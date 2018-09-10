Наталья Андрейченко, Марина Зудина и Наталья Белохвосткова: «Легко и приятно играть возлюбленную Костолевского»

СЕГОДНЯ 01:00 2018-09-07T22:21:51+03:00

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Как ни странно, при такой прекрасной внешности, завидной популярности и народной любви, какая есть у Игоря Матвеевича, он остается скромным и даже стеснительным человеком. Повышенный интерес к своей персоне его пугает. И он бежит от внимания поклонников и журналистов, как Подколесин удирает от своей невесты Агафьи Тихоновны. Как раз накануне дня рождения Костолевский исполнит эту роль в спектакле «Женитьба» в театре им.Маяковского, в котором служит 45 лет.

Но его скромность не помешает другим, его друзьям и коллегам, объясниться ему в любви и рассыпаться в комплиментах. Тем более он этих признаний действительно заслуживает. Мы позвонили актрисам, с которыми Костолевский снимался, и попросили назвать главные качества Игоря Матвеевича. И вот что получилось.

Наталья БЕЛОХВОСТИКОВА: «Интеллигентный и умный»

Наталья Николаевна снималась с Костолевским в детективе «Тегеран-43» и в мелодраме «Законный брак». В обоих случаях на экране между их героями вспыхнули большие чувства.

Игорь Костолевский и Наталья Белохвостикова в фильме "Тегеран 43"Фото: кадр из фильма

- У нас были очень тяжелые съемки в Париже, когда мы играли пожилых героев (речь идет о «Тегеране-43» - Ред.). Каждое утро в течение пяти часов нам делали сложный «возрастной» грим. Потом - съемочный день. Мы не могли разговаривать вне съемки, не могли есть. Игорь все это мужественно терпел.

В следующей нашей картине «Законный брак» у нас были съемки в Гобустане под Баку. Там было полно змей. На всякий случай, если вдруг кто-то из гадов нас укусит, на площадке дежурила медсестра. У нее был наготове шприц с противоядием. Так что мы с Игорем работали в экстремальных условиях. Все эти тяготы преодолевать было легко. У Игоря прекрасное чувство юмора. Не говоря о том, что он замечательный артист, очень глубокий, интеллигентный, умный человек. Когда во время съемок «Тегерана-43» мы переходили Елисейские поля и нам, двум «старичкам» в гриме уступали дорогу, это было по-настоящему смешно. В ту пору нам было по 30 лет.

Наталья АНДРЕЙЧЕНКО: «Комфортный и легкий»

Партнерша Костолевского по фильмам «Степанова памятка» и «Прости».

Игорь Костолевский Наталья Андрейченко в фильме "Прости"Фото: кадр из фильма

- С Игорем нас связывают долгие годы любви и уважения. Мы познакомились на съемочной площадке фильма по сказкам Бажова «Степанова памятка», где я играла дочку мастера-рудознатца Танюшу, а Игорь – влюбленного в меня барина. Я была студенткой первого курса ВГИКа. Это было счастьем для начинающей актрисы встретиться с таким красивым, молодым партнером. Я не устояла и влюбилась в него по-настоящему. Лет через 10 нас снова свела судьба на съемках фильма «Прости», где мы играли мужа и жену. Мы снова изумительно встретились… Очень нежно друг к другу отнеслись. Нам вместе было комфортно.

Марина ЗУДИНА: «Деликатный и внимательный»

В фильме «По главной улице с оркестром» играла юную возлюбленную героя Костолевского, женатого врача.

Игорь Костолевский и Мария Зудина в фильме "По главной улице с оркестром"Фото: кадр из фильма

- Мое знакомство с Игорем началось с фильмов «Звезда пленительного счастья». И телесериала «И это все о нем», где он играл советского комсомольца Евгения Столетова. Девочки моего поколения влюблялись в образы, которые он создавал в кино, безоговорочно и поголовно. И когда мы встретились на съемочной площадке, мне было легко играть его юную возлюбленную. Такое бывает, когда с партнером возникает человеческий контакт. С ним я была открыта, не приспосабливалась. Он деликатный, внимательный и доброжелательный партнер. И очень достойно существует в профессии. У Игоря нет случайных работ, он тщательно выбирает картины и роли. Это вызывает уважение. Он очень подробно работал с режиссером Петром Ефимовичем Тодоровским, пытался докопаться до профессиональных истин. Меня поразило, что с его опытом и популярностью, он очень сомневающийся актер. Это его отличало от молодых, но неоправданно уверенных в себе артистов.

Светалана НЕМОЛЯЕВА: «Нет в нем ни гонора, ни зазнайства»

На сцене театра им.Маяковского с Костолевским играет в пяти спектаклях.

- Игорь - мой любимый партнер. Наша репертуарная жизнь так сложилась, что в театре мы играем в 5-и названия. Он чудесный человек, не зацикленный на себе, у него нет звездной болезни. Он добросердечный. У нас с юности хорошие отношения, когда он только пришел в театр, а мы с Сашей (Александром Лазаревым – Ред.) уже много играли. Игорь – ученик Андрея Гончарова (режиссер и многолетний руководитель театра им.Маяковского). Но у своего мастера он ничего путного не сыграл. В основном играл в массовке, в эпизодах. Большие роли ему давали другие режиссеры, которые его очень любили, как, например, Петр Фоменко. Еще лучше у него пошла карьера в кино. При этом как в молодости, так и сейчас в нем нет ни гонора, ни зазнайства.

Дай Бог, ему радости, счастья и всяческих удач.