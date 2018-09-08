2018-09-08T19:08:41+03:00
Политика

Президент открыл в "Зарядье" уникальный концертный зал

Эта сценическая площадка не имеет аналогов не только в Москве, но и в Европе [видео]
Дмитрий СМИРНОВ@dimsmirnov175
Поделиться:
Глава государства заявил, что такой концертный комплекс мог быть создан только в городе, который постоянно развивается, с каждым годом становится более комфортным. Фото: Алексей Никольский/ТАССГлава государства заявил, что такой концертный комплекс мог быть создан только в городе, который постоянно развивается, с каждым годом становится более комфортным. Фото: Алексей Никольский/ТАСС
Изменить размер текста:

В День города Владимир Путин вместе с множеством политиков, общественных деятелей, артистов и музыкантов приехал на открытие концертного зала в парке "Зарядье". Уникальная сценическая площадка не имеет себе аналогов не только в Москве, но и в Европе. Сергей Собянин показал Владимиру Путину и Дмитрию Медведеву концертный зал, рассказав о его возможностях.

На сцене уже ждал начала праздничного выступления симфонический оркестр Мариинского театра под управлением Валерия Гергиева, который был один из куратором проекта.

- Этот зал призван стать сердцем и душой уникального парка в самом центре нашей столицы, приумножить неповторимый образ нашей Москвы и всей России, - заметил президент. - «Зарядье» – в полном смысле слова музыкальный комплекс будущего. Хочу от всей души поблагодарить вас за создание этого великолепного концертного зала. Убеждён, что он сыграет значимую, значительную роль в закреплении за Москвой статуса одной из ведущих музыкальных столиц нашей планеты.

Глава государства заявил, что такой концертный комплекс мог быть создан только в городе, который постоянно развивается, с каждым годом становится более комфортным, удобным для людей. И поздравил жителей Москвы с Днем рождения их города.

- Хочу поздравить москвичей с Днём города, - завершил свою речь Путин. - Успехов вам! Желаю процветания нашей любимой столице и, конечно, всей России!

Путин открывает концертный зал Зарядье .Президент открывает концертный зал Зарядье в Москве. Новая площадка не имеет аналогов в России по своим акустическим и техническим характеристикам. Сцена-Трансформер рассчитана более чем на 1,5 тысячи зрителей.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на тематическую рассылку, и не пропускайте материалы, которые пишет Дмитрий СМИРНОВ

 
Читайте также
Новости 24
Путин поздравил жителей Москвы с Днем города
Порошенко затруднился сказать, когда на Украине настанет мир
Названы самые опасные приложения для iPhone
Путин и Медведев посетили открытие концертного зала "Зарядье"
В России создадут экраноплан с ракетным вооружением
В Китае произошло землетрясение, пострадали не менее 14 человек
Власти иракской Басры вводят комендантский час по всей провинции
Составлен рейтинг самых посещаемых стран мира
"Тихая смерть": американское издание восхитилось новым российским бесшумным минометом
Срок выплаты пособий по безработице уменьшится до шести месяцев
Россия и Вьетнам договорились сотрудничать по вопросам международной безопасности
Минобороны РФ раскрыло дату и время готовящейся инсценировки химатаки в Идлибе
В «Ростехе» рассказали о госиспытаниях модернизированных вертолетов Ми-28НМ
Apple предупредила о возможном подорожании своей продукции из-за предложенных Трампом пошлин
Легендарный англичанин Джон Терри в ближайшее время может перейти в "Спартак"
Деятели культуры призвали отказать Израилю в праве проведения Евровидения
Татьяна Навка о феноменальном катании Трусовой: «Несколько лет назад никто не поверил бы»