Юнна Мориц: Убили Захарченко - и санкционный список уменьшился...Значит, это - и расстрельный список фашистов?
- ... Юнна Петровна, ловлю себя на мысли, что лично мне в этом стихотворении чего-то не хватает...
- (недоуменное молчание)
- А дальше-то что? Вам ваше поэтическое чутье что подсказывает? Так и будут придумывать всякие подлоги, предлоги, чтобы пытаться отравить атмосферу в мире?
- Будут. Они будут. Предлоги, подлоги...
Юнна Мориц: "Как доказать, что не Россия отравила в Британии семейство скрипалей..."
Но нас это не должно интересовать. Это самый правильный подход. Потому что сколько раз я в своей жизни, Саша, только это не для текста, - сталкивалась с тем, что «не России я грозила» и «я Христа не распинала».
- А у меня запись уже идет...
- И это никак не повлияло на мой вклад в ту духовную жизнь, частью которой я являюсь. И это никак не повлияло на вклад в мою духовную жизнь... И на ту историю, в которой я живу и которой я принадлежу.
Потому что сила духа в том и заключается, что мы способны пройти сквозь это и остаться на своем историческом месте, на своем месте, где мы никогда не сдаемся и не сдаем священные смыслы жизни.
- Хотя бы здесь и сейчас - ваши прогнозы?
- Будет огромное количество подлогов. Я не удивлюсь, если завтра Терезе Мэй приснится, что к ней пришел дьявол из Кремля и обрызгал ее с пола до потолка, все вокруг, и потом этот сон превратился в явь, и в эту явь поверили Америка, Германия, Макрон и все остальные.
Если воскресший Бабченко существует, и никто в ООН не удивляется, - что такие подлоги возможны...
Если возможно писать, что санкционный список уменьшился на одного человека, потому что убили Захарченко, значит, Захарченко входил в списки фашистов, которые убивают... И чему удивляться? Удивляться нечему.
Но это не значит, что это может сразить мою силу духа.
Нет!
- А теперь - новые стихи Юнны Петровны.
* * *
Как доказать, что не Россия отравила
В Британии семейство скрипалей,
И бабченко воскресшее кровило
Не по вине российских москалей?
Россия травит? Нет, Россию травят
Подлогами, и грязной клеветой,
И воплями, что в гроб её отправят,
Такой приём используя простой:
Карательные санкции, запреты
На всё подряд, на воздуха глоток!
Как доказать, что эти трафареты -
Преступной русофобщины поток?
Но я имею драгоценный опыт,
Он чистым светом сквозь меня пророс,
Он - сила духа, он меня торопит
Ответом быть - вопросом на вопрос:
Как доказать, что я Христа не распинала
И кровь младенцев христианских не пила?
Как доказать, что нет сегодня трибунала,
Где нас не пилит русофобщины пила?
Как доказать, что мне доказывать не надо?
Мой драгоценный опыт - вечно свеж,
Он - всех времён ребёнок, Божье чадо, -
А санкций было - хоть лопатой ешь!
Юнна Мориц.