2018-09-08T11:00:45+03:00
Звезды

«Цвет настроения синий пост сдал. Ибица-пост принял» : Киркоров и Басков сняли настоящий трэш

Пользователи соцсетей в шоке от нового видео артистов [видео]
Мария РЕМИЗОВА@Maria_Remizova
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В общем, вы хотели, чтобы эстрадный цех омолодился и шагал в ногу со временем, вы это получилиВ общем, вы хотели, чтобы эстрадный цех омолодился и шагал в ногу со временем, вы это получилиФото: скриншот видео
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Дуэт Киркорова и Баскова «Ибица» анонсировался, как бомба. Артисты не обманули. Филипп купил новую песню у автора хита «Цвет настроения синий» Антона Пустового и заманил в свои ряды Колю. А потом «король» и «император» задумали хайпануть и в клипе.

«Цвет настроения синий» по сравнению с клипом «Ибица» -это букет полевых ромашек.

- Это настоящий трэш! - сошлись во мнении и те, кому видео приглянулось и те, кто нещадно его критикует.

Сюжет ролика, как нетрудно догадаться, крутится вокруг давнего противостояния Филиппа и Коли. Понятное дело, что в реальной жизни артисты дружат, но в клипе они словно собрали о себе все самые невероятные слухи и сплетни, и рассекая по бассейну на радужных матрасах в образах толи «песняров», толи американских звезд 70-х, глумятся не только над друг другом, но и над самими собой. Или над тем, как их порой представляют сплетники.

Кадры, где Филиппу наклеили двойной подбородок (который впоследствии был отрезан и съеден псом) сменяет жуткая сцена, как Коля вытирает с лица испражнения.

Понятное дело, что ролик, если не перегонит по просмотрам «Цвет настроения синий», то соберёт по крайней мере не меньше «кликов».

- Странно видеть в таком виде народных артистов!-плюются ядом критики.

- Филипп и Коля - молодцы. Крутые актеры! Заманили в свой стан молодёжную аудиторию, да ещё и показали этим видеотрэшем, как им чихать на ярлыки, которыми на них навешивает жёлтая пресса, - говорят защитники артистов.

В «Ибице», как и в «Цвет настроения синий» снялись многие знаменитости: Шнур, Валерий Леонтьев, Гарик Харламов и Андрей Малахов. Конечно же, не обошлось без рекламы брендов (спиртное, пельмени и тд.) и ненормативной лексики. Сцены в ролике настолько жесткие, что показать его пока решился только МУЗ-ТВ. Басков и Киркоров не льют слезы о запрете видео на одном из федеральных ТВ, они спокойно снимают сливки с Ютуба и iTunes наравне с Федуком, Элджеем, Лободой и другими кумирами поколения.

В общем, вы хотели, чтобы эстрадный цех омолодился и шагал в ногу со временем, вы это получили.

Филипп Киркоров и Николай Басков - Ibiza.

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