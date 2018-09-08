Путин и Пашинян обсудили двусторонние отношения России и Армении‍

СЕГОДНЯ 16:41 2018-09-08T16:55:35+03:00

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Маневры нового руководства Армении с преследованием предыдущих лидеров и нынешнего генсека ОДКБ, взглядами в сторону США и попытками пересмотреть курс страны, если не напрягали, то как минимум не радовали Россию в последние месяцы. И экспресс-визит в Москву премьер-министра Армении Никола Пашиняна был призван это напряжение убрать.

- Нет необходимости особенно вдаваться в характер наших отношений: они носят совершенно особый характер, специфический, - приветствовал гостя президент России. - И это проявлялось на протяжении веков, а не только за время нашей с вами совместной работы. На сегодняшний день отношения между Армений и Россией развиваются поступательно по всем направлениям.

Он мимоходом напомнил, что газ из России сегодня поставляется в Армению по самым низким ценам, по которым только «Газпром» вообще продает газ в мире – по 150 долларов за 1000 кубов. А помимо этого есть еще и атомная энергетика, и тепловая генерация, и еще масса направлений, в которых Москва предоставляет Еревану большие преференции.

- Я очень рад вас видеть для того, чтобы сверить часы по поводу нашего текущего взаимодействия и в среднесрочной перспективе, - заявил Путин.

- Хочу подчеркнуть, что вопреки некоему пессимизму, который сейчас присутствует и в армянской, и в российской прессе, и в социальных сетях, наши отношения развиваются очень динамично, очень естественно, - тоже заговорил об отношениях Пашинян. - Думаю, что главная задача – мы должны попытаться раскрыть весь потенциал развития наших отношений. Это не значит, что в наших отношениях нет вопросов – упаси бог от такой ситуации, когда в отношениях нет вопросов, потому что это означало бы, что нет вообще никаких отношений. Могу с уверенностью сказать, что в наших отношениях нет нерешаемых вопросов, и мы, конечно же, сегодня обсудим очень широкий круг вопросов.

Таким образом он повторил слово "отношения" пять раз подряд, но этого ему показалось мало и он добавил еще шесть.

- Очень рад, что российские представители каждый раз, когда говорят о наших отношениях, подчёркивают ещё и все эти принципиальные вопросы, - сказал Пашинян. - И думаю, что главная задача – действительно раскрыть тот потенциал, который есть в наших отношениях. Конечно, у нас блестящие отношения, но я думаю, что не надо на этом останавливаться, в особенности у нас есть большой потенциал. И конечно же, мы настроены на дальнейшее развитие и укрепление наших отношений, имею в виду не только двусторонние отношения, но ещё и наши отношения в рамках Евразийского экономического союза.