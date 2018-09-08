Президент открыл в "Зарядье" уникальный концертный зал
В День города Владимир Путин вместе с множеством политиков, общественных деятелей, артистов и музыкантов приехал на открытие концертного зала в парке "Зарядье". Уникальная сценическая площадка не имеет себе аналогов не только в Москве, но и в Европе. Сергей Собянин показал Владимиру Путину и Дмитрию Медведеву концертный зал, рассказав о его возможностях.
На сцене уже ждал начала праздничного выступления симфонический оркестр Мариинского театра под управлением Валерия Гергиева, который был один из куратором проекта.
- Этот зал призван стать сердцем и душой уникального парка в самом центре нашей столицы, приумножить неповторимый образ нашей Москвы и всей России, - заметил президент. - «Зарядье» – в полном смысле слова музыкальный комплекс будущего. Хочу от всей души поблагодарить вас за создание этого великолепного концертного зала. Убеждён, что он сыграет значимую, значительную роль в закреплении за Москвой статуса одной из ведущих музыкальных столиц нашей планеты.
Глава государства заявил, что такой концертный комплекс мог быть создан только в городе, который постоянно развивается, с каждым годом становится более комфортным, удобным для людей. И поздравил жителей Москвы с Днем рождения их города.
- Хочу поздравить москвичей с Днём города, - завершил свою речь Путин. - Успехов вам! Желаю процветания нашей любимой столице и, конечно, всей России!
Путин открывает концертный зал Зарядье .Президент открывает концертный зал Зарядье в Москве. Новая площадка не имеет аналогов в России по своим акустическим и техническим характеристикам. Сцена-Трансформер рассчитана более чем на 1,5 тысячи зрителей.