина в фильме "По главной улице с оркестром" Фото: кадр из фильма

Игорь Костолевский и Мария Зудина в фильме "По главной улице с оркестром"Фото: кадр из фильма

- Мое знакомство с Игорем началось с фильмов «Звезда пленительного счастья». И телесериала «И это все о нем», где он играл советского комсомольца Евгения Столетова. Девочки моего поколения влюблялись в образы, которые он создавал в кино, безоговорочно и поголовно. И когда мы встретились на съемочной площадке, мне было легко играть его юную возлюбленную. Такое бывает, когда с партнером возникает человеческий контакт. С ним я была открыта, не приспосабливалась. Он деликатный, внимательный и доброжелательный партнер. И очень достойно существует в профессии. У Игоря нет случайных работ, он тщательно выбирает картины и роли. Это вызывает уважение. Он очень подробно работал с режиссером Петром Ефимовичем Тодоровским, пытался докопаться до профессиональных истин. Меня поразило, что с его опытом и популярностью, он очень сомневающийся актер. Это его отличало от молодых, но неоправданно уверенных в себе артистов.

Светалана НЕМОЛЯЕВА: «Нет в нем ни гонора, ни зазнайства»

На сцене театра им.Маяковского с Костолевским играет в пяти спектаклях.

- Игорь - мой любимый партнер. Наша репертуарная жизнь так сложилась, что в театре мы играем в 5-и названия. Он чудесный человек, не зацикленный на себе, у него нет звездной болезни. Он добросердечный. У нас с юности хорошие отношения, когда он только пришел в театр, а мы с Сашей (Александром Лазаревым – Ред.) уже много играли. Игорь – ученик Андрея Гончарова (режиссер и многолетний руководитель театра им.Маяковского). Но у своего мастера он ничего путного не сыграл. В основном играл в массовке, в эпизодах. Большие роли ему давали другие режиссеры, которые его очень любили, как, например, Петр Фоменко. Еще лучше у него пошла карьера в кино. При этом как в молодости, так и сейчас в нем нет ни гонора, ни зазнайства.

Дай Бог, ему радости, счастья и всяческих удач.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
Медведев доволен результатами «Единой России» на выборах в регионах
«Спасибо за поддержку, друзья!»: Сергей Собянин объявил о своей победе на выборах мэра Москвы
Серена Уильямс заплатит за скандал в финале US Open: ее оштрафовали на $17 тысяч
На выборах мэра Москвы лидирует Собянин с 74% голосов
CBS: Трамп хотел сообщить в Твиттер о выводе семей американских военных из Южной Кореи
Лоза сообщил о блокировке своего аккаунта в Facebook из-за слова «москаль»
Мосизбирком: Явка избирателей на выборах мэра Москвы достигла 28% к 20:00
Глава МИД РФ обсудил с иорданским коллегой проблему возвращения сирийских беженцев
Памфилова призвала избиркомы не спешить оглашать результаты выборов до разбора всех жалоб
Трамп пожаловался на нечестные торговые принципы Китая
Американская авиация ударила фосфорными боеприпасами а сирийской провинции Дейр-эз-Зор
Полпред президента РФ в ДФО оценил объем китайских инвестиций в экономику региона
Небензя: Запад используют «дело Скрипалей» как повод для очередного витка санкций
В МВД заявили о сотне задержанных участников несогласованных митингов в Москве и Санкт-Петербурге
Глава Минэнерго США посетит Москву на следующей неделе
Албанцы не пропустили Вучича к одному из сербских сел в Косово
Глава ЦИК Элла Памфилова призвала избиркомы оперативно разоблачать фейковые сообщения о нарушениях
Временно исполняющим обязанности премьера Абхазии стал Даур Аршба
Киев назвал условия восстановления подачи воды в Крым
Путин счел работу мэра сложнее президентской
В США жертвой перестрелки в ресторане McDonald's стал один человек, еще четыре пострадали
«Все нормально!»: Игорь Додон прокомментировал свое состояние после ДТП
Борис Джонсон сравнил позицию Терезы Мэй по Brexit с поясом смертника
«Нельзя нарушать закон»: Жириновский обратился к участникам несанкционированной акции в центре Москвы
Памфилова заявила о задержании замглавы участковой комиссии в Улан-Удэ
Игорь Додон попал в больницу после ДТП