РПЦ обвинила Патриарха Варфоломея в подлости и вероломстве по Украине и пригрозила расколом

8 Сент. 18:00 2018-09-08T23:39:38+03:00

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Обещавшая не оставить действия Константинополя на Украине без ответа Русская православная церковь в субботу выступила с жесткими обвинениями и предупреждениями.

Ранее Константинопольский патриархат назначил в Киеве двух своих экзархов - архиепископа Даниила Памфилийского из США и епископа Илариона Эдмонтонского из Канады "в рамках подготовки к предоставлению автокефалии православной церкви на Украине". И теперь стало очевидно, что недавние переговоры Патриарха Кирилла и Патриарха Варфоломея в Стамбуле по украинскому вопросу ни к чему хорошему не привели.

- Внешне это была вполне цивилизованная, вежливая и даже братская беседа. Но, к сожалению, константинопольская сторона не только не услышала наши аргументы, но даже поступила, с нашей точки зрения, подло и вероломно. Судя по всему, средства церковной дипломатии на сегодня исчерпаны, - заявил глава Отдела внешних церковных связей РПЦ митрополит Иларион в эфире канала "Россия 24". - Когда таким наглым и циничным образом вмешиваются в дела поместной православной церкви, это не только заводит ситуацию в тупик, но и грозит расколом всего мирового православия.

Этой весной Петр Порошенко обратился к Патриарху Варфоломею с просьбой предоставить Украинской церкви автокефалию (независимость от Москвы), назвав Московский патриархат "щупальцами страны-агрессора". Сама Украинская православная церковь, к которой относят себя большинство верующих украинцев, неоднократно подчеркивает, что она автокефалию не просит и в ней не нуждается. И просьба светских властей и поддерживаемых ими раскольников здесь никакой роли не играет.

- Если Константинополь доведет свой коварный план по предоставлению автокефалии, это значит, что автокефалию получит группа раскольников. Каноническая церковь эту автокефалию не примет, мы в Русской церкви, конечно, эту автокефалию не признаем и у нас не будет другого выхода, кроме как разорвать общение с Константинополем, - пригрозил митрополит Иларион.

Он добавил, что РПЦ сделает ответные шаги, но их время будет зависеть от динамики развития проекта по "легитимизации украинского раскола".

- Единолично, без согласования с поместными церквами, разрушая тот канонический строй церкви, который сложился в течение веков, Константинопольский патриархат ставит себя вне того, что мы называем каноническим полем, то есть вне правового поля православия, - отметил глава ОВЦС, добавив, что претензии Варфоломея на первенство в православном мире совершенно неоправданные.

В Русской церкви, по его словам, прекрасно понимают, отчего Константинополь так спешит с этим вопросом. Выборы на носу!

-Он понимает, что дни нынешней украинской власти сочтены, он понимает, что весной следующего года будут выборы, и вполне вероятно, что придет к власти какая-то новая сила. Поэтому они стараются сделать свое черное дело, как можно скорее, - заключил владыка.