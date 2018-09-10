Россия - Чехия 10 сентября 2018: прямая онлайн-трансляция товарищеского матча

СЕГОДНЯ 00:03 2018-09-09T22:37:36+03:00

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Футболисты сборной России успешно стартовали в розыгрыше Лиги Наций. 3 дня назад команда Станислава Черчесова обыграла в гостях в Трабзоне команду Турции со счетом 2:1. Теперь же у нас в планах - товарищеский поединок в Ростове-на-Дону. В соперниках у россиян - сборная Чехии. Команды играли последний раз между собой пару лет назад перед Евро-2016. "КП" рассказывает о главных моментах предстоящего поединка Россия - Чехия.

Трансляция матча Россия - Чехия 10 сентября 2018

Трансляция матча Россия - Чехия 10 сентября 2018 года состоится в прямом эфире на сайте kp.ru - начало матча 19:00 мск.

Статистика личных встреч Россия - Чехия 10 сентября 2018

4 раза команды играли между собой. В 1994 и 1998 годах наши побеждали со счетом 1:0. А вот в 2016 году поединок на поле в Анталье завершился вничью 0:0. А незадолго до чемпионата мира по футболу в России команды сыграли в Москве. 5 июня была зафиксирована ничья - 1:1.

Прогнозы на матч Россия - Чехия 10 сентября 2018

В этой игре сложно определить однозначного фаворита.