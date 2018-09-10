2018-09-09T22:37:36+03:00
Спорт

Россия - Чехия 10 сентября 2018: прямая онлайн-трансляция товарищеского матча

Футбол, матч Россия - Чехия 10 сентября. Прямая онлайн-трансляция состоится 10 сентября 2018. Состав команд, прогнозы букмекеров на товарищеский матч
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
Поделиться:
Комментарии: comments1
Сборная России 7 сентября сыграла в Турции матч Лиги Наций.Сборная России 7 сентября сыграла в Турции матч Лиги Наций.Фото: REUTERS
Изменить размер текста:

Футболисты сборной России успешно стартовали в розыгрыше Лиги Наций. 3 дня назад команда Станислава Черчесова обыграла в гостях в Трабзоне команду Турции со счетом 2:1. Теперь же у нас в планах - товарищеский поединок в Ростове-на-Дону. В соперниках у россиян - сборная Чехии. Команды играли последний раз между собой пару лет назад перед Евро-2016. "КП" рассказывает о главных моментах предстоящего поединка Россия - Чехия.

Трансляция матча Россия - Чехия 10 сентября 2018

Трансляция матча Россия - Чехия 10 сентября 2018 года состоится в прямом эфире на сайте kp.ru - начало матча 19:00 мск.

Статистика личных встреч Россия - Чехия 10 сентября 2018

4 раза команды играли между собой. В 1994 и 1998 годах наши побеждали со счетом 1:0. А вот в 2016 году поединок на поле в Анталье завершился вничью 0:0. А незадолго до чемпионата мира по футболу в России команды сыграли в Москве. 5 июня была зафиксирована ничья - 1:1.

Прогнозы на матч Россия - Чехия 10 сентября 2018

В этой игре сложно определить однозначного фаворита.

Россия - Чехия 10 сентября 2018.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
Медведев доволен результатами «Единой России» на выборах в регионах
«Спасибо за поддержку, друзья!»: Сергей Собянин объявил о своей победе на выборах мэра Москвы
Серена Уильямс заплатит за скандал в финале US Open: ее оштрафовали на $17 тысяч
На выборах мэра Москвы лидирует Собянин с 74% голосов
CBS: Трамп хотел сообщить в Твиттер о выводе семей американских военных из Южной Кореи
Лоза сообщил о блокировке своего аккаунта в Facebook из-за слова «москаль»
Мосизбирком: Явка избирателей на выборах мэра Москвы достигла 28% к 20:00
Глава МИД РФ обсудил с иорданским коллегой проблему возвращения сирийских беженцев
Памфилова призвала избиркомы не спешить оглашать результаты выборов до разбора всех жалоб
Трамп пожаловался на нечестные торговые принципы Китая
Американская авиация ударила фосфорными боеприпасами а сирийской провинции Дейр-эз-Зор
Полпред президента РФ в ДФО оценил объем китайских инвестиций в экономику региона
Небензя: Запад используют «дело Скрипалей» как повод для очередного витка санкций
В МВД заявили о сотне задержанных участников несогласованных митингов в Москве и Санкт-Петербурге
Глава Минэнерго США посетит Москву на следующей неделе
Албанцы не пропустили Вучича к одному из сербских сел в Косово
Глава ЦИК Элла Памфилова призвала избиркомы оперативно разоблачать фейковые сообщения о нарушениях
Временно исполняющим обязанности премьера Абхазии стал Даур Аршба
Киев назвал условия восстановления подачи воды в Крым
Путин счел работу мэра сложнее президентской
В США жертвой перестрелки в ресторане McDonald's стал один человек, еще четыре пострадали
«Все нормально!»: Игорь Додон прокомментировал свое состояние после ДТП
Борис Джонсон сравнил позицию Терезы Мэй по Brexit с поясом смертника
«Нельзя нарушать закон»: Жириновский обратился к участникам несанкционированной акции в центре Москвы
Памфилова заявила о задержании замглавы участковой комиссии в Улан-Удэ
Игорь Додон попал в больницу после ДТП