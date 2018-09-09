Юнус-Бек Евкуров: Терроризм мы побороли, трёхсменку в школах - тоже, ввели 500 объектов. Теперь - закрепиться, и - дальше, вперед!

СЕГОДНЯ 16:56 2018-09-09T17:30:13+03:00

Об этом глава Ингушетии, генерал-майор, Герой России, в третий раз избранный руководителем республики, заявил в эфире Радио "Комсомольская правда" [аудио]

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- Юнус-Бек Баматгиреевич, я вас поздравляю с избранием на пост главы Ингушетии.

- Спасибо!

Юнус-Бек Евкуров - в эфире Радио "Комсомольская правда" 00:00 00:00

- Вы уже в третий раз вступаете в эту должность... А вот скажите - за 10, без малого, лет, пока вы у руля республики, удалось ли достичь главной задачи, которую вы перед собой ставили?

- В первые 5 лет самой главной задачей было – навести порядок в республике. Уменьшить террористическую угрозу, экстремизм и любые другие проявления преступности. Этого мы достигли.

- Да, это я знаю.

- Параллельно, в первые же 5 лет, была поставлена и такая задача – разобраться в экономической обстановке, которая сложилась в республике, изучить, как следует, социальную обстановку, детально вникнуть, скажем так, в инвестиционную и другие сферы деятельности, понять, какая в этом смысле имеется база в республике, что можно изменить в лучшую сторону...

- Удалось?

- Прежде всего - была разработана стратегия развития Республики Ингушетия - совместно с Минэкономразвития Российской Федерации. Это мы делали, в том числе, при поддержке Сергея Вадимовича Степашина. (Экс-премьер России, в то время - 10 лет назад - возглавлял Счетную палату России.- А.Г.)

В итоге - была разработана и утверждена федеральная целевая программа.

И второй срок моего пребывания в должности главы Ингушетии был, по сути, целиком посвящен как раз реализация нашей федеральной целевой программы, выполнению тех задач, которые перед нами стояли...

Плюс - освоение других значительных программ и дальнейший подъем экономики, создание надежной промышленной базы. Параллельно мы стремились заложить прочный фундамент для будущего. С этой задачей тоже справились.

- Знаю - вы в таких случаях и о недостатках тоже ведь говорите...

- Да, есть много вопросов, не без этого. Есть много недоделок, не без этого... Глаза мы на такие вещи не закрываем. И, когда проводим совещания или заседания правительства, мы не хвалимся друг перед другом, строго спрашиваем с тех, кто срывает выполнение заданий...

- Да, я был на таких совещаниях, все это наблюдал.

- ...То же самое происходит, когда выезжаю на место - на стройплощадки.

- Ну, это я вместе с вами же выезжал.

- Да... Но, по сути, мы с задачей справились.

Мы уже пять лет подряд находимся в двадцатке лучших регионов по эффективности управления и так далее.

- Это так.

- Заложена основа под экономическую базу, под социальную базу.

- С безработицей сейчас в республике как?

- Мы почти до 26 % ее снизили - с 49 %.

- Ещё бы немного, и получилось бы, что - сократили процент безработных вдвое.

- Задача-то, которую мы перед собой ставили, в целом выполнена. Но предстоит еще больше.

- Вот об этом бы - подробнее...

- Выполнение новых задач связано с выходом уже не только за пределы региона - в республики, края и области Российской Федерации, а и с международной перспективой...

- Вы, наверное, об экспорте своих продуктов и товаров - мяса, фруктов, различного современного оборудования...

- И об импортозамещении - тоже. Мы должны закрепиться.

- Товарищ генерал, это вот прямо так по-армейски сказано.

- И, конечно, - майские указы Президента России надо выполнять. Защищенные нацпроекты - в том же ряду. И те, которые не успели защитить, их защитить, оправдать.

Пахать, пахать и еще раз пахать!

- Лично вам - за минувшие 10 лет - что далось труднее всего? Генералу Евкурову приходилось себя переделывать? Или вы просто сменили генеральский мундир на штатский?

- Пришлось, да, немножко переделывать. В армии все по уставу и распорядку, здесь такого нет.

- Как же вы обходились?

- Я считаю, что нашел приемлемый выход. Опыт армии, особенно учебы в академиях, работа на оперативно-тактическом и оперативно-стратегическом уровне - все это ну очень пригодилось.

Здесь и военное, и государственное управление. Когда это все проходишь, - и планирование, и организация, и контроль - потом многое - уже на практике - дается легче.

- Значит, армейский опыт помогает.

- И служба в разведке, где я провел не один год, оставляет свой след, учит логически мыслить. Когда ты можешь проанализировать и предугадать следующие шаги, - проще работать.

- В Ингушетии говорят - Евкуров много предприятий построил...

- Скажу точно – это не Евкуров строил. Это - наши строители, министерства, ведомства, народ Ингушетии. При колоссальной поддержке федерального центра. За шесть-семь лет возвели более 500 объектов, в том числе и предприятия промышленного, агропромышленного сектора, новые, современные корпуса здравоохранения, образования, плюс дорожная инфраструктура, спортивные, культурные сооружения. Очень много сделано. Я тебя, Саша, приглашаю все это посмотреть.

- Что не получилось? За что душа болит?

- Честно скажу, раньше казалось – победить терроризм, экстремизм, - вот главная задача. Вторая задача – создать рабочие места. Третья - построить школы, садики, осовременить Ингушетию.

Но это ничто, если нет консолидации общества. У нас много здравомыслящих сил. Но когда мы не находим понимания, в том числе среди священнослужителей, которые доминируют в нашем регионе в плане религиозной составляющей, - это оставляет след.

Я учитываю свои ошибки, которые допустил в общении с ними. Здесь нет провала, наоборот, есть успехи.

Если мы не успели достроить какие-то объекты, мы здесь догоним...

А вот с людьми надо больше работать, надо консолидировать общество, формировать более здоровые силы в республике, которые будут болеть за Ингушетию, а не за свои личные местечковые интересы.

И находить общий язык – это главное в любом регионе.

- Слышу в трубке детские голоса... Это там ваши ребятишки?

- Играются.

- Так вы на работе или дома, Юнус-Бек?

- Я дома.

- У вас же пятеро детей?

- Да. Двое в этом году пошли в первый класс, двое - в четвертый. Младшая скучает, ждет, когда они домой придут.

- У вас в школах раньше была учеба в несколько смен.

- Было много трехсменных школ – порядка 43. Сегодня трехсменки нет. В этом году и в следующем, с помощью федерального центра, в том числе, - строили школы, чтобы не допустить возникновения трехсменки.

- У вас же в республике рождаемость высокая...

- С каждым годом первоклассников все больше и больше. Двухсменку ликвидировали уже в 47 % школ. Хотя такой задачи нет, чтобы двухсменку полностью ликвидировать.

- Садиков хватает?

- Не хватает. Мы работаем по программе. Охват дошкольными учреждениями на сегодня - 38 %, нам еще работать и работать в этом направлении.

- А что так?

- В других регионах, Саш, садики были построены в советское время и функционируют сейчас. А у нас тогда садиков не было. Всего было построено 24 дошкольных учреждения за время советской власти. В приспособленных помещениях, на 40, на 60, самое большое – на 90 мест.

* * *

- Да, кстати! Товарищ генерал, я вот заметил - у вас и походка изменилась, не такая военная теперь. И голос не такой командирский.

- Причем тут походка? От армии надо уже отходить. Я политик, глава региона. Строевым шагом не хожу. Хотя, когда здороваюсь со старшими, говорю: «Здравия желаю!»

- А вам так не говорят?

- Тоже говорят.

- А голос командирский пришлось менять?

- Нет такой необходимости сегодня применять командирский голос. Я в армии тоже не был таким…

- …служакой?

- Служакой я был. Я Родине служил. А вот таким демоном не был. И такой необходимости голос повышать не было. Тем более в разведке все надо делать тихо. Хотя там, где надо было, «Равняйсь! Смирно!» мог сказать....

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