Первокурсников Тимирязевки поздравили звезды шоу-бизнеса: В главном аграрном университете страны прошел День посвящения в студенты

СЕГОДНЯ 01:50 2018-09-09T02:06:33+03:00

В главном аграрном университете страны 7 сентября прошел праздник посвящения в студенты: к дружной семье Тимирязевской академии присоединились 3 тысячи новых учащихся. С началом учебного года первокурсников Тимирязевки поздравили звезды российского шоу-бизнеса: Надежда Бабкина, Марк Тишман, Илона Броневицкая и участник «Евровидения» - фольклорный коллектив «Бурановские бабушки». Пятичасовой концерт стал кульминацией вечера, во время которого первокурсники произнесли слова клятвы и стали частью будущей элиты агропромышленного комплекса России.

Во время грандиозного пятичасового концерта поздравления звучали одно за другим. Фото: timacad.ru.

В начале вечера первокурсников встречали активисты студенческих отрядов (их в Тимирязевске восемь – от строительного до педагогического). Бойцы студотрядов рассказали новичкам о своих достижениях и пригласили присоединиться к работе. В Тимирязевке студенты успевают все – учиться, заниматься спортом, блистать талантами в творческих коллективах и работать волонтерами. В главном аграрном любой найдет себе дело по душе и получит отличный старт для будущей карьеры. Об этом напомнили и гости праздника, поздравившие первокурсников со вступлением в студенческую жизнь:

- Тимирязевская академия – лучший аграрный вуз России, - подчеркнула председатель профсоюзного комитета Министерства сельского хозяйства Российской Федерации Светлана Пигина. - Агропромышленный комплекс России нуждается в подрастающей смене, сильных, умных, грамотных и активных специалистах. Мы ждем вас! Я уверена, что судьба нашей страны находится в надежных и верных руках тимирязевцев.

К дружной семье Тимирязевской академии присоединились 3 тысячи новых учащихся. Фото: timacad.ru.

Префект Северного административного округа Москвы Владислав Базанчук подписал благодарственное письмо всему коллективу академии, а глава управы Тимирязевского района Александр Панасенко напомнил, что выпускники главного аграрного вуза России всегда востребованы. В обязанности работников управы входит озеленение и благоустройство столицы, и в штате всегда найдутся вакансии для флористов и садовников.

Ректор вручила первокурсникам символический студенческий билет. Фото: timacad.ru.

О том, как исследования ученых Тимирязевской академии используются в отечественном агропромышленном комплексе, студентам рассказал генеральный директор ООО «Агро-Матик» Андрей Ставцев:

- Наша компания производит кормовой белок из зерна белого люпина, выведенного вашими учеными. Содержание белка в этом зерне настолько высоко, что оно является прямой альтернативой сои и идеально подходит для производства высокобелковых кормов для сельскохозяйственных животных. Мы благодарны тимирязевским ученым, которые предложили новую технологию для производства наших добавок. Мы реализуем свою продукцию не только в России, но и за рубежом.

Перед зрителями выступили творческие коллективы Тимирязевки. Фото: timacad.ru.

Во время грандиозного пятичасового концерта поздравления звучали одно за другим. Перед зрителями выступили творческие коллективы Тимирязевки: креативная команда КВН «Парк имени Тимирязева», фольклорный ансамбль «Беседы», ансамбль народного танца «Каблучок» имени Киры Черданцевой, национальный ансамбль кавказского танца «Ирмула», студии танцев «7dance», «Алмаз» и эстрадного вокала. Художественный руководитель театра «Русская песня» Надежда Бабкина исполнила знакомые всем с детства русские народные песни, а «Бурановские бабушки» зажгли зал главным хитом «Евровидения»-2012 – танцевальной композицией «Party for Еverybody».

Художественный руководитель театра «Русская песня» Надежда Бабкина исполнила знакомые всем с детства русские народные песни. Фото: timacad.ru.

Такие мероприятия в вузе стали проводиться с легкой руки ректора Галины Золиной, которая уверена: выпускники Тимирязевки должны вспоминать о годах учебы в академии как о лучшем времени своей жизни. К слову, спонсорами праздника стали крупные агрокомпании - давние друзья Тимирязевской академии: ООО «Агро-Матик» и АО «Объединенная зерновая компания».

Руководитель вуза Галина Золина тепло поздравила первокурсников, рассказав им о последней награде, которую университет получил буквально на днях:

- На общем собрании ректоров Вышеградской ассоциации в Венгрии Тимирязевка была признана лучшим аграрным университетом Европы 2018 года! Коллеги сказали, что готовы каждый год награждать нашу академию.

«Бурановские бабушки» зажгли зал главным хитом «Евровидения»-2012 – танцевальной композицией «Party for Еverybody». Фото: timacad.ru.

Ректор вручила первокурсникам символический студенческий билет и пригласила попробовать грандиозный каравай весом в 200 кило, а так же съесть по ложечке соли.

- В Библии Христос говорил своим ученикам: «Вы - соль земли. Если же соль потеряет силу, то чем сделаешь ее соленою? Она уже ни к чему негодна», - напомнила Галина Дмитриевна. - Сегодня мы говорим эти слова вам, ребята. Вы - соль земли. И мы вас просим - не теряйте силы, только набирайте и обретайте, потому что вы - тимирязевцы, а академия - это ваш билет в будущее.