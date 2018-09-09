Супер-распознавателей в «русском Скотленд-Ярде» всего шесть, но они помогли раскрыть преступления века

СЕГОДНЯ 20:20 2018-09-09T20:25:38+03:00

Супер-распознаватели якобы отсмотрели 11 тысяч часов видео в поисках лиц, которые могли иметь отношение к отравлению в Солсбери

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Благодаря "делу отравления Срипалей" британские СМИ впервые рассказали о неких супер-распознавателях. Якобы это они отсмотрели 11 тысяч часов видео в поисках лиц, которые могли иметь отношение к отравлению в Солсбери. И именно они установили подозреваемых.

Мы задались вопросом: что это за супер-распознователи и есть ли такие же люди у российских следователей?

И выяснили - наши следователи обладают не только более совершенной техникой, но и профессионалами, которые могут помочь жертве вспомнить и описать преступника.

Лондон утверждает, что атаку в Солсбери организовали эти двое мужчин из российских спецслужб - Александр Петров (на фото - слева) и Руслан Боширов.Фото: REUTERS

КАК ИСКАЛИ У НИХ, ИЩУТ У НАС?

"Среди 250 детективов, которые изучали кадры с уличных камер были двое, которые обладают уникальной памятью, и именно они сыграли ключевую роль в расследовании", - сообщает британская The Daily Mirror.

По данным издания "все лето эти уникальные люди с врожденными способностями" искали на улицах английских городов Руслана Боширова и Александра Петрова, которых Лондон считает россиянами, возможно причастными к отравлению Скрипалей.

Безусловно, сотрудников Скотленд-Ярда интересовали все лица, которые появлялись перед отравлением Скрипалей рядом с их дверью в дом или машиной. Вот как их работу описал один из бывших сотрудников Московского угрозыска:

- Для подобной работы могли бы подойти люди, которые хорошо запоминают лица, - рассказывает "КП" Андрей Котов. - Это могли бы быть, например, музыканты, которые играя с листа имеют развитую зрительную память. Или сотрудники патрульно-постовой службы, которые часто дежурят на входе в метро - при просмотре монотонного изображения с монитора важен опыт, чтобы не заснуть в первые же минуты.

- А как вы ищете преступников в таких случаях?

- Есть билинг по телефону владельца, можно отследить передвижение конкретной машины по ряду по технологических моментов, о которых нельзя рассказывать. В Москве видео со всех камер анализируется специальным программным обеспечением, которое может помочь обнаружить человека в городе по одной фотографии. Работает и система распознавания лиц, которая может рассказать о человеке на случайном видеокадре всю необходимую для следствия информацию. В Англии такие системы тоже есть, но там камеры на улицах появились намного раньше, а потому аналоговый сигнал с них не поддается цифровой расшифровке.

Очевидно поэтому Скотленд-Ярду и понадобилось столько человек, чтобы найти на кадрах подходящих подозреваемых.

- Они запоминали их лица?

- Возможно, изначально задача сравнивать их лица не стояла, так как они не переодевались, и вычленить их в толпе было не сложно. Важно было найти неизвестных, которые приближались к Скрипалям, их имуществу, а затем довести их по камерам до их ночлега, либо машины, чтобы выяснить их личности. Если верить английским СМИ, то неизвестных "довели" до аэропорта. Вот там-то и понадобилось сравнить их лица с лицами в потоке. Когда стало известно время прохождения погранконтроля, выяснилось, что это Петров и Боширвов. Вот и все. Примерно так действуют все сотрудники розыска.

ПАМЯТЬ ИЗ ГЛУБИНЫ СОЗНАНИЯ

Но не всегда преступления происходят там, где установлены видеокамеры. Чаще бывает, что преступника пострадавший видел доли секунды, а случайный свидетель - боковым зрением.

- Жертва преступления переживает шок. Это нормальная реакция человеческой психики. Часто бывает, что воспоминания к свидетелю приходят через какой-то срок. А у следствия времени нет: важно быстро найти преступника. Для этого в Следственном комитете России есть специалисты, которые занимаются активизацией памяти, - рассказал "КП" бывший руководитель управления взаимодействия со СМИ СК РФ, автор книги "Самые громкие преступления XXI века в России" Владимир Маркин.

"Комсомолке" удалось поговорить с руководителем этого удивительного подразделения.

Российские супер-распознаватели помогли поймать и ангарского маньяка Михаила Попкова, которого обвиняют в убийстве 59 человекФото: Юлия ПЫХАЛОВА

- У нас тоже есть свои супер-распознаватели, - рассказал "КП" руководитель 3-го отдела криминалистического сопровождения следствия Главного управления криминалистики СК России Игорь Каменев. - Даже в советское время сотрудников учили сличать лица с паспортом, фотороботом, который еще надо уметь читать. Это и сегодня умеют делать оперативники и сотрудники таможни, которые обращают внимание на малейшие детали лица. Есть конечно и "люди-индиго", которые обладают свервозможностями: запоминают цифры, факты, снимки. Их показывают в разных телешоу, а в реальных следственных действиях используются совершенно другие специалисты. Таких на всю Россию всего 6 человек. И они уже помогли раскрыть десятки уголовных дел. Среди них "дело ангарского маньяка", благодаря их работе недавно приговорили убийцу ребенка в Ленинградской области, раскрыты подобные дела в Екатеринбурге, Крыму. Они опрашивали и потерпевших кеморовчан в "Зимней Вишне", потому что после пожара, начитавшись в интернете различных вбросов, многие меняли свои показания... Эти же специалисты составляли фотороботы убийц Анны Политковской и Бориса Немцова. Тут уже психологи работали вместе с художниками. Увы, но таких, художников, что умеют со слов человека сделать наброски будущего портрета преступника всего двое на всю страну. Эти "портреты" сегодня больше похожи на фотографии, чем работу выполненную в графическом редакторе.

ЛОНДОНУ НУЖНЫ СВИДЕТЕЛИ

- Как ведут себя люди во время этой процедуры?

- Важно, чтобы человек искренне желал помочь следствию. Психолог сначала разговаривает с человеком, настраивает его на воспоминания событий, которые происходили накануне, потом предлагает вспомнить несущественные детали... Тут, главное, чтобы свидетель не играл своим воображением, ничего не придумывал. Вся информация полученная нашими криминалистами проверяется по другим источникам, и сразу становится понятно насколько искренним был испытуемый, или же пытался ввести следствие в заблуждение.

- А если свидетельские показания оказываются верными, и помогают раскрыть преступление?

- Тогда супер-распознаватели становятся участниками судебного процесса, где заслушиваются их показания. На суд могут пригласить и психологов, как специалистов. Мы кстати, предлагали представителям Скотленд-ярда свою помощь, и сейчас готовы пообщаться со Скрипалями, чтобы помочь им актуализировать из подсознания образы, помочь вспомнить людей, которых они могли видеть незадолго до отравления.

По ряду мнений собеседников "КП", представители Скотленд-ярда не случайно включили в группу следователей супер -распознавателей с врожденными способностями. Скорее всего они выступят в суде Лондона в качестве свидетелей по "делу Скрипалей".

- Иных у следствия, очевидно нет, - отметил один из экспертов "КП".

КСТАТИ

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