Юнна Мориц: Убили Захарченко - и санкционный список уменьшился...Значит, это - и расстрельный список фашистов?

СЕГОДНЯ 15:09 2018-09-08T16:02:46+03:00

Свое самое острое за последние месяцы стихотворение Великая Поэтесса посвятила драме "семейства скрипалей". И не только... [аудио]

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- ... Юнна Петровна, ловлю себя на мысли, что лично мне в этом стихотворении чего-то не хватает...

- (недоуменное молчание)

- А дальше-то что? Вам ваше поэтическое чутье что подсказывает? Так и будут придумывать всякие подлоги, предлоги, чтобы пытаться отравить атмосферу в мире?

- Будут. Они будут. Предлоги, подлоги...

Юнна Мориц: "Как доказать, что не Россия отравила в Британии семейство скрипалей..." 00:00 00:00

Но нас это не должно интересовать. Это самый правильный подход. Потому что сколько раз я в своей жизни, Саша, только это не для текста, - сталкивалась с тем, что «не России я грозила» и «я Христа не распинала».

- А у меня запись уже идет...

- И это никак не повлияло на мой вклад в ту духовную жизнь, частью которой я являюсь. И это никак не повлияло на вклад в мою духовную жизнь... И на ту историю, в которой я живу и которой я принадлежу.

Потому что сила духа в том и заключается, что мы способны пройти сквозь это и остаться на своем историческом месте, на своем месте, где мы никогда не сдаемся и не сдаем священные смыслы жизни.

- Хотя бы здесь и сейчас - ваши прогнозы?

- Будет огромное количество подлогов. Я не удивлюсь, если завтра Терезе Мэй приснится, что к ней пришел дьявол из Кремля и обрызгал ее с пола до потолка, все вокруг, и потом этот сон превратился в явь, и в эту явь поверили Америка, Германия, Макрон и все остальные.

Если воскресший Бабченко существует, и никто в ООН не удивляется, - что такие подлоги возможны...

Если возможно писать, что санкционный список уменьшился на одного человека, потому что убили Захарченко, значит, Захарченко входил в списки фашистов, которые убивают... И чему удивляться? Удивляться нечему.

Но это не значит, что это может сразить мою силу духа.

Нет!

- А теперь - новые стихи Юнны Петровны.

* * *

Как доказать, что не Россия отравила

В Британии семейство скрипалей,

И бабченко воскресшее кровило

Не по вине российских москалей?

Россия травит? Нет, Россию травят

Подлогами, и грязной клеветой,

И воплями, что в гроб её отправят,

Такой приём используя простой:

Карательные санкции, запреты

На всё подряд, на воздуха глоток!

Как доказать, что эти трафареты -

Преступной русофобщины поток?

Но я имею драгоценный опыт,

Он чистым светом сквозь меня пророс,

Он - сила духа, он меня торопит

Ответом быть - вопросом на вопрос:

Как доказать, что я Христа не распинала

И кровь младенцев христианских не пила?

Как доказать, что нет сегодня трибунала,

Где нас не пилит русофобщины пила?

Как доказать, что мне доказывать не надо?

Мой драгоценный опыт - вечно свеж,

Он - всех времён ребёнок, Божье чадо, -

А санкций было - хоть лопатой ешь!

Юнна Мориц.