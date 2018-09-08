2018-09-08T22:03:00+03:00
Спорт

Странный допинг отлично играющему Денису Черышеву "припомнили" во второй раз

На следующий день после победы над Турцией британские СМИ всполошились слухами
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
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Денис Черышев - автор гола в ворота сборной Турции в матче Лиги Наций.Денис Черышев - автор гола в ворота сборной Турции в матче Лиги Наций.Фото: REUTERS
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Отличная игра Дениса Черышева второй раз за пару месяцев порождает слухи о том, что он принимает допинг. Ну как, Черышев - изначально чист и не принимает чего-то запрещенного. Однако же, ничего не мешает придумать чистой воды фейк на основе имеющейся информации.

В субботу, 8 сентября, британское издание The Telegraph сообщило, что в Испании на игрока "Валенсии" заведено дело испанскими антидопинговыми органамии на футболиста сборной России. По информации СМИ, Черышева подозревают в употреблении гормона роста. Как так-то? Летом полузащитник стал лучшим бомбардиром нашей команды на ЧМ-2018, забив 4 гола. А недавно и вовсе был номинирован ФИФА на премию Ференца Пушкаша, которую дают за лучший гол года.

Однако же, у этой истории довольно простая "разгадка". В конце июня этого года, после матча с Испанией в плей-офф чемпионата мира 2018 тот же The Telegraph сообщил, что Черышев принимал гормон роста. Две заметки, к слову, писал один и тот же журналист и они, по сути, различаются лишь парой строчек в начале текста. А вся эта информация о якобы гормоне роста была взята из интервью его отца, в котором он прямо это и говорил. Но позднее же стало известно о том, что сведения о гормоне роста - в корне не верны.

- Речь идет о рассказе про лечение Дениса Черышева клубными врачами «Вильярреала» богатой тромбоцитами плазмой (PRP-терапия), которая не относится к запрещенным субстанциям. Журналист, бравший интервью у Дмитрия Черышева, отца футболиста, неверно интерпретировал его слова и назвал PRP-терапию «лечением с использованием гормонов роста», что в корне искажает суть сказанного. Это подтверждается аудиозаписью интервью и самим СМИ - говорилось тогда в заявлении Российского футбольного союза.

По сути, были спутаны фактор роста и гормон роста - два разных медицинских препарата. Первый действительно кололи Черышеву для восстановления, а второй ошибочно был вписан в интервью отца футболиста - Дмитрия Черышева.

Так что выходит, либо же испанские антидопинговые органы не помнят, что слухи о допинге Черышева были опровергнуты, либо же британские СМИ разжигают огонь там, где его попросту нет.

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