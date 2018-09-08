Венеция-2018: Наталья Кудряшова раздвинула «Горизонты»

СЕГОДНЯ 21:50 2018-09-08T22:29:15+03:00

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Программа Венеции-2018 была очевидно лучшей среди фестивалей этого года - и самой репрезентативной. В ней столкнулись не только ожидаемые фильмы актуальных авторов, но и стоящие за ними тенденции современного кино. Было интересно следить за тем, кто перетянет канат в этом году - неумеренное и уже комичное претенциозное авторство без берегов (Рейгадас, Немеш) или лёгкий остроумный, в меру циничный арт-мейнстрим (Одиар, Лантимос, Коэны), утомительно "человечный" мамблкор (Ассаяс) или наиболее точно отвечающий времени "бесчеловечный" пластмассовый концепт (Корбет), интеллигентное мыло (фон Доннерсмарк, Шазелл), вычурные жанровые вариации (Гуаданьино), импрессионистский репортаж (Шнабель) или современный эпос (Куарон, Минервини, Майк Ли).

Альфонсо Куарон - приз за лучший фильмФото: REUTERS

Большинство склонялось в сторону «Ромы» мексиканца Альфонсо Куарона - киноромана, соединившего многие подходы и удовлетворившего многих зрителей: отстраненный эпический подход сочетается в нем с прочувствованно-лирическим. Режиссер одной из серий про Гарри Поттера действительно снял самый личный свой фильм, черно-белую фреску о взрослении, нечто, вдохновленное «Амаркордом» Феллини и напоминающее работы Алексея Германа. Как и они, «Рома» (в название вынесен район мексиканской столицы, где жила семья режиссера и где происходит действие) - акт иммерсивного погружения в чуждую зрителю временную, материальную и чувственную среду. Куарон сделал ее для нас хоть немного «своей» - отсюда «Золотой лев». Не стоит сбрасывать со счетов и то обстоятельство, что председательствовал в жюри Гильермо дель Торо - друг, однокашник и соотечественник Куарона, как и он завоевавший Голливуд. Но это явно не тот случай, когда кто-то обвинит дель Торо в коррупции.

У «Ромы» - серьезного авторского кино, оплаченного крупнейшей стриминговой компанией «Нетфликс» (после успеха «Гравитации» Куарону позволено все - даже снимать на диалекте «чиланго», на котором говорят только в Мехико-сити) - конечно, теперь большие шансы на «Оскарах».

Кубок Вольпи за лучшую мужскую роль завоевал 63-летний Уиллем ДафоФото: REUTERS

Кубок Вольпи за лучшую мужскую роль завоевал 63-летний Уиллем Дафо, сыгравший 37- летнего Винсента Ван Гога в свободном, расхристанном, импрессионистском полотне современного художника Джулиана Шнабеля «На пороге вечности». Дефо играет сначала на ломаном французском, а потом и вовсе по-английски, что оказывается совершенно не важно: вместе с режиссером он каким-то волшебным образом умудряется заставить нас поверить в реинкарнацию Ван Гога.

Симметричный Кубок за женскую роль достался англичанке Оливии КолменФото: REUTERS

Симметричный Кубок за женскую роль достался англичанке Оливии Колмен, остро и смело сыгравшей похотливую английскую королеву Анну в «Фаворитке» грека Йоргоса Лантимоса («Лобстер», «Убийство священного оленя»). Лантимос на этот раз сыграл на более знакомой территории, поставив (кажется, впервые не по собственному сценарию) прихотливое, абсурдистское, но не самое оригинальное костюмно-историческое повествование о возвышении одной придворной фаворитки за счёт другой. И удостоился пока самого внушительного в своей карьере приза - второго по значению Гран-при жюри.

Лучшим режиссером признали Жака Одиара за блистательный вестерн «Братья Систерз» - действительно лучший фильм этого режиссера за долгие годы.

Приз имени Марчелло Мастроянни справедливо присужден молодому австралийскому аборигену Байкали Ганамбарру за единственный фильм конкурса, снятый женщиной-режиссером, «Соловей» - полный невыносимой жестокости вестерн Дженнифер Кент о молодой ирландке-уголовнице (как известно, все население пятого континента в XIX веке составляли преступники), которую весь фильм насилуют белые офицеры и которая в финале, перестав делать брови домиком, берется за оружие. В истреблении жестоких белых мужчин ей помогает юный абориген в исполнении Байкали Ганамбарра - единственный, на кого приятно смотреть в этом пережаренном фильме, который, конечно, не мог остаться без призов по причине половой принадлежности режиссера - и в результате действительной получил еще и спецприз жюри.

«Серебряного льва» за лучший сценарий более чем справедливо удостоены братья Коэны за «Балладу о Бастере Скраггсе»: свои положенные в основу сценария рассказы о Диком Западе братья писали в течение 25 лет, и у них это блистательно получилось.

«Льва будущего» удостоился фильм сирийки Судад Каадан «День, когда я потерял свою тень», а во втором по значению конкурсе «Горизонты» победила эзотерически-медитативная драма «Морской дьявол» тайца Пхуттипонга Ароонпенга. В этой же престижной секции российская актриса Наталья Кудряшова получила приз за лучшее исполнение женской роли в смелом, оригинально придуманном фильме Наташи Меркуловой и Алексея Чупова «Человек, который удивил всех». Кудряшова замечательно тонко играет жену героя Евгения Цыганова - смертельно больного раком егеря, которому ничего не остается, кроме как попытаться примерить на себя байку, о том, как утка избежала смерти, прикинувшись селезнем. История о нетерпимости и победе любви над ненавистью прописана в захудалой российской деревне, но, как всякое универсальное кино, оказалась внятной всему миру.