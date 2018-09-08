Президент открыл в "Зарядье" уникальный концертный зал

СЕГОДНЯ 19:00 2018-09-08T19:08:41+03:00

Глава государства заявил, что такой концертный комплекс мог быть создан только в городе, который постоянно развивается, с каждым годом становится более комфортным. Фото: Алексей Никольский/ТАСС

Эта сценическая площадка не имеет аналогов не только в Москве, но и в Европе [видео]

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В День города Владимир Путин вместе с множеством политиков, общественных деятелей, артистов и музыкантов приехал на открытие концертного зала в парке "Зарядье". Уникальная сценическая площадка не имеет себе аналогов не только в Москве, но и в Европе. Сергей Собянин показал Владимиру Путину и Дмитрию Медведеву концертный зал, рассказав о его возможностях.

На сцене уже ждал начала праздничного выступления симфонический оркестр Мариинского театра под управлением Валерия Гергиева, который был один из куратором проекта.

- Этот зал призван стать сердцем и душой уникального парка в самом центре нашей столицы, приумножить неповторимый образ нашей Москвы и всей России, - заметил президент. - «Зарядье» – в полном смысле слова музыкальный комплекс будущего. Хочу от всей души поблагодарить вас за создание этого великолепного концертного зала. Убеждён, что он сыграет значимую, значительную роль в закреплении за Москвой статуса одной из ведущих музыкальных столиц нашей планеты.

Глава государства заявил, что такой концертный комплекс мог быть создан только в городе, который постоянно развивается, с каждым годом становится более комфортным, удобным для людей. И поздравил жителей Москвы с Днем рождения их города.

- Хочу поздравить москвичей с Днём города, - завершил свою речь Путин. - Успехов вам! Желаю процветания нашей любимой столице и, конечно, всей России!