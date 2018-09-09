2018-09-09T07:27:58+03:00
Звезды

Катания на гигантских бананах, губы в человеческий рост: Басков и Киркоров шокировали публику непристойным номером

Артисты презентовали «Ибицу» на «Новой Волне» [видео]
Кира БУЛЫЧЕВА
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Николай Басков и Филипп Киркоров недавно записали совместный хит «Ибица».Николай Басков и Филипп Киркоров недавно записали совместный хит «Ибица».Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА
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Об этом номере речь пошла еще на пресс-конференции по поводу открытия «Волны» - тогда Игорь Крутой рассказал, что нас всех ждёт какая-то жесть. Правда, выразился он чуть более интеллигентно - «Вас ожидает психическое потрясение - ошеломляющая премьера песни «Ибица». Он, конечно, знал заранее, что готовит нам эта парочка.

Напомним, что Николай Басков и Филипп Киркоров недавно записали совместный хит «Ибица», за который поп-короля некоторые активисты тут же предложили лишить звания народного артиста (Николая просто ругали за аморальность песни). Но заклятые друзья не испугались и решили пойти дальше - сразу после презентации треш-клипа в Ютюбе показать на неё номер в предпоследний день конкурса, проходящего в Сочи. Мы ждали и дождались.

Киркоров и Басков во время выступлений на "Новой волне". Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА

Киркоров и Басков во время выступлений на "Новой волне".Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА

Во-первых, оба певца были одеты максимально странно - например, впервые оба примерили телесные лосины с нарисованными на них татуировками. У Николая - желтая курточка с шортами, у Фила - тоже шорты, но с пестрым пальто , спортивной розовой футболкой и золотой цепью.

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"IBIZA" Премьера песни. Филипп Киркоров @fkirkorov и Николай Басков @nikolaibaskov Новая волна 2018
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Каждая деталь была яркой и вне привычных рамок. Если танцоры, то в абажурах на головах и в прозрачных комбинезонах - причинные места прикрывали красные рыбы (сзади - змеи). На девушках - красные купальники с зелёными фиговыми листками на чреслах. На сцене - гигантские губы с языками, облизывающими зубы, надувной бассейн, пена.

После презентации треш-клипа в Ютюбе Басков и Киркоров показали на него номер в предпоследний день конкурса, проходящего в Сочи. Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА

После презентации треш-клипа в Ютюбе Басков и Киркоров показали на него номер в предпоследний день конкурса, проходящего в Сочи.Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА

Ну и конечно два огромных банана, из которых в разные стороны полетела белая пена, когда Басков и Киркоров их оседлали. Сдаётся нам, что режиссёром номера стал тот же человек, что и отвечал за креатив ролика на «Ибицу» - Саша Гудков. Уж больно стиль у него оригинальный.

Но это безумие пришлось по душе зрителю - зал стоя аплодировал артистам, и они, воодушевлённые приемом, решили показать номер на бис. Зрители окончательно встали на уши и в финале долго не хотели отпускать артистов.

Филипп Киркоров и Николай Басков - Ibiza.

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