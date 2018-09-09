Сборная России в матче с Чехией покажет, что у нее есть кроме Артема Дзюбы

СЕГОДНЯ 15:03 2018-09-09T15:24:33+03:00

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В товарищеском матче сборной России, который состоится 10 сентября в 19:00 в Ростове-на-Дону новый капитан сборной России Артем Дзюба из-за повреждения не выйдет на поле. Скорее всего, тренерский штаб даст отдых и другим лидерам: в пятницу в дебютном матче Лиги наций против Турции они доказали, что лишний раз их проверять не надо.

Та игра была словно продолжением ЧМ-2018. Можете выдыхать – со сборной России после чемпионата мира все в порядке. Она не превратилась обратно в тыкву, как только раздался финальный свисток турнира. Она все так же хочет побеждать, и знает, как это делать. Первый час матча Турция – Россия вообще можно считать образцовым для команды Черчесова. Турки – более, чем серьезный соперник, тем более когда играют дома. Но первые 40 минут российская сборная им не позволила нанести ни одного удара по своим воротам. Сама же действовала в обороне внимательно, и всегда была готова вырваться в контратаку. Две из них принесли успех – Черышев и Дзюба отличились по разу, обеспечив победу – 2:1.

И все это – без нескольких лидеров. Новая пара центральных защитников Нойштедтер-Джикия заставила забыть, что в команде больше нет Игнашевича, а Кутепов лечится. Ерохин справа неплохо заменил Самедова, а в центре сообща все неплохо справились без травмированного Головина, а в воротах Акинфеева более чем достойно заменил Лунев. Голкипер «Зенита» во многом и спас для нас победу, отразив в концовке несколько опаснейших ударов.

Ну и, конечно, в большом порядке были те, кто здорово отработал на ЧМ-2018. Артем Дзюба терзал турецкую оборону, Марио Фернадес консервным ножом вскрывал свой правый фланг, Денис Черышев не разучился забивать красивыми ударами, а Зобнин и Кузяев неплохо обрабатывали центр поля.

А в понедельник в Ростове-на-Дону, скорее всего, Черчесов захочет посмотреть, насколько у него боеспособна скамейка запасных. Есть ли кто еще в оборону, как хорошо может работать левый фланг, и сможет ли кто забивать так же надежно, как Дзюба. Сам он травмирован, а атака, где в наличии у команды есть только Заболотный и Полоз, пока вызывает большие вопросы.

И когда еще экспериментировать, если не сейчас. Матч с Чехией – действительно товарищеский в старом смысле того слова. Это не Лига Наций, не отбор к Евро-2020, это та игра, где можно делать много замен и не смотреть первым делом на табло, высматривать тех, кто способен помочь сборной России дальше. И этот контрольный матч в Ростове-на-Дону– первый и последний, где результат не так важен. В следующий раз сборная России соберется только через месяц – 11 октября ей в Калининграде играть против Швеции, а 14 октября в Сочи против Турции. Но это будут снова матчи Лиги Наций – турнире, в котором Россия, похоже, нацелилась на победу.