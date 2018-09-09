2018-09-09T19:07:05+03:00
Звезды

Крутой назвал имя "новой Пугачёвой"

Игорь Яковлевич рассказал о феноменальной конкурсантке "Новой волны" [видео]
Мария РЕМИЗОВА@Maria_Remizova
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Даша за эти дни стала любимицей зрителейДаша за эти дни стала любимицей зрителейФото: Лариса КУДРЯВЦЕВА
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В Сочи объявили победителей музыкального конкурса "Новая волна". Первое место занял Дан Розин - бывший участник шоу "Успех" на СТС. "Серебро" досталось победительнице проекта "Голос" на Первом канале Дарье Антонюк.

Даша за эти дни стала любимицей зрителей. Такой сильный вокал и актёрские данные, честно говоря, мало кто демонстрировал в эти дни на сочинской сцене. Ну просто Уитни Хьюстон и Тина Тёрнер в одном флаконе. А если Игорь Яковлевич Крутой вдруг напишет для неё песню, то Антонюк может легко стать звездой первого эшелона. Ведь у Даши все есть, чтобы быть на вершине музыкального Олимпа. Не хватает самого главного - песен.

Daria Antoniuk - Russia, выступление 3-го конкурсного дня Новой Волны 2018 .

- Она будет либо Пугачёвой, либо никем. Ей третьего не дано, - говорит об Антонюк руководитель "Новой волны" маэстро Игорь Крутой. - У Даши мощная энергетика, прекрасный музыкальный вкус. Сильная она. Еще мне понравился канадец, гречанка и победитель "Новой волны" Дан Розин. Он тоже хороший музыкант.

Крутой назвал имя новой "Пугачёвой".

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